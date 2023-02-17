https://ria.ru/20230217/mordvichev-1852680263.html

Биография Андрея Мордвичева

Биография Андрея Мордвичева - РИА Новости, 17.02.2023

Биография Андрея Мордвичева

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в городе Павлодар (Казахстан). РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:27

2023-02-17T14:27

2023-02-17T14:27

справки

россия

андрей мордвичев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852680656_1025:0:3026:1126_1920x0_80_0_0_60f8da373aa613499bd63ebf3e98651e.jpg

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в городе Павлодар (Казахстан).В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище.В 2006 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ, в 2016 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.В апреле 2011 года Андрей Мордвичев в звании полковника был назначен командиром 4-й отдельной танковой бригады.В 2016 году был назначен на должность заместителя командира корпуса.С 2017 по 2019 год – начальник штаба – первый заместитель командующего армией Центрального военного округа.С 2019 по 2021 год – начальник штаба – первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.С 2021 по 2022 год – командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, весной 2022 года в ходе проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине Мордвичев принимал участие в освобождении Мариуполя. С 2022 по 2023 год – заместитель командующего войсками Южного военного округа.В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа.Награжден орденами Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова, и рядом иных медалей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, андрей мордвичев