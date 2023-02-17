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Седокова откровенно рассказала об отношениях с участницами "ВИА Гры" - РИА Новости, 17.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230217/sedokova-1852395794.html
Седокова откровенно рассказала об отношениях с участницами "ВИА Гры"
Седокова откровенно рассказала об отношениях с участницами "ВИА Гры" - РИА Новости, 17.02.2023
Седокова откровенно рассказала об отношениях с участницами "ВИА Гры"
Анна Седокова ответила на вопрос об отношениях с солистками группы "ВИА Гра" после ее ухода из коллектива. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T00:36
2023-02-17T00:38
шоубиз
анна седокова
виа гра
знаменитости
отношения
шоу-бизнес
звезды
константин меладзе
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Анна Седокова ответила на вопрос об отношениях с солистками группы "ВИА Гра" после ее ухода из коллектива. Также она призналась, что воспринимала группу, как свою семью. Кроме того, она раскрыла детали отношений с экс-участницей "ВИА Гры" Татьяной Найник. Седокова стала солисткой "ВИА Гры" в 2002 году. В 2004-м исполнительница покинула коллектив ради семьи. Позже она вернулась на сцену уже в качестве самостоятельной певицы. Ранее бывшая вокалистка группы Татьяна Котова поделилась историей о двусмысленном предложении Валерия Меладзе. По словам артистки, он пригласил ее в отель.
https://ria.ru/20220416/viagra-1783765927.html
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анна седокова, виа гра, знаменитости, отношения, шоу-бизнес, звезды, константин меладзе
Шоубиз, Анна Седокова, ВИА Гра, Знаменитости, отношения, Шоу-бизнес, звезды, Константин Меладзе
00:36 17.02.2023 (обновлено: 00:38 17.02.2023)
 
Седокова откровенно рассказала об отношениях с участницами "ВИА Гры"

Седокова откровенно рассказала об отношениях с "ВИА Грой" и пожаловалась на равнодушие

© Фото : Евгений СмирновПевица Анна Седокова
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Евгений Смирнов
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Анна Седокова ответила на вопрос об отношениях с солистками группы "ВИА Гра" после ее ухода из коллектива.

"Я ушла из группы, и больше мне никто не писал и не звонил. Как-будто меня не существовало никогда. Мы потом встретились на съемках шоу "Хочу к Меладзе". Не скажу, что там мы общались", – пожаловалась исполнительница в своей соцсети.

Также она призналась, что воспринимала группу, как свою семью.

"Любила безумно всех. Они были моей семьей, моими сестрами, моими лучшими друзьями", – добавила Седокова.

Кроме того, она раскрыла детали отношений с экс-участницей "ВИА Гры" Татьяной Найник.
"Таня была свидетельницей на моей первой свадьбе. Друзей и подруг у меня не стало, поэтому я попросила Таню. А она меня поддержала. Но потом мы потерялись", – заключила певица.
Седокова стала солисткой "ВИА Гры" в 2002 году. В 2004-м исполнительница покинула коллектив ради семьи. Позже она вернулась на сцену уже в качестве самостоятельной певицы.
Ранее бывшая вокалистка группы Татьяна Котова поделилась историей о двусмысленном предложении Валерия Меладзе. По словам артистки, он пригласил ее в отель.
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