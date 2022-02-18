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Глава Мюнхенской конференции назвал отказ России от участия ошибкой
Глава Мюнхенской конференции назвал отказ России от участия ошибкой - РИА Новости, 18.02.2022
Глава Мюнхенской конференции назвал отказ России от участия ошибкой
Отказ России от официального участия в Мюнхенской конференции по безопасности – это ошибка, заявил на телеканале ZDF председатель форума, немецкий дипломат... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:20
2022-02-18T12:24
в мире
россия
германия
мюнхенская конференция по безопасности
вольфганг ишингер
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БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Отказ России от официального участия в Мюнхенской конференции по безопасности – это ошибка, заявил на телеканале ZDF председатель форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер."Я считаю это ошибкой. Многие сотни международных участников и ответственных лиц, конечно, очень сожалеют об этом, что Россия не появилась здесь, в Мюнхене", - сказал Ишингер, добавив, что на конференции все же присутствуют "не только представители фирм" из России, но и "бывшие официальные лица", пообещал "вести дискуссию не только о России, но и с Россией".Мюнхенская конференция по безопасности продлится три дня - с 18 по 20 февраля. Число участников и журналистов, освещающих конференцию, ограничено в связи с пандемией коронавируса, мероприятие пройдет в очно-удаленном формате.Ранее в МИД РФ заявили, что российская делегация не приедет в Мюнхен в этом году. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в последние годы Мюнхенская конференция все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности становится клубом одной точки зрения и перестает быть дискуссионной площадкой.
https://ria.ru/20220214/konferentsiya-1772720783.html
https://ria.ru/20220212/rech-1772428029.html
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в мире, россия, германия, мюнхенская конференция по безопасности, вольфганг ишингер
12:20 18.02.2022 (обновлено: 12:24 18.02.2022)
 
Глава Мюнхенской конференции назвал отказ России от участия ошибкой

Глава Мюнхенской конференции Ишингер назвал отказ России от участия в форуме ошибкой

© Фото : Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbHОнлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности
Онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbH
Онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Отказ России от официального участия в Мюнхенской конференции по безопасности – это ошибка, заявил на телеканале ZDF председатель форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
"Я считаю это ошибкой. Многие сотни международных участников и ответственных лиц, конечно, очень сожалеют об этом, что Россия не появилась здесь, в Мюнхене", - сказал Ишингер, добавив, что на конференции все же присутствуют "не только представители фирм" из России, но и "бывшие официальные лица", пообещал "вести дискуссию не только о России, но и с Россией".
Председатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 14:45
Глава Мюнхенской конференции ответил на заявление о необъективности форума
Мюнхенская конференция по безопасности продлится три дня - с 18 по 20 февраля. Число участников и журналистов, освещающих конференцию, ограничено в связи с пандемией коронавируса, мероприятие пройдет в очно-удаленном формате.
Ранее в МИД РФ заявили, что российская делегация не приедет в Мюнхен в этом году. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в последние годы Мюнхенская конференция все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности становится клубом одной точки зрения и перестает быть дискуссионной площадкой.
Не прислушались – Песков о реакции Запада на Мюнхенскую речь Путина в 2007 году - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 11:05
На Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина, заявил Песков
 
В миреРоссияГерманияМюнхенская конференция по безопасностиВольфганг Ишингер
 
 
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