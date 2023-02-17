https://ria.ru/20230217/putin-1852690744.html

Путин подписал закон о поддержке супругов военных, погибших на спецоперации

Путин подписал закон о поддержке супругов военных, погибших на спецоперации - РИА Новости, 17.02.2023

Путин подписал закон о поддержке супругов военных, погибших на спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий получение мер соцподдержки супругами военнослужащих, погибших в ходе специальной... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:52

2023-02-17T14:52

2023-02-17T14:52

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

инна святенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий получение мер соцподдержки супругами военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции вне зависимости от состава семьи, в которой они живут. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки вносятся в закон "О ветеранах". В соответствии с документом супруги военнослужащих, не вступившие в повторный брак, будут получать максимальные меры социальной поддержки независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга, погибшего в ходе СВО. Как поясняла глава комитета Совфеда Инна Святенко, прежде, согласно законодательству, супруги погибших военнослужащих, проживающие не только с детьми, но и, например, с родителями, не могли получать те же меры поддержки, что и проживающие одиноко или только с детьми. Данный закон решает эту задачу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, инна святенко, совет федерации рф