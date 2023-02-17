https://ria.ru/20230217/obrazovanie-1852507357.html

Как разрушить свое образование и проиграть мировое лидерство

Как разрушить свое образование и проиграть мировое лидерство - РИА Новости, 17.02.2023

Как разрушить свое образование и проиграть мировое лидерство

Школьное образование в США разваливалось долго, точнее — его долго разваливали. Потом пришли неадекватные меры, применявшиеся в порядке борьбы с пандемией, — и... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:00

2023-02-17T08:00

2023-02-17T09:57

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Школьное образование в США разваливалось долго, точнее — его долго разваливали. Потом пришли неадекватные меры, применявшиеся в порядке борьбы с пандемией, — и система рухнула вся и сразу. Таковы предварительные выводы исследования Института Браунстоуна (США), опубликованные в авторской колонке его директора.Какое нам до этого дело? Прямое. Две важнейшие системы человеческих обществ, образование и медицина, могут эти общества сделать мировыми лидерами, а могут — при неуемном энтузиазме "реформаторов" и "социальных инженеров" — их уничтожить. И понятно, что нам ведь интересно, самоуничтожатся ли Америка либо Россия, или останутся среди мировых лидеров.Тем более что у двух наших стран есть занятные параллели по части создания всеобщего обязательного и бесплатного школьного образования. В США оно начало формироваться еще в 1880-е — с изначальной идеей, что это нужно прежде всего для интеграции детей иммигрантов в общество. В 20-е годы прошлого века система уже в целом работала, а в 1936-м окончательно оформилась с помощью закона, согласно которому детям запретили работать. Они были обязаны учиться в государственных школах, хотя могли пойти и в платные, частные.Нетрудно заметить, что в нашем государстве все было идентично даже по части дат. И дальше стартовавшие в 30-х образованные поколения привели обе страны к невиданному подъему техники, науки и искусства уже в 60-е и прочие годы.Сегодня, говорят браунстоуновцы, ситуация такова: или будет всеобщий развал и упадок нации, или систему начнут перезагружать целиком — с прицелом на новый взлет американского могущества через пару поколений. Понятно, что в России все похоже (хотя такого, как в США, развала школы нет): это вопрос выживания или как минимум роли страны в будущем мире.Да, а что же случилось в Америке в пандемический период? В штатах, где заправляют демократы, школы закрывались иной раз на два года. Родителям пришлось уходить с работы, чтобы как-то учить детей дома. Тут они внимательно посмотрели на то, чему учат в школе (например, "критической расовой теории" или новым мыслям по поводу "подвижности" половой принадлежности), — и пришли в ужас. Результат: 240 тысяч детей в школы не вернулись. Институт Браунстоуна пытается вычислить, куда они делись. Допустим, часть вместе с семьей уехала в штаты к республиканцам, часть пошла учиться за деньги в церковные или частные школы, часть — так и учится дома.И тут началось. Масса народу сказала: ну давно пора было этой гадости обрушиться. Причем бойкот учиняют не только ученики и родители, но и педагоги. Статистика такая: 80 процентов учителей сообщают, что выгорели изнутри, 78 — в постоянном стрессе и депрессии, 55 — готовы покинуть свою профессию, 76 — говорят, что дети в школе ведут себя небывало жутко.Что в таких случаях начинается в нормальном обществе? Конечно, дискуссия о том, до чего докатились и как все менять. И вот вам нашумевший и скандальный эпизод, хорошо описывающий, почему и раньше школы были в кризисе, а также кто их туда вовлек.История такая: в республиканском штате Техас должна была пройти дискуссия на указанную тему в рамках конференции, организованной Ассоциацией по финансированию и политике в образовании. Контора не пустяковая, ее спонсируют Фонд Билла и Мелинды Гейтс, несколько ведущих университетов, другие влиятельные благотворители. И вот организаторы в последний момент решили перенести заседание в другой штат, потому что в Техасе, мягко говоря, не поощряются аборты, а это — по их мнению — угрожает здоровью участников. Спонсоры согласились.Остается задуматься, что это за участники и спонсоры, а также кто в США будет всерьез заниматься созданием нового образования. Те же люди, которые с помощью бешеных либеральных идей развалили нынешнее?

https://ria.ru/20230110/tiktok-1843773273.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230214/1852036318.html

https://ria.ru/20221202/ssha-1835671045.html

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авторы, сша, америка, россия, мелинда гейтс