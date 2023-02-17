https://ria.ru/20230217/oon-1852753017.html

ООН заявила, что всегда выступала в поддержку исполнения Минских соглашений

ООН заявила, что всегда выступала в поддержку исполнения Минских соглашений - РИА Новости, 17.02.2023

ООН заявила, что всегда выступала в поддержку исполнения Минских соглашений

ООН последовательно выступала в поддержку полного исполнения минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:12

2023-02-17T18:12

2023-02-17T18:35

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ООН, 17 фев – РИА Новости. ООН последовательно выступала в поддержку полного исполнения минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча."Несмотря на отсутствие какой-либо официальной роли в рамках минских соглашений, на протяжении лет ООН последовательно и полностью поддерживала выполнение минских соглашений и связанных с ними мер в соответствии с резолюцией 2202 Совета Безопасности и заявлением председателя от 6 июня 2018 года", - сказал Енча.Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в январе заявил, что нормандский формат переговоров был "дипломатической имитацией".Комплекс мер по выполнению данных соглашений был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230216/soglasheniya-1852386528.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

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