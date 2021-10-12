Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о двусмысленном предложении Меладзе
Экс-солистка "ВИА Гры" Котова рассказала о двусмысленном предложении Меладзе
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХI Премия в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2013"
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова на YouTube-канале Popcake рассказала о двусмысленном предложении Валерия Меладзе. Из-за него у певицы случился конфликт с Альбиной Джанабаевой.
Татьяна вспомнила, что на одной из общих встреч она восхитилась умением Валерия презентовать песни. В ответ на это артист пригласил ее в отель.
"Я была на концерте Валерия Меладзе и мне так понравилось, как он делает подводки к песням, рассказывает о каждой песне, ну, как грузины могут рассказывать. Я говорю: "Мне очень интересно, как можно научиться подводкам к песням". Валерий включается и говорит: "Ну, я тут в отеле в одном – приходи", – рассказала Котова.
Этот разговор слышала нынешняя супруга певца Альбина Джанабаева. После этого, по словам Котовой, она стала искать любой подвох и рассказывать об этом продюсеру в преувеличенном виде.
"Всегда лучше и приятнее работать в здоровом коллективе. Но как практика показывает, любой женский коллектив, будь то офис, будь то танцевальный коллектив, везде люди себя по-разному проявляют", – заключила Татьяна.
Ранее бывшая жена Меладзе Ирина рассказала о своем отношении к Джанабаевой.