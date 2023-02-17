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Путин сравнил главу "Газпрома" с Соловьем-разбойником - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин сравнил главу "Газпрома" с Соловьем-разбойником
Путин сравнил главу "Газпрома" с Соловьем-разбойником - РИА Новости, 17.02.2023
Путин сравнил главу "Газпрома" с Соловьем-разбойником
Президент России Владимир Путин в шутку сравнил главу "Газпрома" Алексея Миллера с Соловьем-разбойником из-за сдвинутой набок шапки. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:31
2023-02-17T15:03
россия
владимир путин
алексей миллер
газпром
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку сравнил главу "Газпрома" Алексея Миллера с Соловьем-разбойником из-за сдвинутой набок шапки. На мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" глава государства обратил внимание на шапку главы компании, находившегося на улице в Санкт-Петербурге. "И поскольку я вижу, шапку вы носите, как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, алексей миллер, газпром, санкт-петербург
Россия, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром, Санкт-Петербург
14:31 17.02.2023 (обновлено: 15:03 17.02.2023)
 
Путин сравнил главу "Газпрома" с Соловьем-разбойником

Путин сравнил главу "Газпрома" Миллера с Соловьем-разбойником из-за сдвинутой набок шапки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю 30-летия ПАО "Газпром". 17 февраля 2023
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю 30-летия ПАО Газпром. 17 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю 30-летия ПАО "Газпром". 17 февраля 2023
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку сравнил главу "Газпрома" Алексея Миллера с Соловьем-разбойником из-за сдвинутой набок шапки.
На мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" глава государства обратил внимание на шапку главы компании, находившегося на улице в Санкт-Петербурге.
"И поскольку я вижу, шапку вы носите, как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера", - сказал Путин.
 
РоссияВладимир ПутинАлексей МиллерГазпромСанкт-Петербург
 
 
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