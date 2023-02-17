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Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене

Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене - РИА Новости, 17.02.2023

Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T01:43

2023-02-17T01:43

2023-02-17T01:43

справки

мюнхен

в мире

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Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка, "мюнхенский Давос". Была основана немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом (Ewald von Kleist) в 1962 году. Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО для обсуждения проблем трансатлантического партнерства.Первоначально конференция проводилась под эгидой баварского Христианско-социального союза и до 1992 года именовались Конференцией по военным вопросам (Wehrkundetagung). С 1998 года форум финансируется правительством Германии из бюджета министерства обороны ФРГ.Более 30 лет форум представлял собой закрытое внутриблоковое мероприятие. Со временем географический охват конференции значительно увеличился за счет России (с 1995 года), стран СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока.В 1998 году Эвальд фон Кляйст последний раз председательствовал на конференции. С 1999 по 2008 год эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик (Horst Teltschik). С 2008 по 2022 год конференцию возглавлял немецкий правозащитник и бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). В настоящее время он является председателем Совета попечителей Фонда Мюнхенской конференции по безопасности. С 2022 года конференцию возглавляет Кристоф Хойсген, бывший постпред Германии при ООН, в 2005-2017 годах он был советником канцлера ФРГ (2005-2021) Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности.Мюнхенская конференция не проводилась дважды: в 1991 году (из-за войны в Персидском заливе) и в 1997 году, когда основатель форума Эвальд фон Кляйст не захотел оставаться "у руля" после своего 75-летия, а найти ему замену сразу не удалось.В настоящее время Мюнхенская конференция по безопасности – международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене – России, Китая, Японии, Индии и других). Конференция проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня. С 2009 года конференция по безопасности в Мюнхене присуждает премию Эвальда фон Кляйста, которая вручается участникам мюнхенских конференций, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирования конфликтов.Первым лауреатом премии стал бывший советник президента США по национальной безопасности, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Также премии Кляйста в разные годы удостаивались испанский политический деятель, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана (2010), американский сенатор Джозеф Либерман (2012), экс-советник президента США по национальной безопасности Брент Скоукрофт (2013), бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен и пятый федеральный канцлер ФРГ Гельмут Шмидт (2014), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (2015), исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кристиана Фигерес и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус (2016), президент ФРГ Йоахим Гаук (2017), американский сенатор Джон Маккейн (2018), премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Северной Македонии Зоран Заев (2019), Организация Объединенных Наций (2020), бывший канцлер Германии Ангела Меркель (2021) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (2022). В 2018 году Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна (1936-2018). Она вручается авторам диссертационных работ разных научных уровней, посвященных вопросам трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран. В 2022 году 58-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) прошла с 18 по 20 февраля. Однако на фоне пандемии мероприятие было организовано в сокращенном формате с меньшим количеством гостей. Основной темой конференции стал кризис на Украине. Среди участников форума были канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис,государственный секретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД КНР Ван И, глава МИД Германии Анналена Бербок, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсек ООН Антониу Гутерреш, глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и др. Официальная российская делегация впервые за последние два десятилетия не принимала участия в Мюнхенской конференции. Российский МИД заявил, что Москва утратила интерес к Мюнхенской конференции по безопасности, так как форум перестал быть объективным. В ведомстве отметили, что "в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности становится клубом одной точки зрения и перестает быть дискуссионной площадкой.В 2023 году 59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) пройдет с 17 по 19 февраля. Россия в ней участвовать не будет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

мюнхен

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, мюнхен, в мире