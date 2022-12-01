https://ria.ru/20221201/konferentsiya-1835447341.html
МИД заявил о потере Мюнхенской конференцией объективности
МИД заявил о потере Мюнхенской конференцией объективности - РИА Новости, 01.12.2022
МИД заявил о потере Мюнхенской конференцией объективности
Москва утратила интерес к Мюнхенской конференции по безопасности, так как форум перестал быть объективным, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T07:44
2022-12-01T07:44
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Москва утратила интерес к Мюнхенской конференции по безопасности, так как форум перестал быть объективным, сообщили РИА Новости в МИД.На Смоленской площади отметили твит председателя конференции Кристофа Хойсгена, в котором тот заявил, что организаторы не будут в 2023 году приглашать официальных представителей России. Он добавил, что есть намерение "обсудить будущее России" с лидерами российской оппозиции и "изгнанниками".В ведомстве считают, что "отказ от диалога, нежелание или боязнь услышать точку зрения Москвы и обсудить возможные варианты выхода из тяжелейшего кризиса на европейском континенте со времен Второй мировой войны — несвойственные качества для дипломата, которым когда-то являлся господин Хойсген".В МИД полагают, что "подобными заявлениями и своими действиями нынешний председатель Мюнхенской конференции еще больше дискредитирует этот некогда уважаемый дискуссионный форум".В российском внешнеполитическом ведомстве указали на то, что "по этим и другим причинам <...> и ранее принималось решение отказаться от участия в заседании Мюнхенской конференции".Попытки западных стран исключить Россию из диалога и построить архитектуру безопасности в Европе без ее участия лишь создают новые линии напряжения, углубляя раскол на континенте. Это явно не отвечает коренным интересам европейцев, заключили в министерстве.Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 17 по 19 февраля 2023 года в столице Баварии. Последний форум проходил с 18 по 20 февраля 2022 года, российские власти отказались от участия.
https://ria.ru/20220221/feyki-1774047115.html
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07:44 01.12.2022 (обновлено: 11:41 01.12.2022)
МИД заявил о потере Мюнхенской конференцией объективности
МИД: Россия потеряла интерес к утратившей объективность Мюнхенской конференции
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Москва утратила интерес к Мюнхенской конференции по безопасности, так как форум перестал быть объективным, сообщили РИА Новости в МИД.
На Смоленской площади отметили твит председателя конференции Кристофа Хойсгена, в котором тот заявил, что организаторы не будут в 2023 году приглашать официальных представителей России
. Он добавил, что есть намерение "обсудить будущее России" с лидерами российской оппозиции и "изгнанниками".
"Рассматриваем это как неприкрытое нарушение принципов Устава ООН
и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела", — заявили в российском МИД.
В ведомстве считают, что "отказ от диалога, нежелание или боязнь услышать точку зрения Москвы и обсудить возможные варианты выхода из тяжелейшего кризиса на европейском континенте со времен Второй мировой войны — несвойственные качества для дипломата, которым когда-то являлся господин Хойсген".
В МИД полагают, что "подобными заявлениями и своими действиями нынешний председатель Мюнхенской конференции еще больше дискредитирует этот некогда уважаемый дискуссионный форум".
"В последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам. Интерес в Москве к этому мероприятию пропал", — пояснили в МИД России, добавив, что "то же самое происходит и в других незападных столицах".
В российском внешнеполитическом ведомстве указали на то, что "по этим и другим причинам <...> и ранее принималось решение отказаться от участия в заседании Мюнхенской конференции".
"С учетом того, что сделали из этой международной дискуссионной площадки, Хойсгену вряд ли стоило ожидать участия официальных российских представителей, даже если бы они были приглашены", — заметили в МИД.
Попытки западных стран исключить Россию из диалога и построить архитектуру безопасности в Европе
без ее участия лишь создают новые линии напряжения, углубляя раскол на континенте. Это явно не отвечает коренным интересам европейцев, заключили в министерстве.
Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 17 по 19 февраля 2023 года в столице Баварии
. Последний форум проходил с 18 по 20 февраля 2022 года, российские власти отказались от участия.