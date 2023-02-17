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На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 35 военных и РСЗО HIMARS - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 35 военных и РСЗО HIMARS
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 35 военных и РСЗО HIMARS - РИА Новости, 17.02.2023
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 35 военных и РСЗО HIMARS
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходки "Акация", а также один... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:15
2023-02-17T14:16
специальная военная операция на украине
херсон
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
рсзо himars
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходки "Акация", а также один HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также одна установка реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, в районе города Херсон и населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад территориальной обороны.
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херсон, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
14:15 17.02.2023 (обновлено: 14:16 17.02.2023)
 
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 35 военных и РСЗО HIMARS

Минобороны России: на Херсонском направлении Киев потерял 35 военных и РСЗО HIMARS

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходки "Акация", а также один HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также одна установка реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в районе города Херсон и населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад территориальной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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