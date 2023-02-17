https://ria.ru/20230217/myunkhen-1852570507.html

Запад ошибся, не пригласив Россию на Мюнхенскую конференцию, заявил эксперт

Запад ошибся, не пригласив Россию на Мюнхенскую конференцию, заявил эксперт - РИА Новости, 17.02.2023

Запад ошибся, не пригласив Россию на Мюнхенскую конференцию, заявил эксперт

Отсутствие России на конференции по безопасности в Мюнхене является ошибкой Запада, поскольку выстраивать безопасность придется с участием Москвы, считает... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T07:35

2023-02-17T07:35

2023-02-17T09:39

россия

мюнхен

александр гусев (государственный служащий)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Отсутствие России на конференции по безопасности в Мюнхене является ошибкой Запада, поскольку выстраивать безопасность придется с участием Москвы, считает директор Информационного центра по вопросам международной безопасности, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. В этом году центральной темой для обсуждения в Мюнхене 17-19 февраля станет кризис на Украине. Предыдущая Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 18 по 20 февраля 2022 года. "Отсутствие России на конференции в Мюнхене являет собой еще одну стратегическую ошибку организаторов этой конференции. Без России Европа функционировать не может, это особенно важно понимать сейчас - в условиях чрезвычайно сложной международной обстановки, в условиях прокси-войны", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости По его словам, рано или поздно Запад будет восстанавливать связи с Россией. Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев напомнил о заявлении Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году о невозможности однополярного мира и отметил, что раньше, несмотря на противоречия, была общая канва, касавшаяся выстраивания европейской безопасности. В МИД РФ в начале декабря 2022 года сообщили РИА Новости, что российская делегация не собиралась участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили, у России пропал интерес к утратившему объективность форуму.

https://ria.ru/20230217/myunkhen-1852124450.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850230064.html

россия

мюнхен

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россия, мюнхен, александр гусев (государственный служащий), владимир путин, в мире