https://ria.ru/20230217/poteri-1852574966.html

Подполковник ЛНР рассказал о потерях Киева в регионе

Подполковник ЛНР рассказал о потерях Киева в регионе - РИА Новости, 17.02.2023

Подполковник ЛНР рассказал о потерях Киева в регионе

Число потерь, которые украинские войска несут на кременском участке фронта, практически сопоставимо с их потерями в Артемовске, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:39

2023-02-17T08:39

2023-02-17T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

луганская народная республика

украина

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Число потерь, которые украинские войска несут на кременском участке фронта, практически сопоставимо с их потерями в Артемовске, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. "Ежедневно противник вынужден сюда перебрасывать дополнительные силы численностью до батальона, поскольку только безвозвратные потери вооруженных формирований Украины, по предварительным оценкам, в этом районе составляют порядка 200 военнослужащих в сутки", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что на кременском участке фронта число потерь противника практически уже сопоставимо с потерями в Артемовске. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

артемовск

луганская народная республика

украина

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в мире, артемовск, луганская народная республика, украина, андрей марочко