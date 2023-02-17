https://ria.ru/20230217/postavki-1852563033.html
Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву
Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву - РИА Новости, 17.02.2023
Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву
Швейцария, в отличие от других стран Европы, ведет грамотную политику, отказывая Украине в поставке вооружения, написал в Twitter лидер французского движения... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T03:29
2023-02-17T03:29
2023-02-17T11:42
в мире
киев
швейцария
украина
twitter
патриот
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14ddcbced1f74964d776e10b12764c3e.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Швейцария, в отличие от других стран Европы, ведет грамотную политику, отказывая Украине в поставке вооружения, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Лидер движения "Патриоты" ранее высказывался о том, что стратегия НАТО несет в себе угрозу третьей мировой войны. Он также неоднократно высказывался против выделения средств Киеву на закупку вооружений и против поставок Украине боевых грузов от Франции. Он назвал безумием согласованный ЕС проект по поддержке страны размером в 18 миллиардов евро.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такая политика только затягивает конфликт, а транспорт с боевыми грузами становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230216/postavki-1852428725.html
киев
швейцария
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47e32440b780e8647bfc4408bd669af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, швейцария, украина, twitter, патриот, нато
В мире, Киев, Швейцария, Украина, Twitter, Патриот, НАТО
03:29 17.02.2023 (обновлено: 11:42 17.02.2023)
Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву
Французский политик Филиппо назвал Швейцарию наименее сумасшедшей в вопросе поставок Киеву