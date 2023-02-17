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Опрос: большинство жителей ФРГ выступили против поставки Киеву истребителей - РИА Новости, 17.02.2023
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Опрос: большинство жителей ФРГ выступили против поставки Киеву истребителей
Опрос: большинство жителей ФРГ выступили против поставки Киеву истребителей - РИА Новости, 17.02.2023
Опрос: большинство жителей ФРГ выступили против поставки Киеву истребителей
Почти две трети граждан Германии не поддержали возможную поставку боевых самолетов Киеву, свидетельствуют итоги опроса, опубликованного телеканалом ARD. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:06
2023-02-17T13:36
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
дмитрий песков
альтернатива для германии (партия)
нато
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БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Почти две трети граждан Германии не поддержали возможную поставку боевых самолетов Киеву, свидетельствуют итоги опроса, опубликованного телеканалом ARD.Согласно исследованию института Infratest dimap, такую точку зрения высказали 64 процента респондентов. Поддержали идею передать Киеву немецкие истребители 23 процента участников опроса. Еще 13 процентов опрошенных воздержались от ответа.Наименьшей популярностью перспектива отправки на Украину боевых самолетов пользуется у избирателей оппозиционных "Альтернативы для Германии" (АдГ) — 86 процентов респондентов, и партии "Левые" — 81 процент.В опросе приняли участие 1216 человек с 14 по 15 февраля. Максимальная погрешность исследования — от двух до трех процентов.В последнее время, по сообщениям СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу Киеву истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден дал отрицательный ответ на вопрос о поставках этого типа вооружений. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки самолетов для ВСУ.В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Его слова подтвердил министр обороны Германии Борис Писториус, указав на сложность эксплуатации истребителей, радиус их действия и огневую мощь.В конце января Германия под давлением союзников по НАТО согласилась выделить Украине танки Leopard 2. Первая поставка ожидается в марте, сообщалось, что это будут 14 машин. Кроме того, в планах значатся еще 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852426016.html
https://ria.ru/20230215/istrebiteli-1852217668.html
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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, альтернатива для германии (партия), нато, ard, вооруженные силы украины, f-16, джо байден, эммануэль макрон, олаф шольц, киев
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Альтернатива для Германии (партия), НАТО, ARD, Вооруженные силы Украины, F-16, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Киев
13:06 17.02.2023 (обновлено: 13:36 17.02.2023)
 
Опрос: большинство жителей ФРГ выступили против поставки Киеву истребителей

Опрос ARD: большинство жителей ФРГ выступили против поставки Киеву истребителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Федеративной Республики Германия
Флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Почти две трети граждан Германии не поддержали возможную поставку боевых самолетов Киеву, свидетельствуют итоги опроса, опубликованного телеканалом ARD.
Согласно исследованию института Infratest dimap, такую точку зрения высказали 64 процента респондентов. Поддержали идею передать Киеву немецкие истребители 23 процента участников опроса. Еще 13 процентов опрошенных воздержались от ответа.
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 14:55
Киев получит истребители на позднем этапе конфликта, заявил посол Пристайко
Наименьшей популярностью перспектива отправки на Украину боевых самолетов пользуется у избирателей оппозиционных "Альтернативы для Германии" (АдГ) — 86 процентов респондентов, и партии "Левые" — 81 процент.
В опросе приняли участие 1216 человек с 14 по 15 февраля. Максимальная погрешность исследования — от двух до трех процентов.
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 16:54Специальная военная операция на Украине
Власти Польши заявили, что у них слишком мало истребителей, чтобы делиться
В последнее время, по сообщениям СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу Киеву истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден дал отрицательный ответ на вопрос о поставках этого типа вооружений. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки самолетов для ВСУ.
В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Его слова подтвердил министр обороны Германии Борис Писториус, указав на сложность эксплуатации истребителей, радиус их действия и огневую мощь.
В конце января Германия под давлением союзников по НАТО согласилась выделить Украине танки Leopard 2. Первая поставка ожидается в марте, сообщалось, что это будут 14 машин. Кроме того, в планах значатся еще 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это все изменит". В НАТО задумались над новым шагом к эскалации
 
В миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровДмитрий ПесковАльтернатива для Германии (партия)НАТОARDВооруженные силы УкраиныF-16Джо БайденЭммануэль МакронОлаф ШольцКиев
 
 
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