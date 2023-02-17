Пособие на детей до 16 лет в 2023 году: размер, как оформить
© iStock.com / ImgorthandПособие до 16 лет
© iStock.com / Imgorthand
Пособие до 16 лет
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ежемесячные выплаты на ребенка – это одна из мер поддержки семей, оказавшихся в затруднительном финансовом положении. Как получить новые детские пособия до 16 лет в 2023 году, как оформить заявление и куда его подать, каким требованиям нужно соответствовать – в материале РИА Новости.
Пособие до 16 лет
В России частью мер поддержки семей с детьми являются пособия на воспитание детей. В 2023 году появились важные нововведения, которые значительно упрощают процесс получения таких выплат.
Кому положено
Пособия на детей до 16 лет положены малоимущим семьям. Критерии оценки этого фактора могут отличаться в зависимости от региона, но, как правило, они сосредоточены на среднем доходе одного члена семьи. Если он ниже, чем среднедушевой прожиточный минимум по субъекту Федерации, семья может претендовать на помощь от государства. Также во внимание принимается имеющееся имущество.
Семья в парке
Виды пособий
Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры", отмечает, что с 1 января 2023 года семьи с низким среднедушевым доходом вправе получить единое (универсальное) пособие, которое заменило целый ряд ранее действующих выплат в связи с рождением и воспитанием детей. Так, единое пособие включило в себя:
- —ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации на сроке беременности до 12 недель;
- —пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- —ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им возраста 3 лет;
- —ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
- —ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Сейчас действует переходный период, в течение которого родители детей, родившихся до 1 января 2023 года, вправе выбирать: получать пособия по старым или новым правилам.
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Размер пособия
По словам Сергея Гебеля, размер единого пособия зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять 50 %, 75 % или 100 % от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении пособия беременной женщине), либо 50 %, 75 %, 100 % от величины прожиточного минимума для детей (при назначении пособия гражданам с детьми). За основу берется базовый размер 50 %, который увеличивается вплоть до 100 %, если доход семьи с учетом пособия не дотягивает до установленного минимума.
"Например, в Москве в 2023 году величина прожиточного минимума составляет 24 801 рублей для трудоспособного населения и 18 770 рублей для детей. Следовательно, размер пособия на ребенка в Москве может составлять 9 385 рублей, 14 078 рублей и 18 770 рублей соответственно", – отметил эксперт.
В результате изменений некоторые категории населения смогут получать большие суммы, чем раньше. Например, если ранее выплата беременным женщинам составляла не более 50 % прожиточного минимума, сейчас она может достигать 100 %.
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Условия получения
Чтобы иметь возможность получать единое пособие на детей, важно, чтобы и родители (опекуны) и ребенок были гражданами РФ, а семья соответствовала следующим условиям:
- —среднедушевой доход должен быть меньше прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания;
- —имущество семьи должно соответствовать условиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 16 декабря 2022 г. № 2330. К примеру, иметь квартиру и дачу – можно, а вот при наличии двух машин пособие в большинстве случаев не назначат;
- —члены семьи имеют трудовой доход или объективную причину его отсутствия.
Как получить пособие
Чтобы получить пособие, теперь не придется собирать большое количество документов.
Куда обращаться
По словам Сергея Гебеля, для получения пособия необходимо по месту жительства или фактического проживания обратиться в отделение Социального фонда России или уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ и подать заявление по установленной форме. Также это можно сделать через МФЦ или портал “Госуслуги”. Жителям Москвы доступна подача заявления на официальном сайте мэра Москвы.
Необходимые документы
Сергей Гебель отмечает, что при обращении с заявлением в Социальный фонд России, все необходимые сведения и документы будут запрошены у иных органов и организаций в рамках межведомственного взаимодействия и обмена. По своему усмотрению заявитель вправе самостоятельно предоставить документы, полный перечень которых закреплен в постановлении № 2330.
При этом предоставление неполного комплекта документов при личном обращении за пособием также является основанием для отказа в его назначении, если их не предоставить в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Заявление
По словам эксперта, заявление подается в установленной форме. Бланк, порядок и правила заполнения заявки регламентированы в постановлении № 2330.
Сроки
Заявление рассматривается в течение 10 дней, в частных случаях срок может быть увеличен до 30 дней. После того, как единое пособие назначено, первая выплата поступит на счет в течение 5 дней. В дальнейшем пособие будет выплачиваться до 25 числа следующего месяца.
