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Херш: США ждут колоссальные последствия подрыва "Северных потоков"

Херш: США ждут колоссальные последствия подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 17.02.2023

Херш: США ждут колоссальные последствия подрыва "Северных потоков"

Подрыв "Северных потоков" будет иметь для США ужасающие последствия, заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:41

2023-02-17T09:41

2023-02-17T12:44

в мире

цены на нефть

сша

европа

россия

энтони блинкен

джо байден

нато

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" будет иметь для США ужасающие последствия, заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now."Политические последствия будут для нас колоссальны. Байден и его люди в Белом доме отвергли это расследование и продолжают отнекиваться и при этом получают одобрение в прессе — The New York Times почему-то больше не пишет на эту тему, а вторит властям и игнорирует ее. Политические последствия для нас мы увидим в долгосрочной перспективе — вплоть даже до потенциального выхода некоторых стран из НАТО, потому что держать их в холоде Байдену не так страшно — куда важнее продолжать военный конфликт, в котором он не победит", — сказал он.Взрывы на российских трубопроводах Херш назвал диверсией, направленной против Европы. Он считает, что одна из целей этих действий — в очередной раз продемонстрировать ее полную зависимость от США. Кроме того, предполагает публицист, эта ситуация навредит НАТО, поскольку сейчас в европейских странах в разы выросли счета за электричество и газ.Репортер также вспомнил заявление госсекретаря Энтони Блинкена, который сказал, что Россия больше не сможет использовать свой газ как оружие. По мнению Хирша, эта идея доминирует в США уже более 20 лет. "Это не новая тема. Нефть чертовски пугает нас — российская нефть и газ всегда чертовски пугали Вашингтон", — подытожил он.Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулицеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме. На прошлой неделе он опубликовал статью о своем расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северный поток" и "Северный поток — 2" во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Как утверждается, поводом стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230215/diversiya-1852211015.html

https://ria.ru/20230216/deystviya-1852554068.html

сша

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в мире, цены на нефть, сша, европа, россия, энтони блинкен, джо байден, нато, северный поток