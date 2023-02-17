https://ria.ru/20230217/myunkhen-1852570507.html
Запад ошибся, не пригласив Россию на Мюнхенскую конференцию, заявил эксперт
Запад ошибся, не пригласив Россию на Мюнхенскую конференцию, заявил эксперт - РИА Новости, 17.02.2023
Запад ошибся, не пригласив Россию на Мюнхенскую конференцию, заявил эксперт
Отсутствие России на конференции по безопасности в Мюнхене является ошибкой Запада, поскольку выстраивать безопасность придется с участием Москвы, считает... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T07:35
2023-02-17T07:35
2023-02-17T09:39
россия
мюнхен
александр гусев (государственный служащий)
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598492166_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_78cb8f571e9cd618625217cbdc90ae3a.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Отсутствие России на конференции по безопасности в Мюнхене является ошибкой Запада, поскольку выстраивать безопасность придется с участием Москвы, считает директор Информационного центра по вопросам международной безопасности, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. В этом году центральной темой для обсуждения в Мюнхене 17-19 февраля станет кризис на Украине. Предыдущая Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 18 по 20 февраля 2022 года. "Отсутствие России на конференции в Мюнхене являет собой еще одну стратегическую ошибку организаторов этой конференции. Без России Европа функционировать не может, это особенно важно понимать сейчас - в условиях чрезвычайно сложной международной обстановки, в условиях прокси-войны", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости По его словам, рано или поздно Запад будет восстанавливать связи с Россией. Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев напомнил о заявлении Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году о невозможности однополярного мира и отметил, что раньше, несмотря на противоречия, была общая канва, касавшаяся выстраивания европейской безопасности. В МИД РФ в начале декабря 2022 года сообщили РИА Новости, что российская делегация не собиралась участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили, у России пропал интерес к утратившему объективность форуму.
https://ria.ru/20230217/myunkhen-1852124450.html
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850230064.html
россия
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598492166_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_b2028e7f34905196666d0dc2c09570c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мюнхен, александр гусев (государственный служащий), владимир путин, в мире
Россия, Мюнхен, Александр Гусев (государственный служащий), Владимир Путин, В мире
07:35 17.02.2023 (обновлено: 09:39 17.02.2023)
Запад ошибся, не пригласив Россию на Мюнхенскую конференцию, заявил эксперт
Член АВН Бартош: Запад допустил ошибку, не пригласив Россию на конференцию в Мюнхене
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Отсутствие России на конференции по безопасности в Мюнхене является ошибкой Запада, поскольку выстраивать безопасность придется с участием Москвы, считает директор Информационного центра по вопросам международной безопасности, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
В этом году центральной темой для обсуждения в Мюнхене 17-19 февраля станет кризис на Украине. Предыдущая Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 18 по 20 февраля 2022 года.
"Отсутствие России на конференции в Мюнхене являет собой еще одну стратегическую ошибку организаторов этой конференции. Без России Европа функционировать не может, это особенно важно понимать сейчас - в условиях чрезвычайно сложной международной обстановки, в условиях прокси-войны", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости
По его словам, рано или поздно Запад будет восстанавливать связи с Россией.
Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев
напомнил о заявлении Владимира Путина
в Мюнхене в 2007 году о невозможности однополярного мира и отметил, что раньше, несмотря на противоречия, была общая канва, касавшаяся выстраивания европейской безопасности.
В МИД РФ в начале декабря 2022 года сообщили РИА Новости, что российская делегация не собиралась участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили, у России пропал интерес к утратившему объективность форуму.