https://ria.ru/20230217/nalog-1852680447.html
Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ - РИА Новости, 17.02.2023
Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который выводит "Газпром" и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:21
2023-02-17T14:21
2023-02-17T14:21
экономика
россия
владимир путин
газпром
природный газ
сжиженный природный газ
спг
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который выводит "Газпром" и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В ноябре прошлого года был принят закон, который увеличивает на 2023-2025 годы до 34% с 20% ставку налога на прибыль экспортеров СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа. Новый закон выводит из-под повышенной ставки налога на прибыль "Газпром" и его дочерние компании. Данное изменение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Налог на прибыль по ставке 34% в 2023-2025 годах будут уплачивать лишь пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ, или направление для сжижения на такой завод газа, добытого на таких или иных федеральных участках недр, лицензии на которые выданы после 1 января 2013 года. Таким образом, "Газпром" и его "дочки" выводятся из-под такой повышенной ставки. Кроме того, закон продлевает сроки завершения модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, необходимой для получения обратного акциза на нефтяное сырье. Это связано с ограничениями по экспорту технологий, которые сейчас наложены на РФ: если иностранные поставщики отказываются поставлять оборудование, приходится заказывать новое, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Также поправки уточняют правила налогообложения операций с бензолом, параксилолом, ортоксилолом и условия предоставления налогового вычета при этом. Закон вступает в силу со дня опубликования, а нормы о бензоле, параксилоле, ортоксилоле и модернизации нефтеперерабатывающих мощностей – через месяц после публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.
https://ria.ru/20230213/gaz-1851682950.html
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852670545.html
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852565193.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, газпром, природный газ, сжиженный природный газ, спг, налоги, бюджет
Экономика, Россия, Владимир Путин, Газпром, Природный газ, сжиженный природный газ, СПГ, Налоги, Бюджет
Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
Путин вывел "Газпром" и его "дочек" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, который выводит "Газпром" и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В ноябре прошлого года был принят закон, который увеличивает на 2023-2025 годы до 34% с 20% ставку налога на прибыль экспортеров СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.
Новый закон выводит из-под повышенной ставки налога на прибыль "Газпром" и его дочерние компании. Данное изменение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Налог на прибыль по ставке 34% в 2023-2025 годах будут уплачивать лишь пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ, или направление для сжижения на такой завод газа, добытого на таких или иных федеральных участках недр, лицензии на которые выданы после 1 января 2013 года. Таким образом, "Газпром" и его "дочки" выводятся из-под такой повышенной ставки.
Кроме того, закон продлевает сроки завершения модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, необходимой для получения обратного акциза на нефтяное сырье. Это связано с ограничениями по экспорту технологий, которые сейчас наложены на РФ: если иностранные поставщики отказываются поставлять оборудование, приходится заказывать новое, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов
.
Также поправки уточняют правила налогообложения операций с бензолом, параксилолом, ортоксилолом и условия предоставления налогового вычета при этом.
Закон вступает в силу со дня опубликования, а нормы о бензоле, параксилоле, ортоксилоле и модернизации нефтеперерабатывающих мощностей – через месяц после публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.