https://ria.ru/20230217/razgovor-1852633849.html

В графике Путина в ближайшее время нет разговора с Токаевым, заявил Песков

В графике Путина в ближайшее время нет разговора с Токаевым, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2023

В графике Путина в ближайшее время нет разговора с Токаевым, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:17

2023-02-17T12:17

2023-02-17T12:24

казахстан

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

касым-жомарт токаев

россия

в мире

политика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который ранее общался с Владимиром Зеленским.Накануне по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Токаевым и Зеленским. В частности главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной. Песков ответил журналистам, что после данного телефонного разговора Казахстан не запрашивал переговоров с российской стороной."Нет. Пока в графике нет разговора двух президентов", - сказал Песков во время общения с прессой.

https://ria.ru/20230215/kazakhstan-1852181680.html

казахстан

россия

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казахстан, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), касым-жомарт токаев, россия, в мире, политика