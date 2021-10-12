https://ria.ru/20211012/kotova-1754159225.html

Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о двусмысленном предложении Меладзе

Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о двусмысленном предложении Меладзе - РИА Новости, 12.10.2021

Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о двусмысленном предложении Меладзе

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова на YouTube-канале Popcake рассказала о двусмысленном предложении Валерия Меладзе. Из-за него у певицы случился... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:54

2021-10-12T11:54

2021-10-12T11:54

шоубиз

валерий меладзе

виа гра

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова на YouTube-канале Popcake рассказала о двусмысленном предложении Валерия Меладзе. Из-за него у певицы случился конфликт с Альбиной Джанабаевой.Татьяна вспомнила, что на одной из общих встреч она восхитилась умением Валерия презентовать песни. В ответ на это артист пригласил ее в отель.Этот разговор слышала нынешняя супруга певца Альбина Джанабаева. После этого, по словам Котовой, она стала искать любой подвох и рассказывать об этом продюсеру в преувеличенном виде.Ранее бывшая жена Меладзе Ирина рассказала о своем отношении к Джанабаевой.

https://ria.ru/20210917/meladze-1750545146.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий меладзе, виа гра, знаменитости, музыка