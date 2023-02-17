https://ria.ru/20230217/plennye-1852700365.html
В Петербурге рассказали о роли еврейских общин в обмене пленными
В Петербурге рассказали о роли еврейских общин в обмене пленными - РИА Новости, 17.02.2023
В Петербурге рассказали о роли еврейских общин в обмене пленными
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) играет большую роль в обмене пленными между Россией и Украиной, заявил глава Совета председателей еврейских общин... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:22
2023-02-17T15:22
2023-02-17T15:48
религия
украина
россия
санкт-петербург
федерация еврейских общин россии
санкт-петербургский государственный университет
украинская православная церковь
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) играет большую роль в обмене пленными между Россией и Украиной, заявил глава Совета председателей еврейских общин России, председатель еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга Марк Грубарг. "Очень важным аспектом является обмен пленными. Каждая жизнь здесь чрезвычайно важна. Может, это не сильно афишируется, но Федерация еврейский общин играет очень большую роль в обмене пленными", - сказал Грубарг на круглом столе в СПбГУ, посвященном деятельности представителей религиозных организаций РФ. Грубарг рассказал, что раввины ФЕОР работают в Донецке, Херсоне, Луганске, организация оказывает большую гуманитарную помощь нуждающимся. Накануне Минобороны России проинформировало, что состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий. В плену им грозила смертельная опасность. Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ходе обмена удалось вернуть в том числе 44 уроженца ЛНР. В марте 2022 года глава канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) призвал обеспечить гуманитарные коридоры для мирных жителей на Украине, гарантировать их безопасность, проявить милосердие к военнопленным и обменяться ими. Кроме того, в организации выхода мирных жителей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе весной 2022 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла активно участвовал митрополит Горловский и Славянский Митрофан (Никитин), который одним из первых встретил вышедших.
https://ria.ru/20230216/vandal-1852489665.html
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украина, россия, санкт-петербург, федерация еврейских общин россии, санкт-петербургский государственный университет, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Санкт-Петербург, Федерация еврейских общин России, Санкт-Петербургский государственный университет, Украинская православная церковь
15:22 17.02.2023 (обновлено: 15:48 17.02.2023)
В Петербурге рассказали о роли еврейских общин в обмене пленными
Глава общины Петербурга Грубарг: еврейские общины играют большую роль в обмене пленными
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) играет большую роль в обмене пленными между Россией и Украиной, заявил глава Совета председателей еврейских общин России, председатель еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга Марк Грубарг.
"Очень важным аспектом является обмен пленными. Каждая жизнь здесь чрезвычайно важна. Может, это не сильно афишируется, но Федерация еврейский общин играет очень большую роль в обмене пленными", - сказал Грубарг на круглом столе в СПбГУ, посвященном деятельности представителей религиозных организаций РФ.
Грубарг рассказал, что раввины ФЕОР работают в Донецке, Херсоне, Луганске, организация оказывает большую гуманитарную помощь нуждающимся.
Накануне Минобороны России проинформировало, что состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий. В плену им грозила смертельная опасность. Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ходе обмена удалось вернуть в том числе 44 уроженца ЛНР.
В марте 2022 года глава канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) призвал обеспечить гуманитарные коридоры для мирных жителей на Украине, гарантировать их безопасность, проявить милосердие к военнопленным и обменяться ими. Кроме того, в организации выхода мирных жителей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе весной 2022 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла активно участвовал митрополит Горловский и Славянский Митрофан (Никитин), который одним из первых встретил вышедших.