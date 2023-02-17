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Служащий под Угледаром снайпер рассказал об особенностях специальности - РИА Новости, 17.02.2023
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Служащий под Угледаром снайпер рассказал об особенностях специальности
Служащий под Угледаром снайпер рассказал об особенностях специальности - РИА Новости, 17.02.2023
Служащий под Угледаром снайпер рассказал об особенностях специальности
Снайперам в своей "работе" приходится учитывать множество тонкостей, вплоть до скорости вращения Земли, и обладать крепкими нервами, чтобы не обнаружить себя,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:50
2023-02-17T17:50
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 17 фев - РИА Новости. Снайперам в своей "работе" приходится учитывать множество тонкостей, вплоть до скорости вращения Земли, и обладать крепкими нервами, чтобы не обнаружить себя, когда противник ищет с помощью коптеров и тепловизоров, рассказал РИА Новости российский доброволец с позывным "Леший". "Лешему" 34 года, он с детства увлекается охотой, а теперь решил применить свои навыки в боевых условиях. В зону СВО он приехал добровольцем из Тулы, где работал на одном из оборонных предприятий. Начальство не отпускало "Лешего" на фронт, и тогда ему пришлось уволиться. "Хотел помочь своей стране", - объясняет Леший желание приехать в Донбасс. Сейчас он уже несколько месяцев служит снайпером на Угледарском направлении. На снайпера он специально не учился - пригодились навыки охотника. "Терпение - первое, что нужно. Чтобы выдерживать психологическое давление противника", - ответил "Леший" на вопрос РИА Новости, какие качества прежде всего нужны снайперу. По его словам, после первого же выстрела противник начинает искать снайпера. "Закидывает минами, "Грады" может вызвать. Запускает коптеры, пытается найти с помощью тепловизоров", - рассказывает "Леший". Поэтому снайперу жизненно важно иметь железные нервы, чтобы под огнем "Градов" не убеждать, а продолжать лежать на позиции. Тогда велики шансы, что он так и останется не найденным. По крайней мере, "Лешего" еще ни разу не обнаружили. "Запускают коптеры, на каждом по два ВОГа (осколочная граната)", - жалуется снайпер на методы борьбы со стороны противника. Один раз граната упала в пяти метрах от его позиции, но и тогда он не шелохнулся. А чтобы скрыться от тепловизоров, снайперы используют специальную защитную маскировку. Еще один метод - устраивание "ложных целей". "Заранее готовим несколько позиций, а подходы к ним минируем. Отстрелялись с одной позиции - переходим на другую. Противник начинает искать первую позицию, а нас там уже нет", - смеется он. Еще одно требование к снайперам - физическая подготовка. Зачастую снайперу приходится проводить несколько часов не просто лежа, а в самой неудобной позе. "Например, занял позицию в разрушенном доме. Лежа я цель не вижу. А в полуприседе - буду видеть. Стоя - уже увидят меня. Вот и приходится сидеть "буквой зю", да еще и винтовку на руках держать", - смеется он. В своей "работе" снайперам приходится учитывать множество тонкостей, знать алгебру и физику. "На расстоянии свыше 500 метров - до километра - нужно учитывать температуру воздуха, потому что при понижении температуры пуля будет "занижать", при повышении - наоборот, лететь выше. Нужно учитывать деривацию - нарезку ствола вправо. При вращении пуля имеет отклонение. Чтоб вы понимали - на расстоянии километра пуля за счет своего вращения уходит вправо на 62 см. Нужно учитывать и поправку на ветер. А свыше 1200-1500 метров даже приходится учитывать вращение Земли", - рассказал снайпер. Для этого у снайперов есть специальные таблицы и калькуляторы, с помощью которых они рассчитывают необходимые поправки. К противникам никакой ненависти Леший не испытывает: "Мы даже не используем такое слово - враг. Для нас это просто цель, которую ставит перед нами командир и которую надо выполнить". Видео с рассказом "Лешего" опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:50 17.02.2023
 
Служащий под Угледаром снайпер рассказал об особенностях специальности

Доброволец "Леший": снайперам нужно учитывать много нюансов и иметь крепкие нервы

