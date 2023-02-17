https://ria.ru/20230217/posobiya-1852764722.html

Пособие на детей до 16 лет в 2023 году: размер, как оформить

Пособие на детей до 16 лет в 2023 году: какие выплаты, как оформить и получить

Пособие на детей до 16 лет в 2023 году: размер, как оформить

Ежемесячные выплаты на ребенка – это одна из мер поддержки семей, оказавшихся в затруднительном финансовом положении. Как получить новые детские пособия до 16... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:36

2023-02-17T19:36

2023-02-17T19:36

россия

дети

детские пособия

социальные выплаты

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ежемесячные выплаты на ребенка – это одна из мер поддержки семей, оказавшихся в затруднительном финансовом положении. Как получить новые детские пособия до 16 лет в 2023 году, как оформить заявление и куда его подать, каким требованиям нужно соответствовать – в материале РИА Новости.Пособие до 16 летВ России частью мер поддержки семей с детьми являются пособия на воспитание детей. В 2023 году появились важные нововведения, которые значительно упрощают процесс получения таких выплат.Кому положеноПособия на детей до 16 лет положены малоимущим семьям. Критерии оценки этого фактора могут отличаться в зависимости от региона, но, как правило, они сосредоточены на среднем доходе одного члена семьи. Если он ниже, чем среднедушевой прожиточный минимум по субъекту Федерации, семья может претендовать на помощь от государства. Также во внимание принимается имеющееся имущество.Виды пособийСергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры", отмечает, что с 1 января 2023 года семьи с низким среднедушевым доходом вправе получить единое (универсальное) пособие, которое заменило целый ряд ранее действующих выплат в связи с рождением и воспитанием детей. Так, единое пособие включило в себя:Сейчас действует переходный период, в течение которого родители детей, родившихся до 1 января 2023 года, вправе выбирать: получать пособия по старым или новым правилам.Размер пособияПо словам Сергея Гебеля, размер единого пособия зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять 50 %, 75 % или 100 % от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении пособия беременной женщине), либо 50 %, 75 %, 100 % от величины прожиточного минимума для детей (при назначении пособия гражданам с детьми). За основу берется базовый размер 50 %, который увеличивается вплоть до 100 %, если доход семьи с учетом пособия не дотягивает до установленного минимума.В результате изменений некоторые категории населения смогут получать большие суммы, чем раньше. Например, если ранее выплата беременным женщинам составляла не более 50 % прожиточного минимума, сейчас она может достигать 100 %.Условия полученияЧтобы иметь возможность получать единое пособие на детей, важно, чтобы и родители (опекуны) и ребенок были гражданами РФ, а семья соответствовала следующим условиям:Как получить пособиеЧтобы получить пособие, теперь не придется собирать большое количество документов.Куда обращатьсяПо словам Сергея Гебеля, для получения пособия необходимо по месту жительства или фактического проживания обратиться в отделение Социального фонда России или уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ и подать заявление по установленной форме. Также это можно сделать через МФЦ или портал “Госуслуги”. Жителям Москвы доступна подача заявления на официальном сайте мэра Москвы.Необходимые документыСергей Гебель отмечает, что при обращении с заявлением в Социальный фонд России, все необходимые сведения и документы будут запрошены у иных органов и организаций в рамках межведомственного взаимодействия и обмена. По своему усмотрению заявитель вправе самостоятельно предоставить документы, полный перечень которых закреплен в постановлении № 2330.При этом предоставление неполного комплекта документов при личном обращении за пособием также является основанием для отказа в его назначении, если их не предоставить в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.ЗаявлениеПо словам эксперта, заявление подается в установленной форме. Бланк, порядок и правила заполнения заявки регламентированы в постановлении № 2330.СрокиЗаявление рассматривается в течение 10 дней, в частных случаях срок может быть увеличен до 30 дней. После того, как единое пособие назначено, первая выплата поступит на счет в течение 5 дней. В дальнейшем пособие будет выплачиваться до 25 числа следующего месяца.Оформление через “Госуслуги”Как отмечает Сергей Гебель, для оформления пособия через “Госуслуги” понадобится подтвержденная учетная запись. После открытия заявления основные данные будут заполнены автоматически, останется только проверить ФИО, телефон, электронную почту, паспорт, СНИЛС, адрес и внести корректировки в случае необходимости. Далее нужно ответить на несколько вопросов о семейном положении, детях и составе семьи и нажать кнопку “Подать заявление”.