Оформление через “Госуслуги”
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Как отмечает Сергей Гебель, для оформления пособия через “Госуслуги” понадобится подтвержденная учетная запись. После открытия заявления основные данные будут заполнены автоматически, останется только проверить ФИО, телефон, электронную почту, паспорт, СНИЛС, адрес и внести корректировки в случае необходимости. Далее нужно ответить на несколько вопросов о семейном положении, детях и составе семьи и нажать кнопку “Подать заявление”.
За статусом поданного обращения можно следить по уведомлениям в личном кабинете. Если понадобятся дополнительные документы, придет уведомление с перечнем, сроком и местом предоставления.
Решение принимается в течение 10 рабочих дней с возможностью продления еще на 20 дней, если ведомству необходимо собрать дополнительные сведения. В случае назначения пособия соответствующее уведомление появится в личном кабинете.
Порядок выплат
Сергей Гебель уточняет, что после назначения пособия первая выплата поступит в течение 5 рабочих дней. В дальнейшем пособие будут выплачивать с 1 по 25 число месяца, следующего за тем, за который приходит пособие. Например, если пособие назначено 17 февраля, выплата за февраль поступит до 24 числа, а за март – до 25 апреля.
Выплата осуществляется на банковскую карту платежной системы “Мир”, счет без карты или почтовым переводом. Банковский счет должен быть открыт на имя заявителя: беременной женщины или родителя, опекуна, попечителя ребенка.
“Пособие назначается на 12 месяцев, но не более, чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Для продления выплаты нужно подать новое заявление, но сделать это можно не раньше, чем за месяц до окончания текущего назначения. При этом порядок, процедура и перечень необходимых сведений остаются без изменений”, – отметил эксперт.
В случае излишней выплаты пособия по причине несвоевременного поступления документов от компетентных ведомств, переплата не будет взыскиваться с получателя.
Если не пришло пособие
Если заявление было подано, а пособие так и не пришло, то, скорее всего, его не назначили. В этом случае должно прийти уведомление. Сергей Гебель отмечает, что отказать в назначении пособия могут в случае смерти ребенка, в отношении которого подано заявление, при превышении среднедушевого дохода семьи, либо если в заявлении указаны недостоверные или неполные сведения. В случае возврата заявления в нем будет указано, что нужно исправить. После корректировки необходимых данных заявление может быть подано повторно.
Индексация детских пособий в 2023 году
Как уточняет эксперт, размер нового единого пособия напрямую зависит от прожиточного минимума, который подлежит ежегодной индексации. Вместе с его увеличением ежемесячное пособие подлежит перерасчету и выплате в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума в субъекте РФ.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПосетители во флагманском многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ Метрополис в Москве
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Советы экспертов
Сергей Гебель дополняет, что назначенные до 1 января 2023 года старые пособия будут выплачиваться до окончания срока их назначения. Например, беременные женщины будут получать ежемесячное пособие в прежнем порядке до месяца родов или прерывания беременности включительно, а лица, которые не являются застрахованными и получают пособие на детей от органа соцзащиты, будут получать его до достижения ребенком 1,5 лет. Право на все ранее применявшиеся выплаты утрачивается после первого назначения единого пособия.
Но бывают ситуации, относительно которых закон не дает прямого ответа, положено ли пособие. Например, когда ребенок родился у мамы, возраст которой не достиг 16 лет и которая не состоит в браке. Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle, отмечает, что общий порядок назначения ежемесячных выплат семьям с детьми определяет закон № 418-ФЗ. Пособие (ежемесячная выплата) в связи с рождением первого ребенка назначается женщине, его родившей, или отцу (в случае смерти женщины), или опекуну ребенка (если родители лишены родительских прав, умерли или признаны умершими). Согласно ст. 62 Семейного Кодекса РФ несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, могут сами осуществлять воспитание ребенка до достижения ими возраста 16 лет, однако родившемуся малышу назначают опекуна, который принимает участие в воспитании совместно с несовершеннолетними родителями. Если возникают какие-то серьезные разногласия, то споры эти решает орган опеки. Из смысла этой нормы следует, что родитель, который сам не достиг возраста 16 лет, имеет усеченные права в отношении малыша. Таким образом, ежемесячная выплата скорее всего будет назначена опекуну родившегося ребенка до достижения мамой 16 лет. Ведь несовершеннолетний гражданин не вправе самостоятельно оформлять такого рода выплаты.
Также Анастасия Хрусталева разъяснила, как быть, если при оформлении заявления допущена ошибка и заявитель заметил ее до момента получения отказа от государственного органа в выплате пособия на ребенка. По словам эксперта, специалисты Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда) в случае ошибки должны вернуть заявление на доработку. Отказа в этом случае не последует. Заявитель, допустивший неточности в заявлении, должен доработать и исправить все сведения на верные в течение пяти дней с даты получения документов на доработку.