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкСнайпер
Снайпер - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Снайпер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА (ДНР), 17 фев - РИА Новости. Снайперам в своей "работе" приходится учитывать множество тонкостей, вплоть до скорости вращения Земли, и обладать крепкими нервами, чтобы не обнаружить себя, когда противник ищет с помощью коптеров и тепловизоров, рассказал РИА Новости российский доброволец с позывным "Леший".
"Лешему" 34 года, он с детства увлекается охотой, а теперь решил применить свои навыки в боевых условиях. В зону СВО он приехал добровольцем из Тулы, где работал на одном из оборонных предприятий. Начальство не отпускало "Лешего" на фронт, и тогда ему пришлось уволиться.
"Хотел помочь своей стране", - объясняет Леший желание приехать в Донбасс. Сейчас он уже несколько месяцев служит снайпером на Угледарском направлении. На снайпера он специально не учился - пригодились навыки охотника.
"Терпение - первое, что нужно. Чтобы выдерживать психологическое давление противника", - ответил "Леший" на вопрос РИА Новости, какие качества прежде всего нужны снайперу.
По его словам, после первого же выстрела противник начинает искать снайпера. "Закидывает минами, "Грады" может вызвать. Запускает коптеры, пытается найти с помощью тепловизоров", - рассказывает "Леший". Поэтому снайперу жизненно важно иметь железные нервы, чтобы под огнем "Градов" не убеждать, а продолжать лежать на позиции. Тогда велики шансы, что он так и останется не найденным. По крайней мере, "Лешего" еще ни разу не обнаружили.
"Запускают коптеры, на каждом по два ВОГа (осколочная граната)", - жалуется снайпер на методы борьбы со стороны противника. Один раз граната упала в пяти метрах от его позиции, но и тогда он не шелохнулся. А чтобы скрыться от тепловизоров, снайперы используют специальную защитную маскировку.
Еще один метод - устраивание "ложных целей". "Заранее готовим несколько позиций, а подходы к ним минируем. Отстрелялись с одной позиции - переходим на другую. Противник начинает искать первую позицию, а нас там уже нет", - смеется он.
"Способность к стрельбе и возможность размышления": учения снайперов в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

"Эспаньола" — первое полностью фанатское подразделение, чьи добровольцы принимают участие в спецоперации.

Снайпер батальона Эспаньола с классической, модульной и мультикалиберной винтовкой для широкого спектра задач DVL-10 Урбана компании Lobaev Arms во время учений на одном из полигонов ДНР
1 из 11

"Эспаньола" — первое полностью фанатское подразделение, чьи добровольцы принимают участие в спецоперации.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Благодаря поддержке околофутбольного сообщества бойцы не испытывают дефицита в снабжении оружием и техникой.

Учения снайперов батальона Эспаньола на одном из полигонов ДНР
2 из 11

Благодаря поддержке околофутбольного сообщества бойцы не испытывают дефицита в снабжении оружием и техникой.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Подразделение получило партию винтовок Лобаева и активизировало тренировки снайперов на одном из полигонов в ДНР.

Учения снайперов батальона Эспаньола в ДНР
3 из 11

Подразделение получило партию винтовок Лобаева и активизировало тренировки снайперов на одном из полигонов в ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

"Снайперы, которые проходили обучение на обычных СВД, скоро выходят на работу с винтовками Лобаева. Некоторые из них имеют дальность до двух километров", — говорит командир с позывным "Испанец".

Снайпер батальона Эспаньола на учениях на одном из полигонов ДНР
4 из 11

"Снайперы, которые проходили обучение на обычных СВД, скоро выходят на работу с винтовками Лобаева. Некоторые из них имеют дальность до двух километров", — говорит командир с позывным "Испанец".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Снайперский патронташ одного из бойцов батальона "Эспаньола".

Снайперский патронташ одного из бойцов батальона Эспаньола в ДНР на одном из полигонов ДНР
5 из 11

Снайперский патронташ одного из бойцов батальона "Эспаньола".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Желающих проходить службу в фанатском подразделении уже больше, чем возможностей по приему добровольцев.

Снайпер батальона Эспаньола с винтовкой Драгунова во время учений на одном из полигонов ДНР
6 из 11

Желающих проходить службу в фанатском подразделении уже больше, чем возможностей по приему добровольцев.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

На вооружении подразделения есть также противодронные комплексы, дроны-камикадзе. Все это уже применяется на фронте.

