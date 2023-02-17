https://ria.ru/20230217/nato-1852748468.html

Генсек НАТО встретится с Боррелем и Кулебой 21 февраля

Генсек НАТО встретится с Боррелем и Кулебой 21 февраля - РИА Новости, 17.02.2023

Генсек НАТО встретится с Боррелем и Кулебой 21 февраля

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в штаб-квартире альянса 21 февраля переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:52

2023-02-17T17:52

2023-02-17T20:43

украина

нато

в мире

жозеп боррель

дмитрий кулеба

йенс столтенберг

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в штаб-квартире альянса 21 февраля переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, говорится в распространенном заявлении пресс-службы организации.О повестке не сообщается, политики по итогам переговоров сделают совместное заявление для прессы.

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852727646.html

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украина, нато, в мире, жозеп боррель, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, евросоюз