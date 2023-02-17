https://ria.ru/20230217/sedokova-1852395794.html

Седокова откровенно рассказала об отношениях с участницами "ВИА Гры"

Седокова откровенно рассказала об отношениях с участницами "ВИА Гры" - РИА Новости, 17.02.2023

Седокова откровенно рассказала об отношениях с участницами "ВИА Гры"

Анна Седокова ответила на вопрос об отношениях с солистками группы "ВИА Гра" после ее ухода из коллектива. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T00:36

2023-02-17T00:36

2023-02-17T00:38

шоубиз

анна седокова

виа гра

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отношения

шоу-бизнес

звезды

константин меладзе

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Анна Седокова ответила на вопрос об отношениях с солистками группы "ВИА Гра" после ее ухода из коллектива. Также она призналась, что воспринимала группу, как свою семью. Кроме того, она раскрыла детали отношений с экс-участницей "ВИА Гры" Татьяной Найник. Седокова стала солисткой "ВИА Гры" в 2002 году. В 2004-м исполнительница покинула коллектив ради семьи. Позже она вернулась на сцену уже в качестве самостоятельной певицы. Ранее бывшая вокалистка группы Татьяна Котова поделилась историей о двусмысленном предложении Валерия Меладзе. По словам артистки, он пригласил ее в отель.

https://ria.ru/20220416/viagra-1783765927.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анна седокова, виа гра, знаменитости, отношения, шоу-бизнес, звезды, константин меладзе