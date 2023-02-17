https://ria.ru/20230217/konflikt-1852779340.html

Испанский министр призвала перестать следовать интересам США

Испанский министр призвала перестать следовать интересам США - РИА Новости, 17.02.2023

Испанский министр призвала перестать следовать интересам США

Министр по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра призвала партию Podemos, входящую в коалиционное правительство с правящей Испанской... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:55

2023-02-17T19:55

2023-02-17T21:44

в мире

украина

испания

сша

густаво петро

альберто фернандес

джо байден

podemos

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МАДРИД, 17 фев — РИА Новости. Министр по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра призвала партию Podemos, входящую в коалиционное правительство с правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), перестать следовать интересам США в конфликте на Украине.Министр осудила Мадрид за поставки тяжелого вооружения Киеву и призвала создать новый союз стран, которые будут выступать за мирное решение конфликта — то, что сейчас делают президенты Бразилии Лула да Силва, Колумбии Густаво Петро и Аргентины Альберто Фернандес.По ее словам, европейские правительства нарушили обещание не отправлять Украине наступательное оружие.Министр не исключила, что Испания может отправить своих солдат участвовать в боевых действиях на Украине.В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта правительство выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре Минобороны отчиталось о более 40 поставках, в том числе боевой техники, военного снаряжения, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой и гуманитарной помощи.Кроме того, Мадрид отправил Киеву системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.Как сообщила в феврале газета Pais со ссылкой на источники в правительстве, Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4.

https://ria.ru/20230214/ispaniya-1851944496.html

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852711029.html

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в мире, украина, испания, сша, густаво петро, альберто фернандес, джо байден, podemos