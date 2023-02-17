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В России призвали четко донести до Киева последствия ударов по Крыму - РИА Новости, 17.02.2023
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В России призвали четко донести до Киева последствия ударов по Крыму
В России призвали четко донести до Киева последствия ударов по Крыму - РИА Новости, 17.02.2023
В России призвали четко донести до Киева последствия ударов по Крыму
РФ должна четко донести для Киева и его союзников последствия гипотетических ударов по Крыму дальнобойными системами западного производства – в таком случае... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:02
2023-02-17T16:30
алексей леонков
тор (зенитный ракетный комплекс)
виктория нуланд
сша
россия
киев
безопасность
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. РФ должна четко донести для Киева и его союзников последствия гипотетических ударов по Крыму дальнобойными системами западного производства – в таком случае конфликт может перерасти в глобальный, считает известный военный эксперт Алексей Леонков. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. По ее словам, существуют военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки - США поддерживают удары по ним. "Нужно послать четкий сигнал, что будет киевскому режиму и его союзникам. Когда организовали теракт на Крымском мосту, началось "обнуление" украинской энергосистемы. Я бы обозначил, что если эти дальнобойные ракеты полетят по Крыму или еще дальше, вглубь России, за такие удары будет прямая ответственность США как страны, давшей Киеву такие оружие. Конфликт из регионального станет глобальным", - сказал Леонков. По его словам, Нуланд – одна из архитекторов событий на Украине начиная с Евромайдана 2013-2014 года, поэтому ее слова стоит рассматривать всерьез, а подстрекательство к ударам по Крыму – прямым вступлением США в конфликт. "Сейчас в западной прессе утверждают, что конфликт пошел не по тому сценарию. В резолюции последнего Рамштайна [встречи на базе США], который накануне завершился в Германии, не значатся ни дальнобойные ракеты, ни самолеты. Так как Нуланд представляет "хозяина", если можно так назвать, то она фактически говорит о демилитаризации Крыма, заявляя об уничтожении множества военных объектов на полуострове", - отметил эксперт. По мнению Леонкова, непосредственно на театре военных действий, российские войска смогут противостоять новым ударных средствам Киева имеющимися в наличии средствами ПВО. "Когда появились на фронте HIMARS, достаточно быстро доработали ЗРК "Тор" под перехват ракет этой РСЗО, повысив результативность. Полагаю, что по новым системам, возможно, показатель эффективности будет немного ниже, но оборонщики поработают и оперативно повысят коэффициент перехвата и таких целей", - пояснил собеседник.
https://ria.ru/20230217/krym-1852638869.html
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алексей леонков, тор (зенитный ракетный комплекс), виктория нуланд, сша, россия, киев, безопасность
Алексей Леонков, Тор (зенитный ракетный комплекс), Виктория Нуланд, США, Россия, Киев, Безопасность
16:02 17.02.2023 (обновлено: 16:30 17.02.2023)
 
В России призвали четко донести до Киева последствия ударов по Крыму

Эксперт Леонков предупредил, что удар по Крыму может перерасти в глобальный конфликт

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЯлтинский маяк на набережной имени В. И. Ленина
Ялтинский маяк на набережной имени В. И. Ленина - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Ялтинский маяк на набережной имени В. И. Ленина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. РФ должна четко донести для Киева и его союзников последствия гипотетических ударов по Крыму дальнобойными системами западного производства – в таком случае конфликт может перерасти в глобальный, считает известный военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. По ее словам, существуют военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки - США поддерживают удары по ним.
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"Нужно послать четкий сигнал, что будет киевскому режиму и его союзникам. Когда организовали теракт на Крымском мосту, началось "обнуление" украинской энергосистемы. Я бы обозначил, что если эти дальнобойные ракеты полетят по Крыму или еще дальше, вглубь России, за такие удары будет прямая ответственность США как страны, давшей Киеву такие оружие. Конфликт из регионального станет глобальным", - сказал Леонков.
По его словам, Нуланд – одна из архитекторов событий на Украине начиная с Евромайдана 2013-2014 года, поэтому ее слова стоит рассматривать всерьез, а подстрекательство к ударам по Крыму – прямым вступлением США в конфликт.
"Сейчас в западной прессе утверждают, что конфликт пошел не по тому сценарию. В резолюции последнего Рамштайна [встречи на базе США], который накануне завершился в Германии, не значатся ни дальнобойные ракеты, ни самолеты. Так как Нуланд представляет "хозяина", если можно так назвать, то она фактически говорит о демилитаризации Крыма, заявляя об уничтожении множества военных объектов на полуострове", - отметил эксперт.
По мнению Леонкова, непосредственно на театре военных действий, российские войска смогут противостоять новым ударных средствам Киева имеющимися в наличии средствами ПВО.
"Когда появились на фронте HIMARS, достаточно быстро доработали ЗРК "Тор" под перехват ракет этой РСЗО, повысив результативность. Полагаю, что по новым системам, возможно, показатель эффективности будет немного ниже, но оборонщики поработают и оперативно повысят коэффициент перехвата и таких целей", - пояснил собеседник.
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Алексей ЛеонковТор (зенитный ракетный комплекс)Виктория НуландСШАРоссияКиевБезопасность
 
 
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