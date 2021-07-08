Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210708/meladze-1740408281.html
Бывшая жена Меладзе рассказала об отношении к Джанабаевой
Бывшая жена Меладзе рассказала об отношении к Джанабаевой - РИА Новости, 08.07.2021
Бывшая жена Меладзе рассказала об отношении к Джанабаевой
Ирина Меладзе, бывшая жена певца Валерия Меладзе стала гостьей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым и рассказала, какие сложились отношения между... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:35
2021-07-08T12:35
шоубиз
развод
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
валерий меладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740414196_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3df401e0cca9aeeff511425406cd2876.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Ирина Меладзе, бывшая жена певца Валерия Меладзе стала гостьей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым и рассказала, какие сложились отношения между ней, бывшим супругом и его нынешней спутницей — Альбиной Джанабаевой. Валерий и Ирина официально развелись в 2014 году. Тогда известный музыкант и продюсер уже более десяти лет тайно встречался с экс-солисткой "ВИА Гры" (в этих отношениях родилось двое сыновей, а в апреле этого года дочь. — Прим. ред.). Экс-супруга тяжело переживала развод с мужем, и даже хотела лично поговорить с соперницей. Однако встреча так и не состоялась. Сейчас, по словам Ирины Меладзе, она отпустила ситуацию. Она также рассказала, что и с бывшем мужем находится в нейтральных отношениях ради их трех взрослых дочерей.
https://ria.ru/20210706/dzhanabaeva-1740066742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740414196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56211a0524e6a5eb2876ff3e84c50ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерий меладзе

Бывшая жена Меладзе рассказала об отношении к Джанабаевой

12:35 08.07.2021
 
© Телеканал "Россия 1"Ирина Меладзе в передаче "Судьба человека". Кадр видео
Ирина Меладзе в передаче Судьба человека. Кадр видео
© Телеканал "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Ирина Меладзе, бывшая жена певца Валерия Меладзе стала гостьей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым и рассказала, какие сложились отношения между ней, бывшим супругом и его нынешней спутницей — Альбиной Джанабаевой.
Валерий и Ирина официально развелись в 2014 году. Тогда известный музыкант и продюсер уже более десяти лет тайно встречался с экс-солисткой "ВИА Гры" (в этих отношениях родилось двое сыновей, а в апреле этого года дочь. — Прим. ред.).
Экс-супруга тяжело переживала развод с мужем, и даже хотела лично поговорить с соперницей. Однако встреча так и не состоялась. Сейчас, по словам Ирины Меладзе, она отпустила ситуацию.
"У меня никаких вопросов к ней нет. Все это в прошлом. Нас с ней ничего не объединяет", – заявила Ирина Меладзе.
Она также рассказала, что и с бывшем мужем находится в нейтральных отношениях ради их трех взрослых дочерей.

"Мы как родители обязаны взаимодействовать. Какой-то большой дружбы нет, да она никому и не нужна. А так, в общем, все в пределах нормы. Мы нашли свою дорогу и, мне кажется, это уже большое достижение", — прокомментировала экс-супруга.

Вручение премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 12:17Шоубиз
Джанабаева высказалась о "дружбе" с бывшей женой Меладзе
 
ШоубизРазводШоу-бизнесЗнаменитостизвездыВалерий Меладзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
Лента новостейМолния