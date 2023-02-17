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Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:57
2023-02-17T10:57
2023-02-17T10:57
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке еще пять снарядов натовского калибра