За статусом поданного обращения можно следить по уведомлениям в личном кабинете. Если понадобятся дополнительные документы, придет уведомление с перечнем, сроком и местом предоставления.Решение принимается в течение 10 рабочих дней с возможностью продления еще на 20 дней, если ведомству необходимо собрать дополнительные сведения. В случае назначения пособия соответствующее уведомление появится в личном кабинете.Порядок выплатСергей Гебель уточняет, что после назначения пособия первая выплата поступит в течение 5 рабочих дней. В дальнейшем пособие будут выплачивать с 1 по 25 число месяца, следующего за тем, за который приходит пособие. Например, если пособие назначено 17 февраля, выплата за февраль поступит до 24 числа, а за март – до 25 апреля.Выплата осуществляется на банковскую карту платежной системы “Мир”, счет без карты или почтовым переводом. Банковский счет должен быть открыт на имя заявителя: беременной женщины или родителя, опекуна, попечителя ребенка.“Пособие назначается на 12 месяцев, но не более, чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Для продления выплаты нужно подать новое заявление, но сделать это можно не раньше, чем за месяц до окончания текущего назначения. При этом порядок, процедура и перечень необходимых сведений остаются без изменений”, – отметил эксперт.В случае излишней выплаты пособия по причине несвоевременного поступления документов от компетентных ведомств, переплата не будет взыскиваться с получателя.Если не пришло пособиеЕсли заявление было подано, а пособие так и не пришло, то, скорее всего, его не назначили. В этом случае должно прийти уведомление. Сергей Гебель отмечает, что отказать в назначении пособия могут в случае смерти ребенка, в отношении которого подано заявление, при превышении среднедушевого дохода семьи, либо если в заявлении указаны недостоверные или неполные сведения. В случае возврата заявления в нем будет указано, что нужно исправить. После корректировки необходимых данных заявление может быть подано повторно.Индексация детских пособий в 2023 годуКак уточняет эксперт, размер нового единого пособия напрямую зависит от прожиточного минимума, который подлежит ежегодной индексации. Вместе с его увеличением ежемесячное пособие подлежит перерасчету и выплате в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума в субъекте РФ.Советы экспертовСергей Гебель дополняет, что назначенные до 1 января 2023 года старые пособия будут выплачиваться до окончания срока их назначения. Например, беременные женщины будут получать ежемесячное пособие в прежнем порядке до месяца родов или прерывания беременности включительно, а лица, которые не являются застрахованными и получают пособие на детей от органа соцзащиты, будут получать его до достижения ребенком 1,5 лет. Право на все ранее применявшиеся выплаты утрачивается после первого назначения единого пособия.Но бывают ситуации, относительно которых закон не дает прямого ответа, положено ли пособие. Например, когда ребенок родился у мамы, возраст которой не достиг 16 лет и которая не состоит в браке. Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle, отмечает, что общий порядок назначения ежемесячных выплат семьям с детьми определяет закон № 418-ФЗ. Пособие (ежемесячная выплата) в связи с рождением первого ребенка назначается женщине, его родившей, или отцу (в случае смерти женщины), или опекуну ребенка (если родители лишены родительских прав, умерли или признаны умершими). Согласно ст. 62 Семейного Кодекса РФ несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, могут сами осуществлять воспитание ребенка до достижения ими возраста 16 лет, однако родившемуся малышу назначают опекуна, который принимает участие в воспитании совместно с несовершеннолетними родителями. Если возникают какие-то серьезные разногласия, то споры эти решает орган опеки. Из смысла этой нормы следует, что родитель, который сам не достиг возраста 16 лет, имеет усеченные права в отношении малыша. Таким образом, ежемесячная выплата скорее всего будет назначена опекуну родившегося ребенка до достижения мамой 16 лет. Ведь несовершеннолетний гражданин не вправе самостоятельно оформлять такого рода выплаты.Также Анастасия Хрусталева разъяснила, как быть, если при оформлении заявления допущена ошибка и заявитель заметил ее до момента получения отказа от государственного органа в выплате пособия на ребенка. По словам эксперта, специалисты Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда) в случае ошибки должны вернуть заявление на доработку. Отказа в этом случае не последует. Заявитель, допустивший неточности в заявлении, должен доработать и исправить все сведения на верные в течение пяти дней с даты получения документов на доработку.

https://ria.ru/20230213/posobiya-1851687650.html

https://ria.ru/20230214/posobie-1850646055.html

https://ria.ru/20230202/bot-1849366150.html

https://ria.ru/20230214/beremennost-1851909711.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дети, детские пособия, социальные выплаты, общество