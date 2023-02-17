https://ria.ru/20230217/kitay-1852657102.html

МИД Китая заявил, что не знает о возможной речи Си Цзиньпина 24 февраля

МИД Китая заявил, что не знает о возможной речи Си Цзиньпина 24 февраля - РИА Новости, 17.02.2023

МИД Китая заявил, что не знает о возможной речи Си Цзиньпина 24 февраля

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу заявил, что не располагает информацией о возможном выступлении председателя КНР Си... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:19

2023-02-17T13:19

2023-02-17T13:19

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ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу заявил, что не располагает информацией о возможном выступлении председателя КНР Си Цзиньпина с речью в годовщину спецоперации РФ на Украине. "У меня нет информации, которой я бы мог поделиться", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать сообщения о возможном выступлении китайского лидера с речью 24 февраля в годовщину спецоперации РФ на Украине. Ван Вэньбинь подчеркнул, что позиция Китая в отношении украинского кризиса является "последовательной и ясной". В пятницу вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил ему о выступлении китайского лидера Си Цзиньпина 24 февраля, в годовщину спецоперации РФ на Украине. Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление Таяни, в пресс-службе МИД КНР сказали, что "уже отвечали на этот вопрос на брифинге". Ван И с 14 по 22 февраля находится в европейском турне, в ходе которого он посетит Францию, Италию, Венгрию, Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

https://ria.ru/20230209/bayden-1850699699.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, си цзиньпин, мид кнр, антонио таяни, италия, украина