https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852661328.html

Митрополит призвал во время СВО следовать лозунгу кубинских революционеров

Митрополит призвал во время СВО следовать лозунгу кубинских революционеров - РИА Новости, 17.02.2023

Митрополит призвал во время СВО следовать лозунгу кубинских революционеров

Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), говоря о победе России в спецоперации,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:29

2023-02-17T13:29

2023-02-17T13:29

специальная военная операция на украине

россия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

санкт-петербургский государственный университет

фидель кастро

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), говоря о победе России в спецоперации, процитировал лозунг кубинских революционеров "Patria o muerte" – "Родина или смерть". "Если мы будем едины, если мы будем обращаться к Богу в едином порыве, если мы будем каяться, то действительно Господь даст нам победу и помощь… И мы, конечно, должны или победить сейчас, или погибнуть. Как говорится, patria o muerte, Родина или смерть", – сказал митрополит, говоря о спецоперации на круглом столе "Традиционные религии России в духовной парадигме национальной безопасности" в СПбГУ. Лозунг "Родина или смерть" (на испанском – "Patria о muerte") стал символом кубинской революции после того, как ее лидер Фидель Кастро использовал ее в публичной речи.

https://ria.ru/20230217/svyaschenniki-1852631201.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), санкт-петербургский государственный университет, фидель кастро