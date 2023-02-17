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Испанский министр призвала перестать следовать интересам США - РИА Новости, 17.02.2023
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Испанский министр призвала перестать следовать интересам США
Испанский министр призвала перестать следовать интересам США - РИА Новости, 17.02.2023
Испанский министр призвала перестать следовать интересам США
Министр по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра призвала партию Podemos, входящую в коалиционное правительство с правящей Испанской... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:55
2023-02-17T21:44
в мире
украина
испания
сша
густаво петро
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podemos
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МАДРИД, 17 фев — РИА Новости. Министр по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра призвала партию Podemos, входящую в коалиционное правительство с правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), перестать следовать интересам США в конфликте на Украине.Министр осудила Мадрид за поставки тяжелого вооружения Киеву и призвала создать новый союз стран, которые будут выступать за мирное решение конфликта — то, что сейчас делают президенты Бразилии Лула да Силва, Колумбии Густаво Петро и Аргентины Альберто Фернандес.По ее словам, европейские правительства нарушили обещание не отправлять Украине наступательное оружие.Министр не исключила, что Испания может отправить своих солдат участвовать в боевых действиях на Украине.В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта правительство выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре Минобороны отчиталось о более 40 поставках, в том числе боевой техники, военного снаряжения, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой и гуманитарной помощи.Кроме того, Мадрид отправил Киеву системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.Как сообщила в феврале газета Pais со ссылкой на источники в правительстве, Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4.
https://ria.ru/20230214/ispaniya-1851944496.html
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852711029.html
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в мире, украина, испания, сша, густаво петро, альберто фернандес, джо байден, podemos
В мире, Украина, Испания, США, Густаво Петро, Альберто Фернандес, Джо Байден, Podemos
19:55 17.02.2023 (обновлено: 21:44 17.02.2023)
 
Испанский министр призвала перестать следовать интересам США

Испанский министр Беларра призвала перестать следовать интересам США в украинском вопросе

© Фото : PodemosЛевая партия Podemos в Испании
Левая партия Podemos в Испании - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Podemos
Левая партия Podemos в Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 17 фев — РИА Новости. Министр по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра призвала партию Podemos, входящую в коалиционное правительство с правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), перестать следовать интересам США в конфликте на Украине.

"Торжественно прошу PSOE пересмотреть свою позицию и спустя год признать, что способствовать эскалации войны — это ошибка", — сказала она на 3-й Европейской конференции за мир.

Министр осудила Мадрид за поставки тяжелого вооружения Киеву и призвала создать новый союз стран, которые будут выступать за мирное решение конфликта — то, что сейчас делают президенты Бразилии Лула да Силва, Колумбии Густаво Петро и Аргентины Альберто Фернандес.
По ее словам, европейские правительства нарушили обещание не отправлять Украине наступательное оружие.
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Минобороны Испании заявило, что не может поставить Украине истребители
Министр не исключила, что Испания может отправить своих солдат участвовать в боевых действиях на Украине.
"Сегодня нам говорят, что никогда не будет испанских солдат, воюющих на Украине, или американских солдат, летающих на истребителях, потому что это будет означать, дословно цитирую президента США Джо Байдена, третью мировую войну. <...> Но у нас нет никаких гарантий, что они снова не откажутся от своего слова", — сказала Беларра.
В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта правительство выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре Минобороны отчиталось о более 40 поставках, в том числе боевой техники, военного снаряжения, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой и гуманитарной помощи.
Кроме того, Мадрид отправил Киеву системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.
Как сообщила в феврале газета Pais со ссылкой на источники в правительстве, Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4.
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