https://ria.ru/20230217/postavki-1852563033.html

Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву

Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву - РИА Новости, 17.02.2023

Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву

Швейцария, в отличие от других стран Европы, ведет грамотную политику, отказывая Украине в поставке вооружения, написал в Twitter лидер французского движения... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T03:29

2023-02-17T03:29

2023-02-17T11:42

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Швейцария, в отличие от других стран Европы, ведет грамотную политику, отказывая Украине в поставке вооружения, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Лидер движения "Патриоты" ранее высказывался о том, что стратегия НАТО несет в себе угрозу третьей мировой войны. Он также неоднократно высказывался против выделения средств Киеву на закупку вооружений и против поставок Украине боевых грузов от Франции. Он назвал безумием согласованный ЕС проект по поддержке страны размером в 18 миллиардов евро.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такая политика только затягивает конфликт, а транспорт с боевыми грузами становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230216/postavki-1852428725.html

киев

швейцария

украина

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в мире, киев, швейцария, украина, twitter, патриот, нато