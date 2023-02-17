https://ria.ru/20230217/srok-1852645955.html

Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии

Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии - РИА Новости, 17.02.2023

Петербуржцу, собиравшемуся воевать против России, дали 5,5 года колонии

Верховный суд Крыма приговорил жителя Санкт-Петербурга, который готовился к выезду на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против ВС РФ, к 5,5... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:50

2023-02-17T12:50

2023-02-17T13:23

россия

украина

происшествия

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Санкт-Петербурга, который готовился к выезду на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против ВС РФ, к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда. По данным суда, гражданин РФ, проживающий в Санкт-Петербурге, являющийся противником проведения специальной военной операции, в 2022 году принял решение выехать из России на Украину для участия в боевых действиях против ВС России. С этой целью фигурант нашел в интернете вербовщиков, получил инструкции по следованию к месту дислокации подразделения, видеозаписи по приобретению навыков обращения со стрелковым вооружением и другую информацию. Мужчина был задержан в Симферополе сотрудниками УФСБ. "Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ст. 275 (госизмена) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год, после отбывания лишения свободы", - говорится в сообщении суда. Кроме того, суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230117/prigovor-1845522475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, происшествия, санкт-петербург