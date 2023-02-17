https://ria.ru/20230217/nalog-1852680447.html

Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ - РИА Новости, 17.02.2023

Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который выводит "Газпром" и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:21

2023-02-17T14:21

2023-02-17T14:21

экономика

россия

владимир путин

газпром

природный газ

сжиженный природный газ

спг

налоги

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который выводит "Газпром" и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В ноябре прошлого года был принят закон, который увеличивает на 2023-2025 годы до 34% с 20% ставку налога на прибыль экспортеров СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа. Новый закон выводит из-под повышенной ставки налога на прибыль "Газпром" и его дочерние компании. Данное изменение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Налог на прибыль по ставке 34% в 2023-2025 годах будут уплачивать лишь пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ, или направление для сжижения на такой завод газа, добытого на таких или иных федеральных участках недр, лицензии на которые выданы после 1 января 2013 года. Таким образом, "Газпром" и его "дочки" выводятся из-под такой повышенной ставки. Кроме того, закон продлевает сроки завершения модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, необходимой для получения обратного акциза на нефтяное сырье. Это связано с ограничениями по экспорту технологий, которые сейчас наложены на РФ: если иностранные поставщики отказываются поставлять оборудование, приходится заказывать новое, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Также поправки уточняют правила налогообложения операций с бензолом, параксилолом, ортоксилолом и условия предоставления налогового вычета при этом. Закон вступает в силу со дня опубликования, а нормы о бензоле, параксилоле, ортоксилоле и модернизации нефтеперерабатывающих мощностей – через месяц после публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.

https://ria.ru/20230213/gaz-1851682950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, газпром, природный газ, сжиженный природный газ, спг, налоги, бюджет