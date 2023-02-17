https://ria.ru/20230217/sputnik-1852566102.html
В России начнут проектирование новых арктических спутников в 2026 году
В России начнут проектирование новых арктических спутников в 2026 году - РИА Новости, 17.02.2023
В России начнут проектирование новых арктических спутников в 2026 году
Эскизное проектирование гидрометеорологических спутников для мониторинга полярных областей планеты нового поколения "Арктика-МП" начнется в 2026 году, сообщили... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T05:01
2023-02-17T05:01
2023-02-17T05:01
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арктика
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роскосмос
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Эскизное проектирование гидрометеорологических спутников для мониторинга полярных областей планеты нового поколения "Арктика-МП" начнется в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". "Разработку аппаратов нового поколения "Арктика-МП" планируется начать с 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что у спутников "Арктика-МП" будет больше спектральных каналов, они смогут получать изображения с лучшим пространственным разрешением. За счет этого новые аппараты будут давать качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах планеты. Сейчас на орбите работает один спутник "Арктика-М", запущенный в 2021 году. В 2023 году ожидается запуск еще одного такого аппарата. Изначально группировка должна была состоять из двух спутников, однако в 2022 году "Роскосмос" утвердил задание на модернизацию системы до четырех аппаратов. Планируется, что помимо первых двух еще четыре спутника "Арктика-М" запустят к 2031 году. К этому времени завершится срок активного существования первого аппарата и будет подходить к концу у второго. Система "Арктика-М" на высокоэллиптической орбите нужна для создания детальных сверхкраткосрочных прогнозов погоды, обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе, построения карт облачности и льдов. Как рассказывал экс-глава РАН Александр Сергеев, система из четырех спутников сможет каждые 15 минут мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешением и получать до двух миллионов изображений в год.
https://ria.ru/20230216/sputniki-1852364321.html
https://ria.ru/20230213/ms-22-1851798526.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, арктика, александр сергеев (ран), роскосмос, российская академия наук, общество
Наука, Россия, Арктика, Александр Сергеев (РАН), Роскосмос, Российская академия наук, Общество
В России начнут проектирование новых арктических спутников в 2026 году
Роскосмос: эскизное проектирование новых арктических спутников начнут в России в 2026 году
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Эскизное проектирование гидрометеорологических спутников для мониторинга полярных областей планеты нового поколения "Арктика-МП" начнется в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Разработку аппаратов нового поколения "Арктика-МП" планируется начать с 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у спутников "Арктика-МП" будет больше спектральных каналов, они смогут получать изображения с лучшим пространственным разрешением. За счет этого новые аппараты будут давать качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах планеты.
Сейчас на орбите работает один спутник "Арктика-М", запущенный в 2021 году. В 2023 году ожидается запуск еще одного такого аппарата. Изначально группировка должна была состоять из двух спутников, однако в 2022 году "Роскосмос" утвердил задание на модернизацию системы до четырех аппаратов.
Планируется, что помимо первых двух еще четыре спутника "Арктика-М" запустят к 2031 году. К этому времени завершится срок активного существования первого аппарата и будет подходить к концу у второго.
Система "Арктика-М" на высокоэллиптической орбите нужна для создания детальных сверхкраткосрочных прогнозов погоды, обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе, построения карт облачности и льдов. Как рассказывал экс-глава РАН
Александр Сергеев, система из четырех спутников сможет каждые 15 минут мониторить Арктику
с хорошим пространственным и временным разрешением и получать до двух миллионов изображений в год.