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Турчак и Пушилин вручили танкистам боевые награды - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Турчак и Пушилин вручили танкистам боевые награды
Турчак и Пушилин вручили танкистам боевые награды - РИА Новости, 17.02.2023
Турчак и Пушилин вручили танкистам боевые награды
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак вручили РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:38
2023-02-17T16:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
андрей турчак
денис пушилин
совет федерации рф
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак вручили военнослужащим 10 отдельного танкового батальона 1 армейского корпуса государственные боевые награды, сообщает корреспондент РИА Новости. "Уважаемые друзья, товарищи военнослужащие, в преддверии Дня Защитника Отечества хочу вас поздравить с этим праздником и особо подчеркнуть, что этот праздник для нас всех приобрел дополнительное значение. Вы и ваши товарищи встали непреодолимой стеной между неонацистами и гражданским населением Республики. И именно сейчас вы защищаете интересы уже не только Донбасса, а нашей большой Родины - России!.. Так уж получилось, что именно на нас сейчас выпало такое непростое испытание. Те награды, которые сегодня будут вам вручены, абсолютно заслуженные, и будут определенной прививкой, определенным напоминанием вашим внукам, вашим потомкам - где вы находились когда Родине было тяжело. Что вы делали, чтобы защитить свою землю. Уважаемые друзья, очередное человеческое вам спасибо за то, что вы сделали. И от имени жителей ДНР вам самая искренняя благодарность и поздравления с наступающим Днем Защитника Отечества!", - обратился к строю врио главы ДНР Денис Пушилин. "Дорогие друзья, боевые товарищи, позвольте мне от себя лично и от лица председателя Совета Федерации Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, поздравить всех вас с наступающим праздником, с Днем Защитника Отечества, поздравить с высокими государственными наградами, которые вам сегодня будут вручаться в знак признания ваших боевых заслуг. За верность воинскому долгу. За верность этой земле. Вы настоящие защитники Родины - встали плечом к плечу… Низкий вам поклон за это. Вам, вашим семьям. Парни, берегите себя. Возвращайтесь с победой - живыми и здоровыми. Низкий вам поклон. Спасибо!", - поблагодарил бойцов-танкистов Андрей Турчак. За заслуги перед Донецкой Народной Республикой и ее народом, за мужество и отвагу проявленные в боях по защите Республики командиру батальона подполковнику Муродали Таирову было присвоено звание Героя ДНР. Всего было вручено 56 наград, среди них медаль "Звезда Героя Донецкой Народной Республики", знаки отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой с мечами", знаки отличия "Георгиевский крест", медали "За отвагу" и другие.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Пушилин и Турчак вручили награды танкистам Первого армейского корпуса
Пушилин и Турчак вручили награды танкистам Первого армейского корпуса
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донецкая народная республика, россия, андрей турчак, денис пушилин, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Андрей Турчак, Денис Пушилин, Совет Федерации РФ
16:38 17.02.2023 (обновлено: 16:48 17.02.2023)
 
Турчак и Пушилин вручили танкистам боевые награды

Первый зампред СФ Турчак и врио главы ДНР Пушилин вручили танкистам боевые награды

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак вручили военнослужащим 10 отдельного танкового батальона 1 армейского корпуса государственные боевые награды, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Уважаемые друзья, товарищи военнослужащие, в преддверии Дня Защитника Отечества хочу вас поздравить с этим праздником и особо подчеркнуть, что этот праздник для нас всех приобрел дополнительное значение. Вы и ваши товарищи встали непреодолимой стеной между неонацистами и гражданским населением Республики. И именно сейчас вы защищаете интересы уже не только Донбасса, а нашей большой Родины - России!.. Так уж получилось, что именно на нас сейчас выпало такое непростое испытание. Те награды, которые сегодня будут вам вручены, абсолютно заслуженные, и будут определенной прививкой, определенным напоминанием вашим внукам, вашим потомкам - где вы находились когда Родине было тяжело. Что вы делали, чтобы защитить свою землю. Уважаемые друзья, очередное человеческое вам спасибо за то, что вы сделали. И от имени жителей ДНР вам самая искренняя благодарность и поздравления с наступающим Днем Защитника Отечества!", - обратился к строю врио главы ДНР Денис Пушилин.
© Фото : АНДРЕЙ ТУРЧАК Z/TelegramВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак с военнослужащими 10 отдельного танкового батальона 1 армейского корпуса
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак с военнослужащими 10 отдельного танкового батальона 1 армейского корпуса - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : АНДРЕЙ ТУРЧАК Z/Telegram
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак с военнослужащими 10 отдельного танкового батальона 1 армейского корпуса
"Дорогие друзья, боевые товарищи, позвольте мне от себя лично и от лица председателя Совета Федерации Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, поздравить всех вас с наступающим праздником, с Днем Защитника Отечества, поздравить с высокими государственными наградами, которые вам сегодня будут вручаться в знак признания ваших боевых заслуг. За верность воинскому долгу. За верность этой земле. Вы настоящие защитники Родины - встали плечом к плечу… Низкий вам поклон за это. Вам, вашим семьям. Парни, берегите себя. Возвращайтесь с победой - живыми и здоровыми. Низкий вам поклон. Спасибо!", - поблагодарил бойцов-танкистов Андрей Турчак.
За заслуги перед Донецкой Народной Республикой и ее народом, за мужество и отвагу проявленные в боях по защите Республики командиру батальона подполковнику Муродали Таирову было присвоено звание Героя ДНР.
Всего было вручено 56 наград, среди них медаль "Звезда Героя Донецкой Народной Республики", знаки отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой с мечами", знаки отличия "Георгиевский крест", медали "За отвагу" и другие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей ТурчакДенис ПушилинСовет Федерации РФ
 
 
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