https://ria.ru/20230217/otchet-1852797422.html

Белоруссия призвала ООН отчитать западных участников "Минска-2"

Белоруссия призвала ООН отчитать западных участников "Минска-2" - РИА Новости, 17.02.2023

Белоруссия призвала ООН отчитать западных участников "Минска-2"

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал членов Совбеза пригласить экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, бывших президентов Франции и Украины... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:22

2023-02-17T22:22

2023-02-17T22:22

в мире

украина

россия

донбасс

ангела меркель

франсуа олланд

петр порошенко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152803/73/1528037384_0:0:2654:1494_1920x0_80_0_0_50c020da5651b3802fa627198a740f4a.jpg

ООН, 17 фев – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал членов Совбеза пригласить экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, бывших президентов Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко, чтобы те отчитались об исполнении минских соглашений. Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". "Почему бы вам, нынешнему Совету безопасности, не дать соответствующую оценку таким добровольным признаниям? У вас для этого есть все необходимые полномочия. Почему вы молчите? Мы для этого за вас голосовали", – отметил Рыбаков. "Почему бы не сделать это на предстоящей возобновленной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи либо на очередном заседании Совета Безопасности, куда вы могли бы пригласить или доставить этих деятелей для отчета? Им все равно за это придется отвечать. Если не в реальном суде или трибунале, то на суде истории", - заявил он. Комплекс мер по выполнению данных соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230217/oon-1852753017.html

https://ria.ru/20230216/surkov-1852368398.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, донбасс, ангела меркель, франсуа олланд, петр порошенко, владимир путин, валентин рыбаков, оон, нато