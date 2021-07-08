Бывшая жена Меладзе рассказала об отношении к Джанабаевой
© Телеканал "Россия 1"Ирина Меладзе в передаче "Судьба человека". Кадр видео
© Телеканал "Россия 1"
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Ирина Меладзе, бывшая жена певца Валерия Меладзе стала гостьей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым и рассказала, какие сложились отношения между ней, бывшим супругом и его нынешней спутницей — Альбиной Джанабаевой.
Валерий и Ирина официально развелись в 2014 году. Тогда известный музыкант и продюсер уже более десяти лет тайно встречался с экс-солисткой "ВИА Гры" (в этих отношениях родилось двое сыновей, а в апреле этого года дочь. — Прим. ред.).
Экс-супруга тяжело переживала развод с мужем, и даже хотела лично поговорить с соперницей. Однако встреча так и не состоялась. Сейчас, по словам Ирины Меладзе, она отпустила ситуацию.
"У меня никаких вопросов к ней нет. Все это в прошлом. Нас с ней ничего не объединяет", – заявила Ирина Меладзе.
Она также рассказала, что и с бывшем мужем находится в нейтральных отношениях ради их трех взрослых дочерей.
"Мы как родители обязаны взаимодействовать. Какой-то большой дружбы нет, да она никому и не нужна. А так, в общем, все в пределах нормы. Мы нашли свою дорогу и, мне кажется, это уже большое достижение", — прокомментировала экс-супруга.