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"Способность к стрельбе и возможность размышления": учения снайперов в ДНР - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/snayper-1852615646.html
"Способность к стрельбе и возможность размышления": учения снайперов в ДНР
"Способность к стрельбе и возможность размышления": учения снайперов в ДНР - РИА Новости, 17.02.2023
"Способность к стрельбе и возможность размышления": учения снайперов в ДНР
Добровольческое подразделение "Эспаньола", состоящее из футбольных фанатов, — одно из тех, которые выполняют сейчас боевые задачи в Донбассе. Подготовка бойцов... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:40
2023-02-17T13:40
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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Добровольческое подразделение "Эспаньола", состоящее из футбольных фанатов, — одно из тех, которые выполняют сейчас боевые задачи в Донбассе. Подготовка бойцов — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:40 17.02.2023
 

"Способность к стрельбе и возможность размышления": учения снайперов в ДНР

Читать ria.ru в
Добровольческое подразделение "Эспаньола", состоящее из футбольных фанатов, — одно из тех, которые выполняют сейчас боевые задачи в Донбассе. Подготовка бойцов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

"Эспаньола" — первое полностью фанатское подразделение, чьи добровольцы принимают участие в спецоперации.

Снайпер батальона Эспаньола с классической, модульной и мультикалиберной винтовкой для широкого спектра задач DVL-10 Урбана компании Lobaev Arms во время учений на одном из полигонов ДНР
1 из 11

"Эспаньола" — первое полностью фанатское подразделение, чьи добровольцы принимают участие в спецоперации.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Благодаря поддержке околофутбольного сообщества бойцы не испытывают дефицита в снабжении оружием и техникой.

Учения снайперов батальона Эспаньола на одном из полигонов ДНР
2 из 11

Благодаря поддержке околофутбольного сообщества бойцы не испытывают дефицита в снабжении оружием и техникой.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Подразделение получило партию винтовок Лобаева и активизировало тренировки снайперов на одном из полигонов в ДНР.

Учения снайперов батальона Эспаньола в ДНР
3 из 11

Подразделение получило партию винтовок Лобаева и активизировало тренировки снайперов на одном из полигонов в ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

"Снайперы, которые проходили обучение на обычных СВД, скоро выходят на работу с винтовками Лобаева. Некоторые из них имеют дальность до двух километров", — говорит командир с позывным "Испанец".

Снайпер батальона Эспаньола на учениях на одном из полигонов ДНР
4 из 11

"Снайперы, которые проходили обучение на обычных СВД, скоро выходят на работу с винтовками Лобаева. Некоторые из них имеют дальность до двух километров", — говорит командир с позывным "Испанец".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Снайперский патронташ одного из бойцов батальона "Эспаньола".

Снайперский патронташ одного из бойцов батальона Эспаньола в ДНР на одном из полигонов ДНР
5 из 11

Снайперский патронташ одного из бойцов батальона "Эспаньола".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Желающих проходить службу в фанатском подразделении уже больше, чем возможностей по приему добровольцев.

Снайпер батальона Эспаньола с винтовкой Драгунова во время учений на одном из полигонов ДНР
6 из 11

Желающих проходить службу в фанатском подразделении уже больше, чем возможностей по приему добровольцев.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

На вооружении подразделения есть также противодронные комплексы, дроны-камикадзе. Все это уже применяется на фронте.

Тактическая, специальная винтовка со встроенным модератором с наиболее эффективной системой снижения демаскирующих факторов TSVL-8 М4 Антиматерия компании Lobaev Arms на одном из полигонов ДНР, где проходят учения снайперов батальона Эспаньола
7 из 11

На вооружении подразделения есть также противодронные комплексы, дроны-камикадзе. Все это уже применяется на фронте.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Многие приходят в отряд в том числе из-за отличной экипировки и вооружения, но есть и другие причины.

Снайпер батальона Эспаньола в камуфляже на учениях на одном из полигонов ДНР
8 из 11

Многие приходят в отряд в том числе из-за отличной экипировки и вооружения, но есть и другие причины.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

"Способность к стрельбе плюс возможность к размышлению, к анализу — мне это близко. Захотелось в этом себя попробовать", — рассказал один из добровольцев.

Учения снайперов батальона Эспаньола в ДНР на одном из полигонов ДНР
9 из 11

"Способность к стрельбе плюс возможность к размышлению, к анализу — мне это близко. Захотелось в этом себя попробовать", — рассказал один из добровольцев.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Шеврон батальона "Эспаньола".

Шеврон батальона Эспаньола на форме снайпера на одном из полигонов ДНР
10 из 11

Шеврон батальона "Эспаньола".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Своей фишкой бойцы "Эспаньолы" называют нестандартное отношение к делу и интерес ко всему новому.

Снайпер батальона Эспаньола с винтовкой Драгунова во время учений на одном из полигонов ДНР
11 из 11

Своей фишкой бойцы "Эспаньолы" называют нестандартное отношение к делу и интерес ко всему новому.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Специальная военная операция на УкраинеФотоДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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