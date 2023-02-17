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Генсек НАТО встретится с Боррелем и Кулебой 21 февраля - РИА Новости, 17.02.2023
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Генсек НАТО встретится с Боррелем и Кулебой 21 февраля
Генсек НАТО встретится с Боррелем и Кулебой 21 февраля - РИА Новости, 17.02.2023
Генсек НАТО встретится с Боррелем и Кулебой 21 февраля
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в штаб-квартире альянса 21 февраля переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:52
2023-02-17T20:43
украина
нато
в мире
жозеп боррель
дмитрий кулеба
йенс столтенберг
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в штаб-квартире альянса 21 февраля переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, говорится в распространенном заявлении пресс-службы организации.О повестке не сообщается, политики по итогам переговоров сделают совместное заявление для прессы.
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украина, нато, в мире, жозеп боррель, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, евросоюз
Украина, НАТО, В мире, Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг, Евросоюз
17:52 17.02.2023 (обновлено: 20:43 17.02.2023)
 
Генсек НАТО встретится с Боррелем и Кулебой 21 февраля

Генсек НАТО Столтенберг встретится с Боррелем и главой МИД Украины Кулебой 21 февраля

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в штаб-квартире альянса 21 февраля переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, говорится в распространенном заявлении пресс-службы организации.
О повестке не сообщается, политики по итогам переговоров сделают совместное заявление для прессы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 16:49
Зеленский назвал идею членства Украины в Евросоюзе и НАТО безальтернативной
 
УкраинаНАТОВ миреЖозеп БоррельДмитрий КулебаЙенс СтолтенбергЕвросоюз
 
 
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