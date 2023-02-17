https://ria.ru/20230217/miller-1852683159.html

Путин сравнил главу "Газпрома" с Соловьем-разбойником

Путин сравнил главу "Газпрома" с Соловьем-разбойником - РИА Новости, 17.02.2023

Путин сравнил главу "Газпрома" с Соловьем-разбойником

Президент России Владимир Путин в шутку сравнил главу "Газпрома" Алексея Миллера с Соловьем-разбойником из-за сдвинутой набок шапки. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:31

2023-02-17T14:31

2023-02-17T15:03

россия

владимир путин

алексей миллер

газпром

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку сравнил главу "Газпрома" Алексея Миллера с Соловьем-разбойником из-за сдвинутой набок шапки. На мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" глава государства обратил внимание на шапку главы компании, находившегося на улице в Санкт-Петербурге. "И поскольку я вижу, шапку вы носите, как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера", - сказал Путин.

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, алексей миллер, газпром, санкт-петербург