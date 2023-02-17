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В Карачи силовики освободили от боевиков здание полицейского управления - РИА Новости, 17.02.2023
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В Карачи силовики освободили от боевиков здание полицейского управления
В Карачи силовики освободили от боевиков здание полицейского управления - РИА Новости, 17.02.2023
В Карачи силовики освободили от боевиков здание полицейского управления
Силовики полностью зачистили от напавших боевиков здание полицейского управления в пакистанском Карачи, сообщил официальный представитель правительства... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:52
2023-02-17T21:52
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Силовики полностью зачистили от напавших боевиков здание полицейского управления в пакистанском Карачи, сообщил официальный представитель правительства провинции Синдх Муртаза Вахаб Сиддики. Боевики напали на пятиэтажное здание, в котором расположен офис главы полиции Карачи около 19.10 (17.10 мск). "Я могу подтвердить, что здание полицейского управления Карачи полностью зачищено, были ликвидированы три террориста", - сообщил в Twitter представитель правительства провинции Синдх, столицей которой является Карачи. Как сообщал телеканал Geo, на здание напали от восьми до десяти террористов, которые были одеты в полицейскую форму. В результате нападение погибли два человека и 11 пострадали. Ответственность за террористическую атаку взяла пакистанская группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* (запрещена в России).* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, карачи, россия
В мире, Карачи, Россия
21:52 17.02.2023
 
В Карачи силовики освободили от боевиков здание полицейского управления

В Карачи силовики полностью зачистили от напавших боевиков здание полицейского управления

© Flickr / JarjanВид на город Кветта, Пакистан
Вид на город Кветта, Пакистан - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Flickr / Jarjan
Вид на город Кветта, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Силовики полностью зачистили от напавших боевиков здание полицейского управления в пакистанском Карачи, сообщил официальный представитель правительства провинции Синдх Муртаза Вахаб Сиддики.
Боевики напали на пятиэтажное здание, в котором расположен офис главы полиции Карачи около 19.10 (17.10 мск).
"Я могу подтвердить, что здание полицейского управления Карачи полностью зачищено, были ликвидированы три террориста", - сообщил в Twitter представитель правительства провинции Синдх, столицей которой является Карачи.
Как сообщал телеканал Geo, на здание напали от восьми до десяти террористов, которые были одеты в полицейскую форму. В результате нападение погибли два человека и 11 пострадали. Ответственность за террористическую атаку взяла пакистанская группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* (запрещена в России).
* Запрещенная в России террористическая организация.
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