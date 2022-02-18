https://ria.ru/20220218/myunkhen-1773529359.html

Глава Мюнхенской конференции назвал отказ России от участия ошибкой

Глава Мюнхенской конференции назвал отказ России от участия ошибкой - РИА Новости, 18.02.2022

Глава Мюнхенской конференции назвал отказ России от участия ошибкой

Отказ России от официального участия в Мюнхенской конференции по безопасности – это ошибка, заявил на телеканале ZDF председатель форума, немецкий дипломат... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:20

2022-02-18T12:20

2022-02-18T12:24

в мире

россия

германия

мюнхенская конференция по безопасности

вольфганг ишингер

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БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Отказ России от официального участия в Мюнхенской конференции по безопасности – это ошибка, заявил на телеканале ZDF председатель форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер."Я считаю это ошибкой. Многие сотни международных участников и ответственных лиц, конечно, очень сожалеют об этом, что Россия не появилась здесь, в Мюнхене", - сказал Ишингер, добавив, что на конференции все же присутствуют "не только представители фирм" из России, но и "бывшие официальные лица", пообещал "вести дискуссию не только о России, но и с Россией".Мюнхенская конференция по безопасности продлится три дня - с 18 по 20 февраля. Число участников и журналистов, освещающих конференцию, ограничено в связи с пандемией коронавируса, мероприятие пройдет в очно-удаленном формате.Ранее в МИД РФ заявили, что российская делегация не приедет в Мюнхен в этом году. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в последние годы Мюнхенская конференция все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности становится клубом одной точки зрения и перестает быть дискуссионной площадкой.

https://ria.ru/20220214/konferentsiya-1772720783.html

https://ria.ru/20220212/rech-1772428029.html

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в мире, россия, германия, мюнхенская конференция по безопасности, вольфганг ишингер