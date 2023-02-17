https://ria.ru/20230217/konflikt-1852787987.html

Выполнение "Минска-2" помогло бы избежать конфликта, заявил постпред КНР

Выполнение "Минска-2" помогло бы избежать конфликта, заявил постпред КНР - РИА Новости, 17.02.2023

Выполнение "Минска-2" помогло бы избежать конфликта, заявил постпред КНР

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил на заседании Совбеза ООН, что если бы все положения минских соглашений были исполнены, нынешней ситуации на Украине,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T20:58

2023-02-17T20:58

2023-02-17T20:58

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил на заседании Совбеза ООН, что если бы все положения минских соглашений были исполнены, нынешней ситуации на Украине, возможно, удалось бы избежать. "Если бы все положения минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня", - сказал постпред. По его словам, "украинский кризис по сути является кульминацией конфликтов в сфере безопасности в Европе, тесно связанных с постоянным расширением НАТО на восток со времен холодной войны". "Стремление к абсолютной безопасности, а также политической исключительности и сдерживанию силой определенной стороны – вот корень причины, по которой Европа переживает тяжелое положение в сфере безопасности", - подчеркнул он. Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в январе заявил, что нормандский формат переговоров был "дипломатической имитацией". Комплекс мер по выполнению данных соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230217/protsess-1852770860.html

https://ria.ru/20230216/surkov-1852368398.html

https://ria.ru/20230217/oon-1852753017.html

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