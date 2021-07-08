https://ria.ru/20210708/meladze-1740408281.html

Бывшая жена Меладзе рассказала об отношении к Джанабаевой

Бывшая жена Меладзе рассказала об отношении к Джанабаевой - РИА Новости, 08.07.2021

Бывшая жена Меладзе рассказала об отношении к Джанабаевой

Ирина Меладзе, бывшая жена певца Валерия Меладзе стала гостьей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым и рассказала, какие сложились отношения между... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:35

2021-07-08T12:35

2021-07-08T12:35

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валерий меладзе

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Ирина Меладзе, бывшая жена певца Валерия Меладзе стала гостьей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым и рассказала, какие сложились отношения между ней, бывшим супругом и его нынешней спутницей — Альбиной Джанабаевой. Валерий и Ирина официально развелись в 2014 году. Тогда известный музыкант и продюсер уже более десяти лет тайно встречался с экс-солисткой "ВИА Гры" (в этих отношениях родилось двое сыновей, а в апреле этого года дочь. — Прим. ред.). Экс-супруга тяжело переживала развод с мужем, и даже хотела лично поговорить с соперницей. Однако встреча так и не состоялась. Сейчас, по словам Ирины Меладзе, она отпустила ситуацию. Она также рассказала, что и с бывшем мужем находится в нейтральных отношениях ради их трех взрослых дочерей.

https://ria.ru/20210706/dzhanabaeva-1740066742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерий меладзе