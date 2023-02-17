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В графике Путина в ближайшее время нет разговора с Токаевым, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2023
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В графике Путина в ближайшее время нет разговора с Токаевым, заявил Песков
В графике Путина в ближайшее время нет разговора с Токаевым, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2023
В графике Путина в ближайшее время нет разговора с Токаевым, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:17
2023-02-17T12:24
казахстан
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
касым-жомарт токаев
россия
в мире
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который ранее общался с Владимиром Зеленским.Накануне по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Токаевым и Зеленским. В частности главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной. Песков ответил журналистам, что после данного телефонного разговора Казахстан не запрашивал переговоров с российской стороной."Нет. Пока в графике нет разговора двух президентов", - сказал Песков во время общения с прессой.
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казахстан, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), касым-жомарт токаев, россия, в мире, политика
Казахстан, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Касым-Жомарт Токаев, Россия, В мире, Политика
12:17 17.02.2023 (обновлено: 12:24 17.02.2023)
 
В графике Путина в ближайшее время нет разговора с Токаевым, заявил Песков

Песков: в графике Путина в ближайшее время нет разговора с президентом Казахстана Токаевым

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт
Президент Казахстана Касым-Жомарт - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который ранее общался с Владимиром Зеленским.
Накануне по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Токаевым и Зеленским. В частности главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной. Песков ответил журналистам, что после данного телефонного разговора Казахстан не запрашивал переговоров с российской стороной.
"Нет. Пока в графике нет разговора двух президентов", - сказал Песков во время общения с прессой.
Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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КазахстанВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Касым-Жомарт ТокаевРоссияВ миреПолитика
 
 
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