https://ria.ru/20230217/srok-1852645955.html
Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии
Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии - РИА Новости, 17.02.2023
Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии
Верховный суд Крыма приговорил жителя Санкт-Петербурга, который готовился к выезду на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против ВС РФ, к 5,5... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:50
2023-02-17T12:50
2023-02-17T13:23
россия
украина
происшествия
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Санкт-Петербурга, который готовился к выезду на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против ВС РФ, к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда. По данным суда, гражданин РФ, проживающий в Санкт-Петербурге, являющийся противником проведения специальной военной операции, в 2022 году принял решение выехать из России на Украину для участия в боевых действиях против ВС России. С этой целью фигурант нашел в интернете вербовщиков, получил инструкции по следованию к месту дислокации подразделения, видеозаписи по приобретению навыков обращения со стрелковым вооружением и другую информацию. Мужчина был задержан в Симферополе сотрудниками УФСБ. "Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ст. 275 (госизмена) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год, после отбывания лишения свободы", - говорится в сообщении суда. Кроме того, суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор не вступил в законную силу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, происшествия, санкт-петербург
Россия, Украина, Происшествия, Санкт-Петербург
12:50 17.02.2023 (обновлено: 13:23 17.02.2023)
Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии
В Крыму дали 5,5 года колонии петербуржцу, собиравшемуся воевать на Украине против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости.
Верховный суд Крыма приговорил жителя Санкт-Петербурга, который готовился к выезду на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против ВС РФ, к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщила
пресс-служба суда.
По данным суда, гражданин РФ, проживающий в Санкт-Петербурге, являющийся противником проведения специальной военной операции, в 2022 году принял решение выехать из России на Украину для участия в боевых действиях против ВС России. С этой целью фигурант нашел в интернете вербовщиков, получил инструкции по следованию к месту дислокации подразделения, видеозаписи по приобретению навыков обращения со стрелковым вооружением и другую информацию.
Мужчина был задержан в Симферополе
сотрудниками УФСБ.
"Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ст. 275 (госизмена) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год, после отбывания лишения свободы", - говорится в сообщении суда.
Кроме того, суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор не вступил в законную силу.