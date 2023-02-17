https://ria.ru/20230217/pitanie-1852554933.html
Терапевт назвал особенности питания во время болезни
Терапевт назвал особенности питания во время болезни - РИА Новости, 17.02.2023
Терапевт назвал особенности питания во время болезни
Как нужно питаться во время болезни и кому особенно важно не пропускать приемы пищи, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T02:15
2023-02-17T02:15
2023-02-17T02:15
общество
россия
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питание
здоровье
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Как нужно питаться во время болезни и кому особенно важно не пропускать приемы пищи, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.При простуде и ОРВИ у человека часто ухудшается обоняние, он начинает иначе воспринимать вкус привычных продуктов, терять аппетит, отметил врач. Однако для борьбы с вирусной инфекцией организм нуждается в питательных веществах, особенно если речь идет о детях, предупредил Сапего.Пожилые люди склонны ограничивать себя в еде, но во время болезни отсутствие полноценного питания может приводить к серьезному ухудшению их состояния, продолжил он."Пожилых нужно настойчиво поить и кормить, как и детей", — сказал Сапего.Особенно полезно употреблять во время болезни куриный бульон, поскольку он стимулирует выделение слизи и смягчает кашель, добавил врач.Впрочем, по его словам, при простуде и ОРВИ можно есть даже фастфуд.В то же время к молочным продуктам стоит относиться с осторожностью, потому что при простуде и ОРВИ может снижаться активность фермента, расщепляющего лактозу, считает Сапего. Кроме того, он не рекомендует употреблять горячую пищу при жаре."При повышении температуры тела лучше не есть и не пить много горячего — такая пища сама по себе повышает температуру тела", — уточнил Сапего.С питанием во многом связан режим приема лекарств, поскольку одни препараты рекомендуется пить натощак, а другие — после еды, напомнил врач."Некоторые антибиотики нужно принимать на голодный желудок, то есть за час до еды или через два часа после еды. Так они правильно всасываются. Жаропонижающие лекарства часто раздражают желудок. Их лучше принимать во время еды или сразу после нее", — посоветовал Сапего.
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общество, россия, георгий сапего, питание, здоровье
Общество, Россия, Георгий Сапего, Питание, Здоровье
Терапевт назвал особенности питания во время болезни
Врач Сапего заявил, что при простуде и ОРВИ можно есть даже фастфуд, чтобы насытиться
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Как нужно питаться во время болезни и кому особенно важно не пропускать приемы пищи, рассказал в интервью
радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.
При простуде и ОРВИ у человека часто ухудшается обоняние, он начинает иначе воспринимать вкус привычных продуктов, терять аппетит, отметил врач. Однако для борьбы с вирусной инфекцией организм нуждается в питательных веществах, особенно если речь идет о детях, предупредил Сапего
.
"У детей до восьми лет даже один пропущенный прием пищи во время болезни может привести к падению уровня глюкозы в крови. От этого ребенка тошнит, он становится вялым, от него пахнет ацетоном. Это пугает родителей и смущает медиков. Лучше до такого не доводить и регулярно кормить ребенка чем угодно, что ему нравится. Хуже всего, когда ребенок и рад бы покушать, но родители почему-то решили перевести его на "легкую пищу". Это распространенное явление. Так нельзя делать", — подчеркнул терапевт.
Пожилые люди склонны ограничивать себя в еде, но во время болезни отсутствие полноценного питания может приводить к серьезному ухудшению их состояния, продолжил он.
"Пожилых нужно настойчиво поить и кормить, как и детей", — сказал Сапего.
Особенно полезно употреблять во время болезни куриный бульон, поскольку он стимулирует выделение слизи и смягчает кашель, добавил врач.
Впрочем, по его словам, при простуде и ОРВИ можно есть даже фастфуд.
"Больному человеку хочется чего-то пикантного, соленого и с усилителем вкуса. Фастфуд хорошо подойдет. Сезонная простуда не продолжается слишком долго, поэтому такая пища не успеет навредить", — пояснил Сапего.
В то же время к молочным продуктам стоит относиться с осторожностью, потому что при простуде и ОРВИ может снижаться активность фермента, расщепляющего лактозу, считает Сапего. Кроме того, он не рекомендует употреблять горячую пищу при жаре.
"При повышении температуры тела лучше не есть и не пить много горячего — такая пища сама по себе повышает температуру тела", — уточнил Сапего.
С питанием во многом связан режим приема лекарств, поскольку одни препараты рекомендуется пить натощак, а другие — после еды, напомнил врач.
"Некоторые антибиотики нужно принимать на голодный желудок, то есть за час до еды или через два часа после еды. Так они правильно всасываются. Жаропонижающие лекарства часто раздражают желудок. Их лучше принимать во время еды или сразу после нее", — посоветовал Сапего.