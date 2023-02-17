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МИД Китая заявил, что не знает о возможной речи Си Цзиньпина 24 февраля - РИА Новости, 17.02.2023
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МИД Китая заявил, что не знает о возможной речи Си Цзиньпина 24 февраля
МИД Китая заявил, что не знает о возможной речи Си Цзиньпина 24 февраля - РИА Новости, 17.02.2023
МИД Китая заявил, что не знает о возможной речи Си Цзиньпина 24 февраля
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу заявил, что не располагает информацией о возможном выступлении председателя КНР Си... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:19
2023-02-17T13:19
в мире
китай
си цзиньпин
мид кнр
антонио таяни
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ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу заявил, что не располагает информацией о возможном выступлении председателя КНР Си Цзиньпина с речью в годовщину спецоперации РФ на Украине. "У меня нет информации, которой я бы мог поделиться", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать сообщения о возможном выступлении китайского лидера с речью 24 февраля в годовщину спецоперации РФ на Украине. Ван Вэньбинь подчеркнул, что позиция Китая в отношении украинского кризиса является "последовательной и ясной". В пятницу вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил ему о выступлении китайского лидера Си Цзиньпина 24 февраля, в годовщину спецоперации РФ на Украине. Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление Таяни, в пресс-службе МИД КНР сказали, что "уже отвечали на этот вопрос на брифинге". Ван И с 14 по 22 февраля находится в европейском турне, в ходе которого он посетит Францию, Италию, Венгрию, Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
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в мире, китай, си цзиньпин, мид кнр, антонио таяни, италия, украина
В мире, Китай, Си Цзиньпин, МИД КНР, Антонио Таяни, Италия, Украина
13:19 17.02.2023
 
МИД Китая заявил, что не знает о возможной речи Си Цзиньпина 24 февраля

МИД Китая отказался комментировать информацию о возможной речи Си Цзиньпина 24 февраля

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу заявил, что не располагает информацией о возможном выступлении председателя КНР Си Цзиньпина с речью в годовщину спецоперации РФ на Украине.
"У меня нет информации, которой я бы мог поделиться", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать сообщения о возможном выступлении китайского лидера с речью 24 февраля в годовщину спецоперации РФ на Украине. Ван Вэньбинь подчеркнул, что позиция Китая в отношении украинского кризиса является "последовательной и ясной".
В пятницу вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил ему о выступлении китайского лидера Си Цзиньпина 24 февраля, в годовщину спецоперации РФ на Украине. Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление Таяни, в пресс-службе МИД КНР сказали, что "уже отвечали на этот вопрос на брифинге".
Ван И с 14 по 22 февраля находится в европейском турне, в ходе которого он посетит Францию, Италию, Венгрию, Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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