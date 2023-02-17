"Способность к стрельбе и возможность размышления": учения снайперов в ДНР
"Эспаньола" — первое полностью фанатское подразделение, чьи добровольцы принимают участие в спецоперации.
"Эспаньола" — первое полностью фанатское подразделение, чьи добровольцы принимают участие в спецоперации.
Благодаря поддержке околофутбольного сообщества бойцы не испытывают дефицита в снабжении оружием и техникой.
Благодаря поддержке околофутбольного сообщества бойцы не испытывают дефицита в снабжении оружием и техникой.
Подразделение получило партию винтовок Лобаева и активизировало тренировки снайперов на одном из полигонов в ДНР.
Подразделение получило партию винтовок Лобаева и активизировало тренировки снайперов на одном из полигонов в ДНР.
"Снайперы, которые проходили обучение на обычных СВД, скоро выходят на работу с винтовками Лобаева. Некоторые из них имеют дальность до двух километров", — говорит командир с позывным "Испанец".
"Снайперы, которые проходили обучение на обычных СВД, скоро выходят на работу с винтовками Лобаева. Некоторые из них имеют дальность до двух километров", — говорит командир с позывным "Испанец".
Снайперский патронташ одного из бойцов батальона "Эспаньола".
Снайперский патронташ одного из бойцов батальона "Эспаньола".
Желающих проходить службу в фанатском подразделении уже больше, чем возможностей по приему добровольцев.
Желающих проходить службу в фанатском подразделении уже больше, чем возможностей по приему добровольцев.
На вооружении подразделения есть также противодронные комплексы, дроны-камикадзе. Все это уже применяется на фронте.
На вооружении подразделения есть также противодронные комплексы, дроны-камикадзе. Все это уже применяется на фронте.
Многие приходят в отряд в том числе из-за отличной экипировки и вооружения, но есть и другие причины.
Многие приходят в отряд в том числе из-за отличной экипировки и вооружения, но есть и другие причины.
"Способность к стрельбе плюс возможность к размышлению, к анализу — мне это близко. Захотелось в этом себя попробовать", — рассказал один из добровольцев.
"Способность к стрельбе плюс возможность к размышлению, к анализу — мне это близко. Захотелось в этом себя попробовать", — рассказал один из добровольцев.
Шеврон батальона "Эспаньола".
Своей фишкой бойцы "Эспаньолы" называют нестандартное отношение к делу и интерес ко всему новому.
Своей фишкой бойцы "Эспаньолы" называют нестандартное отношение к делу и интерес ко всему новому.