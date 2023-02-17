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Биография Андрея Мордвичева - РИА Новости, 17.02.2023
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Биография Андрея Мордвичева
Биография Андрея Мордвичева - РИА Новости, 17.02.2023
Биография Андрея Мордвичева
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в городе Павлодар (Казахстан). РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:27
2023-02-17T14:27
справки
россия
андрей мордвичев
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Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в городе Павлодар (Казахстан).В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище.В 2006 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ, в 2016 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.В апреле 2011 года Андрей Мордвичев в звании полковника был назначен командиром 4-й отдельной танковой бригады.В 2016 году был назначен на должность заместителя командира корпуса.С 2017 по 2019 год – начальник штаба – первый заместитель командующего армией Центрального военного округа.С 2019 по 2021 год – начальник штаба – первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.С 2021 по 2022 год – командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, весной 2022 года в ходе проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине Мордвичев принимал участие в освобождении Мариуполя. С 2022 по 2023 год – заместитель командующего войсками Южного военного округа.В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа.Награжден орденами Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова, и рядом иных медалей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, андрей мордвичев
Справки, Россия, Андрей Мордвичев
14:27 17.02.2023
 

Биография Андрея Мордвичева

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Андрей Мордвичев на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
Читать ria.ru в
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в городе Павлодар (Казахстан).
В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище.
В 2006 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ, в 2016 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
В апреле 2011 года Андрей Мордвичев в звании полковника был назначен командиром 4-й отдельной танковой бригады.
В 2016 году был назначен на должность заместителя командира корпуса.
С 2017 по 2019 год – начальник штаба – первый заместитель командующего армией Центрального военного округа.
С 2019 по 2021 год – начальник штаба – первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.
С 2021 по 2022 год – командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.
По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, весной 2022 года в ходе проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине Мордвичев принимал участие в освобождении Мариуполя.
С 2022 по 2023 год – заместитель командующего войсками Южного военного округа.
В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа.
Награжден орденами Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова, и рядом иных медалей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияАндрей Мордвичев
 
 
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