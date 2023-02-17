https://ria.ru/20230217/snayper-1852615646.html

"Способность к стрельбе и возможность размышления": учения снайперов в ДНР

"Способность к стрельбе и возможность размышления": учения снайперов в ДНР - РИА Новости, 17.02.2023

"Способность к стрельбе и возможность размышления": учения снайперов в ДНР

Добровольческое подразделение "Эспаньола", состоящее из футбольных фанатов, — одно из тех, которые выполняют сейчас боевые задачи в Донбассе. Подготовка бойцов... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:40

2023-02-17T13:40

2023-02-17T13:40

фото

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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Добровольческое подразделение "Эспаньола", состоящее из футбольных фанатов, — одно из тех, которые выполняют сейчас боевые задачи в Донбассе. Подготовка бойцов — в фотоленте Ria.ru.

донецкая народная республика

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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