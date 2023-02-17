https://ria.ru/20230217/meropriyatiya-1852729133.html

Почти 300 тематических мероприятий пройдут в Год команды знаний Ленобласти

Почти 300 тематических мероприятий пройдут в Год команды знаний Ленобласти - РИА Новости, 17.02.2023

Почти 300 тематических мероприятий пройдут в Год команды знаний Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт Году команды знаний, в рамках которого в 2023 году пройдут почти 300 тематических мероприятий,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:11

2023-02-17T17:11

2023-02-17T17:11

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт Году команды знаний, в рамках которого в 2023 году пройдут почти 300 тематических мероприятий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, мероприятия предложили все комитеты администрации региона, вузы и другие образовательные учреждения. В программу Года входят как встречи с жителями региона и школьниками, так и просветительская деятельность в соцсетях. Среди мероприятий - встречи главных врачей районных больниц с учениками 9-11 классов для профориентации, внедрение основ бережливого производства, спецкурс по составлению архивных документов, реконструкция исторических событий и многое другое.Губернатором также утвердил бренд-бук с тем, чтобы мероприятия были оформлены в едином стиле, отметили в пресс-службе уточнив, что в социальных сетях для тематических мероприятий будет использовать хэштег #КомандаЗнаний47."Мероприятия Года команды знаний тесно взаимосвязаны с событиями федерального Года педагога и наставника, объявленного президентом России", - уточнили в обладминистрации.

https://ria.ru/20220915/vozmozhnosti-1816953795.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область