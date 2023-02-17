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Митрополит призвал во время СВО следовать лозунгу кубинских революционеров - РИА Новости, 17.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852661328.html
Митрополит призвал во время СВО следовать лозунгу кубинских революционеров
Митрополит призвал во время СВО следовать лозунгу кубинских революционеров - РИА Новости, 17.02.2023
Митрополит призвал во время СВО следовать лозунгу кубинских революционеров
Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), говоря о победе России в спецоперации,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:29
2023-02-17T13:29
специальная военная операция на украине
россия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
санкт-петербургский государственный университет
фидель кастро
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), говоря о победе России в спецоперации, процитировал лозунг кубинских революционеров "Patria o muerte" – "Родина или смерть". "Если мы будем едины, если мы будем обращаться к Богу в едином порыве, если мы будем каяться, то действительно Господь даст нам победу и помощь… И мы, конечно, должны или победить сейчас, или погибнуть. Как говорится, patria o muerte, Родина или смерть", – сказал митрополит, говоря о спецоперации на круглом столе "Традиционные религии России в духовной парадигме национальной безопасности" в СПбГУ. Лозунг "Родина или смерть" (на испанском – "Patria о muerte") стал символом кубинской революции после того, как ее лидер Фидель Кастро использовал ее в публичной речи.
https://ria.ru/20230217/svyaschenniki-1852631201.html
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россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), санкт-петербургский государственный университет, фидель кастро
Специальная военная операция на Украине, Россия, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), Санкт-Петербургский государственный университет, Фидель Кастро
13:29 17.02.2023
 
Митрополит призвал во время СВО следовать лозунгу кубинских революционеров

Митрополит Корнилий процитировал лозунг кубинских революционеров, говоря о победе России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости
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Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), говоря о победе России в спецоперации, процитировал лозунг кубинских революционеров "Patria o muerte" – "Родина или смерть".
"Если мы будем едины, если мы будем обращаться к Богу в едином порыве, если мы будем каяться, то действительно Господь даст нам победу и помощь… И мы, конечно, должны или победить сейчас, или погибнуть. Как говорится, patria o muerte, Родина или смерть", – сказал митрополит, говоря о спецоперации на круглом столе "Традиционные религии России в духовной парадигме национальной безопасности" в СПбГУ.
Лозунг "Родина или смерть" (на испанском – "Patria о muerte") стал символом кубинской революции после того, как ее лидер Фидель Кастро использовал ее в публичной речи.
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
12:10Религия
Митрополит рассказал о священниках старообрядческой церкви в зоне СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Санкт-Петербургский государственный университетФидель Кастро
 
 
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