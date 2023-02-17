https://ria.ru/20230217/meropriyatiya-1852729133.html
Почти 300 тематических мероприятий пройдут в Год команды знаний Ленобласти
Почти 300 тематических мероприятий пройдут в Год команды знаний Ленобласти - РИА Новости, 17.02.2023
Почти 300 тематических мероприятий пройдут в Год команды знаний Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт Году команды знаний, в рамках которого в 2023 году пройдут почти 300 тематических мероприятий,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:11
2023-02-17T17:11
2023-02-17T17:11
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт Году команды знаний, в рамках которого в 2023 году пройдут почти 300 тематических мероприятий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, мероприятия предложили все комитеты администрации региона, вузы и другие образовательные учреждения. В программу Года входят как встречи с жителями региона и школьниками, так и просветительская деятельность в соцсетях. Среди мероприятий - встречи главных врачей районных больниц с учениками 9-11 классов для профориентации, внедрение основ бережливого производства, спецкурс по составлению архивных документов, реконструкция исторических событий и многое другое.Губернатором также утвердил бренд-бук с тем, чтобы мероприятия были оформлены в едином стиле, отметили в пресс-службе уточнив, что в социальных сетях для тематических мероприятий будет использовать хэштег #КомандаЗнаний47."Мероприятия Года команды знаний тесно взаимосвязаны с событиями федерального Года педагога и наставника, объявленного президентом России", - уточнили в обладминистрации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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александр дрозденко, ленинградская область
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт Году команды знаний, в рамках которого в 2023 году пройдут почти 300 тематических мероприятий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, мероприятия предложили все комитеты администрации региона, вузы и другие образовательные учреждения. В программу Года входят как встречи с жителями региона и школьниками, так и просветительская деятельность в соцсетях. Среди мероприятий - встречи главных врачей районных больниц с учениками 9-11 классов для профориентации, внедрение основ бережливого производства, спецкурс по составлению архивных документов, реконструкция исторических событий и многое другое.
"Учиться никогда не поздно. Именно поэтому в Год команды знаний мы воспринимаем просвещение намного шире. В процессе обучения могут принимать участие все – ведь каждый из нас профессионал в своем деле. Предыдущий Год команды 47 показал, что в Ленинградской области живут неравнодушные и активные люди. Пришло время показывать свои знания и учиться самим", – подчеркнул Дрозденко.
Губернатором также утвердил бренд-бук с тем, чтобы мероприятия были оформлены в едином стиле, отметили в пресс-службе уточнив, что в социальных сетях для тематических мероприятий будет использовать хэштег #КомандаЗнаний47.
"Мероприятия Года команды знаний тесно взаимосвязаны с событиями федерального Года педагога и наставника, объявленного президентом России
", - уточнили в обладминистрации.