Тактическая, специальная винтовка со встроенным модератором с наиболее эффективной системой снижения демаскирующих факторов TSVL-8 М4 Антиматерия компании Lobaev Arms на одном из полигонов ДНР, где проходят учения снайперов батальона Эспаньола
7 из 11

На вооружении подразделения есть также противодронные комплексы, дроны-камикадзе. Все это уже применяется на фронте.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Многие приходят в отряд в том числе из-за отличной экипировки и вооружения, но есть и другие причины.

Снайпер батальона Эспаньола в камуфляже на учениях на одном из полигонов ДНР
8 из 11

Многие приходят в отряд в том числе из-за отличной экипировки и вооружения, но есть и другие причины.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

"Способность к стрельбе плюс возможность к размышлению, к анализу — мне это близко. Захотелось в этом себя попробовать", — рассказал один из добровольцев.

Учения снайперов батальона Эспаньола в ДНР на одном из полигонов ДНР
9 из 11

"Способность к стрельбе плюс возможность к размышлению, к анализу — мне это близко. Захотелось в этом себя попробовать", — рассказал один из добровольцев.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Шеврон батальона "Эспаньола".

Шеврон батальона Эспаньола на форме снайпера на одном из полигонов ДНР
10 из 11

Шеврон батальона "Эспаньола".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Своей фишкой бойцы "Эспаньолы" называют нестандартное отношение к делу и интерес ко всему новому.

Снайпер батальона Эспаньола с винтовкой Драгунова во время учений на одном из полигонов ДНР
11 из 11

Своей фишкой бойцы "Эспаньолы" называют нестандартное отношение к делу и интерес ко всему новому.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 11

"Эспаньола" — первое полностью фанатское подразделение, чьи добровольцы принимают участие в спецоперации.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 11

Благодаря поддержке околофутбольного сообщества бойцы не испытывают дефицита в снабжении оружием и техникой.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 11

Подразделение получило партию винтовок Лобаева и активизировало тренировки снайперов на одном из полигонов в ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 11

"Снайперы, которые проходили обучение на обычных СВД, скоро выходят на работу с винтовками Лобаева. Некоторые из них имеют дальность до двух километров", — говорит командир с позывным "Испанец".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 11

Снайперский патронташ одного из бойцов батальона "Эспаньола".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 11

Желающих проходить службу в фанатском подразделении уже больше, чем возможностей по приему добровольцев.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 11

На вооружении подразделения есть также противодронные комплексы, дроны-камикадзе. Все это уже применяется на фронте.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 11

Многие приходят в отряд в том числе из-за отличной экипировки и вооружения, но есть и другие причины.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 11

"Способность к стрельбе плюс возможность к размышлению, к анализу — мне это близко. Захотелось в этом себя попробовать", — рассказал один из добровольцев.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 11

Шеврон батальона "Эспаньола".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
11 из 11

Своей фишкой бойцы "Эспаньолы" называют нестандартное отношение к делу и интерес ко всему новому.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Еще одно требование к снайперам - физическая подготовка. Зачастую снайперу приходится проводить несколько часов не просто лежа, а в самой неудобной позе. "Например, занял позицию в разрушенном доме. Лежа я цель не вижу. А в полуприседе - буду видеть. Стоя - уже увидят меня. Вот и приходится сидеть "буквой зю", да еще и винтовку на руках держать", - смеется он.
В своей "работе" снайперам приходится учитывать множество тонкостей, знать алгебру и физику. "На расстоянии свыше 500 метров - до километра - нужно учитывать температуру воздуха, потому что при понижении температуры пуля будет "занижать", при повышении - наоборот, лететь выше. Нужно учитывать деривацию - нарезку ствола вправо. При вращении пуля имеет отклонение. Чтоб вы понимали - на расстоянии километра пуля за счет своего вращения уходит вправо на 62 см. Нужно учитывать и поправку на ветер. А свыше 1200-1500 метров даже приходится учитывать вращение Земли", - рассказал снайпер. Для этого у снайперов есть специальные таблицы и калькуляторы, с помощью которых они рассчитывают необходимые поправки.
К противникам никакой ненависти Леший не испытывает: "Мы даже не используем такое слово - враг. Для нас это просто цель, которую ставит перед нами командир и которую надо выполнить".
Видео с рассказом "Лешего" опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
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