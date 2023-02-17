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Ни одна страна не согласилась на поставку Киеву истребителей, заявил Кулеба - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852660052.html
Ни одна страна не согласилась на поставку Киеву истребителей, заявил Кулеба
Ни одна страна не согласилась на поставку Киеву истребителей, заявил Кулеба - РИА Новости, 17.02.2023
Ни одна страна не согласилась на поставку Киеву истребителей, заявил Кулеба
Ни одна страна мира пока не готова поставлять Киеву военные самолеты, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Westdeutsche Allgemeine... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:26
2023-02-17T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий кулеба
мид украины
европа
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БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Ни одна страна мира пока не готова поставлять Киеву военные самолеты, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Он подчеркнул, что Киев особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии, так как эти страны, по словам Кулебы, имеют самые высокие производственные мощности и самый большой авиафлот.Как писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу Киеву истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины.В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поставок самолетов Украине.В Германии почти две трети жителей не поддержали отправку истребителей ВСУ, показал опрос института Infratest dimap для телеканала ARD.В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Его слова подтвердил министр обороны Борис Писториус, указав на сложность эксплуатации истребителей, радиус их действия и огневую мощь.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, мид украины, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Европа
13:26 17.02.2023 (обновлено: 13:49 17.02.2023)
 
Ни одна страна не согласилась на поставку Киеву истребителей, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: ни одна страна не согласилась на поставку Киеву истребителей

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Ни одна страна мира пока не готова поставлять Киеву военные самолеты, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

"Но некоторые правительства, как британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях — скоро это сделают и другие", — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что Киев особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии, так как эти страны, по словам Кулебы, имеют самые высокие производственные мощности и самый большой авиафлот.
Как писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу Киеву истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины.
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В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поставок самолетов Украине.
В Германии почти две трети жителей не поддержали отправку истребителей ВСУ, показал опрос института Infratest dimap для телеканала ARD.
В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Его слова подтвердил министр обороны Борис Писториус, указав на сложность эксплуатации истребителей, радиус их действия и огневую мощь.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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