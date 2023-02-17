https://ria.ru/20230217/rezolyutsiya-1852793653.html

Белоруссия призвала ООН к осуждению политики Запада по "Минску-2"

Белоруссия призвала ООН к осуждению политики Запада по "Минску-2" - РИА Новости, 17.02.2023

Белоруссия призвала ООН к осуждению политики Запада по "Минску-2"

Белоруссия будет голосовать против подготовленной западными странами антироссийской резолюции ГА ООН, если в ней не будет содержаться осуждение недавних... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:51

2023-02-17T21:51

2023-02-17T21:51

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россия

донбасс

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владимир путин

валентин рыбаков

генеральная ассамблея оон

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Белоруссия будет голосовать против подготовленной западными странами антироссийской резолюции ГА ООН, если в ней не будет содержаться осуждение недавних признаний западных политиков, что минские соглашения исполнять не предполагалось, заявил на заседании СБ ООН белорусский постпред при организации Валентин Рыбаков. Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в январе заявил, что нормандский формат переговоров был "дипломатической имитацией". "На рассмотрение ГА ООН вносится очередной проект резолюции с обвинениями в агрессии в адрес Российской Федерации, в котором ни слова не говорится об истинных причинах нынешнего конфликта – уничтожении в течение восьми лет жителей Донбасса, возрождении на Украине нацизма, активных действиях Запада по превращению Украины в анти-Россию", - заявил Рыбаков. "Я вам сразу, сейчас, за неделю до этого мероприятия заявляю, что Республика Беларусь не будет выступать на этом шоу, но мы проголосуем против этого проекта резолюции, если в него не будут за оставшееся время внесены соответствующие изменения, в том числе и параграф с самым решительным осуждением действий упомянутых мной персонажей", - подчеркнул он. Голосование по документу ожидается в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, возобновляющей работу 22 февраля. Сессия созывается рядом западных стран, в том числе Украиной, и приурочена к годовщине начала специальной военной операции. По данным источников РИА Новости, авторы нацелены на то, чтобы добиться максимальной поддержки резолюции членами Генассамблеи и побить рекорд по количеству голосов "за" антироссийский документ. За 11-ю спецсессию (которая открылась весной 2022 года) Генассамблея приняла пять антироссийских резолюций. Наибольшее число голосов набрал документ, не признающий референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. За него в октябре 2022 года отдали голоса 143 государства ООН из 193. Комплекс мер по выполнению данных соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230217/konflikt-1852787987.html

https://ria.ru/20230217/oon-1852753017.html

https://ria.ru/20230216/minsk-1852431190.html

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в мире, россия, донбасс, украина, ангела меркель, владимир путин, валентин рыбаков, генеральная ассамблея оон, оон, нато