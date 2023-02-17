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Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии - РИА Новости, 17.02.2023
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Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии
Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии - РИА Новости, 17.02.2023
Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии
Верховный суд Крыма приговорил жителя Санкт-Петербурга, который готовился к выезду на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против ВС РФ, к 5,5... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:50
2023-02-17T13:23
россия
украина
происшествия
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Санкт-Петербурга, который готовился к выезду на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против ВС РФ, к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда. По данным суда, гражданин РФ, проживающий в Санкт-Петербурге, являющийся противником проведения специальной военной операции, в 2022 году принял решение выехать из России на Украину для участия в боевых действиях против ВС России. С этой целью фигурант нашел в интернете вербовщиков, получил инструкции по следованию к месту дислокации подразделения, видеозаписи по приобретению навыков обращения со стрелковым вооружением и другую информацию. Мужчина был задержан в Симферополе сотрудниками УФСБ. "Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ст. 275 (госизмена) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год, после отбывания лишения свободы", - говорится в сообщении суда. Кроме того, суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор не вступил в законную силу.
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россия, украина, происшествия, санкт-петербург
Россия, Украина, Происшествия, Санкт-Петербург
12:50 17.02.2023 (обновлено: 13:23 17.02.2023)
 
Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии

В Крыму дали 5,5 года колонии петербуржцу, собиравшемуся воевать на Украине против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Санкт-Петербурга, который готовился к выезду на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против ВС РФ, к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.
По данным суда, гражданин РФ, проживающий в Санкт-Петербурге, являющийся противником проведения специальной военной операции, в 2022 году принял решение выехать из России на Украину для участия в боевых действиях против ВС России. С этой целью фигурант нашел в интернете вербовщиков, получил инструкции по следованию к месту дислокации подразделения, видеозаписи по приобретению навыков обращения со стрелковым вооружением и другую информацию.
Мужчина был задержан в Симферополе сотрудниками УФСБ.
"Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ст. 275 (госизмена) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год, после отбывания лишения свободы", - говорится в сообщении суда.
Кроме того, суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор не вступил в законную силу.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 16:07
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