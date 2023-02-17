https://ria.ru/20230217/shtraf-1852686339.html

Путин подписал закон о штрафах за отсутствие анализа аудитории сайтов

Путин подписал закон о штрафах за отсутствие анализа аудитории сайтов - РИА Новости, 17.02.2023

Путин подписал закон о штрафах за отсутствие анализа аудитории сайтов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1 миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ для... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:40

2023-02-17T14:40

2023-02-17T14:40

общество

россия

ирина рукавишникова

владимир путин

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1 миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ для анализа аудитории. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вводит штрафы для владельцев информресурсов за соответствующее нарушение: в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для граждан и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц. Повторное правонарушение грозит штрафом до 100 тысяч рублей для граждан и до 1 миллиона рублей - для организаций. Кроме того, распространители рекламы на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в сутки должны бесплатно размещать социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой рекламы. За неисполнение этой и ряда других обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы, закон предусматривает штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, а для юрлиц - до 1 миллиона рублей. Как поясняла РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова, нововведения касаются крупных информационных порталов - например, сайтов информагентств, федеральных телеканалов, социальных сетей и онлайн-кинотеатров. Владельцы таких сайтов обязаны предоставлять доступ уполномоченной организации к исследованию их аудитории, если она превышает 100 тысяч российских пользователей в сутки, а также размещенного на площадке контента. Перечень таких информационных ресурсов сформирован Роскомнадзором, сейчас в него входят 79 информресурсов, таких как Rutube, "Вконтакте", сайты федеральных телеканалов и СМИ, отмечала сенатор.

https://ria.ru/20230217/zakon-1852683986.html

https://ria.ru/20230217/podderzhka-1852678741.html

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общество, россия, ирина рукавишникова , владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)