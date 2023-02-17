https://ria.ru/20230217/snayper-1852748003.html

Служащий под Угледаром снайпер рассказал об особенностях специальности

Служащий под Угледаром снайпер рассказал об особенностях специальности - РИА Новости, 17.02.2023

Служащий под Угледаром снайпер рассказал об особенностях специальности

Снайперам в своей "работе" приходится учитывать множество тонкостей, вплоть до скорости вращения Земли, и обладать крепкими нервами, чтобы не обнаружить себя,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:50

2023-02-17T17:50

2023-02-17T17:50

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ВОЛНОВАХА (ДНР), 17 фев - РИА Новости. Снайперам в своей "работе" приходится учитывать множество тонкостей, вплоть до скорости вращения Земли, и обладать крепкими нервами, чтобы не обнаружить себя, когда противник ищет с помощью коптеров и тепловизоров, рассказал РИА Новости российский доброволец с позывным "Леший". "Лешему" 34 года, он с детства увлекается охотой, а теперь решил применить свои навыки в боевых условиях. В зону СВО он приехал добровольцем из Тулы, где работал на одном из оборонных предприятий. Начальство не отпускало "Лешего" на фронт, и тогда ему пришлось уволиться. "Хотел помочь своей стране", - объясняет Леший желание приехать в Донбасс. Сейчас он уже несколько месяцев служит снайпером на Угледарском направлении. На снайпера он специально не учился - пригодились навыки охотника. "Терпение - первое, что нужно. Чтобы выдерживать психологическое давление противника", - ответил "Леший" на вопрос РИА Новости, какие качества прежде всего нужны снайперу. По его словам, после первого же выстрела противник начинает искать снайпера. "Закидывает минами, "Грады" может вызвать. Запускает коптеры, пытается найти с помощью тепловизоров", - рассказывает "Леший". Поэтому снайперу жизненно важно иметь железные нервы, чтобы под огнем "Градов" не убеждать, а продолжать лежать на позиции. Тогда велики шансы, что он так и останется не найденным. По крайней мере, "Лешего" еще ни разу не обнаружили. "Запускают коптеры, на каждом по два ВОГа (осколочная граната)", - жалуется снайпер на методы борьбы со стороны противника. Один раз граната упала в пяти метрах от его позиции, но и тогда он не шелохнулся. А чтобы скрыться от тепловизоров, снайперы используют специальную защитную маскировку. Еще один метод - устраивание "ложных целей". "Заранее готовим несколько позиций, а подходы к ним минируем. Отстрелялись с одной позиции - переходим на другую. Противник начинает искать первую позицию, а нас там уже нет", - смеется он. Еще одно требование к снайперам - физическая подготовка. Зачастую снайперу приходится проводить несколько часов не просто лежа, а в самой неудобной позе. "Например, занял позицию в разрушенном доме. Лежа я цель не вижу. А в полуприседе - буду видеть. Стоя - уже увидят меня. Вот и приходится сидеть "буквой зю", да еще и винтовку на руках держать", - смеется он. В своей "работе" снайперам приходится учитывать множество тонкостей, знать алгебру и физику. "На расстоянии свыше 500 метров - до километра - нужно учитывать температуру воздуха, потому что при понижении температуры пуля будет "занижать", при повышении - наоборот, лететь выше. Нужно учитывать деривацию - нарезку ствола вправо. При вращении пуля имеет отклонение. Чтоб вы понимали - на расстоянии километра пуля за счет своего вращения уходит вправо на 62 см. Нужно учитывать и поправку на ветер. А свыше 1200-1500 метров даже приходится учитывать вращение Земли", - рассказал снайпер. Для этого у снайперов есть специальные таблицы и калькуляторы, с помощью которых они рассчитывают необходимые поправки. К противникам никакой ненависти Леший не испытывает: "Мы даже не используем такое слово - враг. Для нас это просто цель, которую ставит перед нами командир и которую надо выполнить". Видео с рассказом "Лешего" опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.

https://ria.ru/20230205/ataka-1849822805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр