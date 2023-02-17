19:29 17.02.2023 (обновлено: 20:30 17.02.2023)
Небензя усомнился в возможности посредничества ООН по Украине
Небензя заявил, что Россия сомневается в способности ООН быть посредником по Украине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 17 фев — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя поставил под сомнение возможность посредничества Всемирной организации в урегулировании конфликта на Украине.
"С самого начала украинского кризиса в 2014 году секретариат ООН занял страусиную позицию. Мы не слышали из уст его представителей прямой критики в адрес Киева даже тогда, когда тот вел настоящую войну против своих граждан в восточных регионах", — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН, посвященном восьмой годовщине принятия Минских соглашений.
По его словам, Москва не слышала от представителей ООН призывов к прямому диалогу с Донбассом, как того требовала резолюция 2202, принятая Советом Безопасности организации в феврале 2015 года. Российский представитель подверг критике их попытку оправдать себя отсутствием полномочий.
"Единогласно принятая резолюция Совета безопасности — это не полномочия? При этом с первых дней СВО секретариат вслед за западными странами тиражирует антироссийские штампы и прямые претензии в адрес России, утверждая при этом, что руководствуется решениями Генассамблеи — неконсенсусными решениями", — подчеркнул Небензя.
Как отметил дипломат, ООН своими действия доказала неспособность сыграть роль посредника и утратила доверие российской стороны, при этом у Москвы больше нет его и к Западу.
"Никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить — ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве. Вы в полной мере продемонстрировали свою недоговороспособность и коварство, сначала создав на наших границах неонацистский и националистический улей, а потом разворошив его", — заявил Небензя.
Недавние признания некоторых западных лидеров о Минских соглашениях демонстрируют, что Запад лишь имитировал дипломатический процесс, заключил он.
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В последнее время западные политики сделали серию резонансных высказываний о Минских соглашениях. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала их попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее. Экс-президент Франции Франсуа Олланд согласился с ее словами, а бывший британский премьер Борис Джонсон назвал нормандский формат "дипломатической имитацией".
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот план так и не был выполнен Киевом.
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва готова к диалогу, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день.