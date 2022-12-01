https://ria.ru/20221201/konferentsiya-1835447341.html

МИД заявил о потере Мюнхенской конференцией объективности

МИД заявил о потере Мюнхенской конференцией объективности - РИА Новости, 01.12.2022

МИД заявил о потере Мюнхенской конференцией объективности

Москва утратила интерес к Мюнхенской конференции по безопасности, так как форум перестал быть объективным, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T07:44

2022-12-01T07:44

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Москва утратила интерес к Мюнхенской конференции по безопасности, так как форум перестал быть объективным, сообщили РИА Новости в МИД.На Смоленской площади отметили твит председателя конференции Кристофа Хойсгена, в котором тот заявил, что организаторы не будут в 2023 году приглашать официальных представителей России. Он добавил, что есть намерение "обсудить будущее России" с лидерами российской оппозиции и "изгнанниками".В ведомстве считают, что "отказ от диалога, нежелание или боязнь услышать точку зрения Москвы и обсудить возможные варианты выхода из тяжелейшего кризиса на европейском континенте со времен Второй мировой войны — несвойственные качества для дипломата, которым когда-то являлся господин Хойсген".В МИД полагают, что "подобными заявлениями и своими действиями нынешний председатель Мюнхенской конференции еще больше дискредитирует этот некогда уважаемый дискуссионный форум".В российском внешнеполитическом ведомстве указали на то, что "по этим и другим причинам <...> и ранее принималось решение отказаться от участия в заседании Мюнхенской конференции".Попытки западных стран исключить Россию из диалога и построить архитектуру безопасности в Европе без ее участия лишь создают новые линии напряжения, углубляя раскол на континенте. Это явно не отвечает коренным интересам европейцев, заключили в министерстве.Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 17 по 19 февраля 2023 года в столице Баварии. Последний форум проходил с 18 по 20 февраля 2022 года, российские власти отказались от участия.

https://ria.ru/20220221/feyki-1774047115.html

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