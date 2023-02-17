https://ria.ru/20230217/plennye-1852700365.html

В Петербурге рассказали о роли еврейских общин в обмене пленными

В Петербурге рассказали о роли еврейских общин в обмене пленными - РИА Новости, 17.02.2023

В Петербурге рассказали о роли еврейских общин в обмене пленными

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) играет большую роль в обмене пленными между Россией и Украиной, заявил глава Совета председателей еврейских общин... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:22

2023-02-17T15:22

2023-02-17T15:48

религия

украина

россия

санкт-петербург

федерация еврейских общин россии

санкт-петербургский государственный университет

украинская православная церковь

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) играет большую роль в обмене пленными между Россией и Украиной, заявил глава Совета председателей еврейских общин России, председатель еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга Марк Грубарг. "Очень важным аспектом является обмен пленными. Каждая жизнь здесь чрезвычайно важна. Может, это не сильно афишируется, но Федерация еврейский общин играет очень большую роль в обмене пленными", - сказал Грубарг на круглом столе в СПбГУ, посвященном деятельности представителей религиозных организаций РФ. Грубарг рассказал, что раввины ФЕОР работают в Донецке, Херсоне, Луганске, организация оказывает большую гуманитарную помощь нуждающимся. Накануне Минобороны России проинформировало, что состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий. В плену им грозила смертельная опасность. Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ходе обмена удалось вернуть в том числе 44 уроженца ЛНР. В марте 2022 года глава канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) призвал обеспечить гуманитарные коридоры для мирных жителей на Украине, гарантировать их безопасность, проявить милосердие к военнопленным и обменяться ими. Кроме того, в организации выхода мирных жителей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе весной 2022 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла активно участвовал митрополит Горловский и Славянский Митрофан (Никитин), который одним из первых встретил вышедших.

https://ria.ru/20230216/vandal-1852489665.html

https://ria.ru/20230216/volontery-1852500452.html

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украина, россия, санкт-петербург, федерация еврейских общин россии, санкт-петербургский государственный университет, украинская православная церковь