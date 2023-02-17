https://ria.ru/20230217/karachi-1852793890.html
В Карачи силовики освободили от боевиков здание полицейского управления
В Карачи силовики освободили от боевиков здание полицейского управления - РИА Новости, 17.02.2023
В Карачи силовики освободили от боевиков здание полицейского управления
Силовики полностью зачистили от напавших боевиков здание полицейского управления в пакистанском Карачи, сообщил официальный представитель правительства... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:52
2023-02-17T21:52
2023-02-17T21:52
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Силовики полностью зачистили от напавших боевиков здание полицейского управления в пакистанском Карачи, сообщил официальный представитель правительства провинции Синдх Муртаза Вахаб Сиддики. Боевики напали на пятиэтажное здание, в котором расположен офис главы полиции Карачи около 19.10 (17.10 мск). "Я могу подтвердить, что здание полицейского управления Карачи полностью зачищено, были ликвидированы три террориста", - сообщил в Twitter представитель правительства провинции Синдх, столицей которой является Карачи. Как сообщал телеканал Geo, на здание напали от восьми до десяти террористов, которые были одеты в полицейскую форму. В результате нападение погибли два человека и 11 пострадали. Ответственность за террористическую атаку взяла пакистанская группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* (запрещена в России).* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230212/pakistan-1851576344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карачи, россия
В Карачи силовики освободили от боевиков здание полицейского управления
В Карачи силовики полностью зачистили от напавших боевиков здание полицейского управления