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Путин подписал закон о штрафах за отсутствие анализа аудитории сайтов - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин подписал закон о штрафах за отсутствие анализа аудитории сайтов
Путин подписал закон о штрафах за отсутствие анализа аудитории сайтов - РИА Новости, 17.02.2023
Путин подписал закон о штрафах за отсутствие анализа аудитории сайтов
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1 миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ для... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:40
2023-02-17T14:40
общество
россия
ирина рукавишникова
владимир путин
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1 миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ для анализа аудитории. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вводит штрафы для владельцев информресурсов за соответствующее нарушение: в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для граждан и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц. Повторное правонарушение грозит штрафом до 100 тысяч рублей для граждан и до 1 миллиона рублей - для организаций. Кроме того, распространители рекламы на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в сутки должны бесплатно размещать социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой рекламы. За неисполнение этой и ряда других обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы, закон предусматривает штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, а для юрлиц - до 1 миллиона рублей. Как поясняла РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова, нововведения касаются крупных информационных порталов - например, сайтов информагентств, федеральных телеканалов, социальных сетей и онлайн-кинотеатров. Владельцы таких сайтов обязаны предоставлять доступ уполномоченной организации к исследованию их аудитории, если она превышает 100 тысяч российских пользователей в сутки, а также размещенного на площадке контента. Перечень таких информационных ресурсов сформирован Роскомнадзором, сейчас в него входят 79 информресурсов, таких как Rutube, "Вконтакте", сайты федеральных телеканалов и СМИ, отмечала сенатор.
https://ria.ru/20230217/zakon-1852683986.html
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общество, россия, ирина рукавишникова , владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Ирина Рукавишникова , Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
14:40 17.02.2023
 
Путин подписал закон о штрафах за отсутствие анализа аудитории сайтов

Путин подписал закон о штрафах владельцам сайтов за отсутствие анализа аудитории

© Фото : RutubeВидеохостинг
Видеохостинг - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Rutube
Видеохостинг. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1 миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ для анализа аудитории. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вводит штрафы для владельцев информресурсов за соответствующее нарушение: в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для граждан и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц. Повторное правонарушение грозит штрафом до 100 тысяч рублей для граждан и до 1 миллиона рублей - для организаций.
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Кроме того, распространители рекламы на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в сутки должны бесплатно размещать социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой рекламы.
За неисполнение этой и ряда других обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы, закон предусматривает штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, а для юрлиц - до 1 миллиона рублей.
Как поясняла РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова, нововведения касаются крупных информационных порталов - например, сайтов информагентств, федеральных телеканалов, социальных сетей и онлайн-кинотеатров. Владельцы таких сайтов обязаны предоставлять доступ уполномоченной организации к исследованию их аудитории, если она превышает 100 тысяч российских пользователей в сутки, а также размещенного на площадке контента.
Перечень таких информационных ресурсов сформирован Роскомнадзором, сейчас в него входят 79 информресурсов, таких как Rutube, "Вконтакте", сайты федеральных телеканалов и СМИ, отмечала сенатор.
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ОбществоРоссияИрина РукавишниковаВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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