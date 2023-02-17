13:26 17.02.2023 (обновлено: 13:49 17.02.2023)
Ни одна страна не согласилась на поставку Киеву истребителей, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: ни одна страна не согласилась на поставку Киеву истребителей
© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Ни одна страна мира пока не готова поставлять Киеву военные самолеты, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
"Но некоторые правительства, как британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях — скоро это сделают и другие", — добавил чиновник.
Как писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу Киеву истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины.
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В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поставок самолетов Украине.
В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Его слова подтвердил министр обороны Борис Писториус, указав на сложность эксплуатации истребителей, радиус их действия и огневую мощь.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.