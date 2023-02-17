https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852678458.html

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 35 военных и РСЗО HIMARS

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 35 военных и РСЗО HIMARS - РИА Новости, 17.02.2023

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 35 военных и РСЗО HIMARS

Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходки "Акация", а также один... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:15

2023-02-17T14:15

2023-02-17T14:16

специальная военная операция на украине

херсон

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

рсзо himars

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходки "Акация", а также один HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также одна установка реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, в районе города Херсон и населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад территориальной обороны.

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсон, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, рсзо himars