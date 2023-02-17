https://ria.ru/20230217/makron-1852789935.html

"Путин уже боится". Французы высмеяли новое заявление Макрона о России

"Путин уже боится". Французы высмеяли новое заявление Макрона о России - РИА Новости, 17.02.2023

"Путин уже боится". Французы высмеяли новое заявление Макрона о России

Пользователи Twitter высмеяли слова президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности победы России. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:16

2023-02-17T21:16

2023-02-17T22:20

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли слова президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности победы России.Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности французский лидер заявил, что Россия не способна и не должна выиграть в украинском конфликте, а также указал, что время для переговоров с Москвой еще не пришло."Теперь, когда у нас не осталось ничего, кроме водяных пистолетов, поскольку вы лишили нас армии, Путин, должно быть, уже боится", — написал комментатор."Я пожаловался на ваш аккаунт за разжигание ненависти. Вот так, это уже слишком", — добавил второй."Прекратите разжигать мировую войну", — потребовал еще один пользователь."Вы находитесь на службе у французов, а не наоборот. Ваша роль — защищать Францию, а не вмешиваться и распределять наши деньги и оружие", — заметил четвертый."Если мы начнем войну с Россией, то вам придется идти на фронт в одиночку. Этого хочет Украина, а вы все идете на поводу у ее диктатора", — подытожил читатель.Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852773706.html

https://ria.ru/20230217/germaniya-1852696658.html

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852712001.html

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в мире, россия, франция, москва, эммануэль макрон, twitter