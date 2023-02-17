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Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву - РИА Новости, 17.02.2023
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Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву
Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву - РИА Новости, 17.02.2023
Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву
Швейцария, в отличие от других стран Европы, ведет грамотную политику, отказывая Украине в поставке вооружения, написал в Twitter лидер французского движения... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T03:29
2023-02-17T11:42
в мире
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Швейцария, в отличие от других стран Европы, ведет грамотную политику, отказывая Украине в поставке вооружения, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Лидер движения "Патриоты" ранее высказывался о том, что стратегия НАТО несет в себе угрозу третьей мировой войны. Он также неоднократно высказывался против выделения средств Киеву на закупку вооружений и против поставок Украине боевых грузов от Франции. Он назвал безумием согласованный ЕС проект по поддержке страны размером в 18 миллиардов евро.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такая политика только затягивает конфликт, а транспорт с боевыми грузами становится законной целью для российской армии.
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в мире, киев, швейцария, украина, twitter, патриот, нато
В мире, Киев, Швейцария, Украина, Twitter, Патриот, НАТО
03:29 17.02.2023 (обновлено: 11:42 17.02.2023)
 
Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву

Французский политик Филиппо назвал Швейцарию наименее сумасшедшей в вопросе поставок Киеву

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Швейцария, в отличие от других стран Европы, ведет грамотную политику, отказывая Украине в поставке вооружения, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому <...> Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?" — написал политик.
Лидер движения "Патриоты" ранее высказывался о том, что стратегия НАТО несет в себе угрозу третьей мировой войны. Он также неоднократно высказывался против выделения средств Киеву на закупку вооружений и против поставок Украине боевых грузов от Франции. Он назвал безумием согласованный ЕС проект по поддержке страны размером в 18 миллиардов евро.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такая политика только затягивает конфликт, а транспорт с боевыми грузами становится законной целью для российской армии.
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