12:20 18.02.2022 (обновлено: 12:24 18.02.2022)
Глава Мюнхенской конференции назвал отказ России от участия ошибкой
Глава Мюнхенской конференции Ишингер назвал отказ России от участия в форуме ошибкой
© Фото : Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbHОнлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности
Онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности
БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Отказ России от официального участия в Мюнхенской конференции по безопасности – это ошибка, заявил на телеканале ZDF председатель форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
"Я считаю это ошибкой. Многие сотни международных участников и ответственных лиц, конечно, очень сожалеют об этом, что Россия не появилась здесь, в Мюнхене", - сказал Ишингер, добавив, что на конференции все же присутствуют "не только представители фирм" из России, но и "бывшие официальные лица", пообещал "вести дискуссию не только о России, но и с Россией".
Мюнхенская конференция по безопасности продлится три дня - с 18 по 20 февраля. Число участников и журналистов, освещающих конференцию, ограничено в связи с пандемией коронавируса, мероприятие пройдет в очно-удаленном формате.
Ранее в МИД РФ заявили, что российская делегация не приедет в Мюнхен в этом году. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в последние годы Мюнхенская конференция все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности становится клубом одной точки зрения и перестает быть дискуссионной площадкой.
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