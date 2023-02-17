https://ria.ru/20230217/sputnik-1852566102.html

В России начнут проектирование новых арктических спутников в 2026 году

В России начнут проектирование новых арктических спутников в 2026 году - РИА Новости, 17.02.2023

В России начнут проектирование новых арктических спутников в 2026 году

Эскизное проектирование гидрометеорологических спутников для мониторинга полярных областей планеты нового поколения "Арктика-МП" начнется в 2026 году, сообщили... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T05:01

2023-02-17T05:01

2023-02-17T05:01

наука

россия

арктика

александр сергеев (ран)

роскосмос

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Эскизное проектирование гидрометеорологических спутников для мониторинга полярных областей планеты нового поколения "Арктика-МП" начнется в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". "Разработку аппаратов нового поколения "Арктика-МП" планируется начать с 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что у спутников "Арктика-МП" будет больше спектральных каналов, они смогут получать изображения с лучшим пространственным разрешением. За счет этого новые аппараты будут давать качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах планеты. Сейчас на орбите работает один спутник "Арктика-М", запущенный в 2021 году. В 2023 году ожидается запуск еще одного такого аппарата. Изначально группировка должна была состоять из двух спутников, однако в 2022 году "Роскосмос" утвердил задание на модернизацию системы до четырех аппаратов. Планируется, что помимо первых двух еще четыре спутника "Арктика-М" запустят к 2031 году. К этому времени завершится срок активного существования первого аппарата и будет подходить к концу у второго. Система "Арктика-М" на высокоэллиптической орбите нужна для создания детальных сверхкраткосрочных прогнозов погоды, обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе, построения карт облачности и льдов. Как рассказывал экс-глава РАН Александр Сергеев, система из четырех спутников сможет каждые 15 минут мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешением и получать до двух миллионов изображений в год.

https://ria.ru/20230216/sputniki-1852364321.html

https://ria.ru/20230213/ms-22-1851798526.html

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россия, арктика, александр сергеев (ран), роскосмос, российская академия наук, общество