https://ria.ru/20230217/oon-1852772207.html

Небензя усомнился в возможности посредничества ООН по Украине

Небензя усомнился в возможности посредничества ООН по Украине - РИА Новости, 17.02.2023

Небензя усомнился в возможности посредничества ООН по Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя поставил под сомнение возможность посредничества Всемирной организации в урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:29

2023-02-17T19:29

2023-02-17T20:30

специальная военная операция на украине

в мире

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василий небензя

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оон

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ООН, 17 фев — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя поставил под сомнение возможность посредничества Всемирной организации в урегулировании конфликта на Украине.По его словам, Москва не слышала от представителей ООН призывов к прямому диалогу с Донбассом, как того требовала резолюция 2202, принятая Советом Безопасности организации в феврале 2015 года. Российский представитель подверг критике их попытку оправдать себя отсутствием полномочий."Единогласно принятая резолюция Совета безопасности — это не полномочия? При этом с первых дней СВО секретариат вслед за западными странами тиражирует антироссийские штампы и прямые претензии в адрес России, утверждая при этом, что руководствуется решениями Генассамблеи — неконсенсусными решениями", — подчеркнул Небензя.Как отметил дипломат, ООН своими действия доказала неспособность сыграть роль посредника и утратила доверие российской стороны, при этом у Москвы больше нет его и к Западу.Недавние признания некоторых западных лидеров о Минских соглашениях демонстрируют, что Запад лишь имитировал дипломатический процесс, заключил он.В последнее время западные политики сделали серию резонансных высказываний о Минских соглашениях. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала их попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее. Экс-президент Франции Франсуа Олланд согласился с ее словами, а бывший британский премьер Борис Джонсон назвал нормандский формат "дипломатической имитацией".Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот план так и не был выполнен Киевом.В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва готова к диалогу, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день.

https://ria.ru/20230217/zakharova-1852558419.html

https://ria.ru/20230213/peregovory-1851668736.html

https://ria.ru/20230216/soglasheniya-1852386528.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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