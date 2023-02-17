https://ria.ru/20230217/opros-1852652470.html

Опрос: большинство жителей ФРГ выступили против поставки Киеву истребителей

Опрос: большинство жителей ФРГ выступили против поставки Киеву истребителей - РИА Новости, 17.02.2023

Опрос: большинство жителей ФРГ выступили против поставки Киеву истребителей

Почти две трети граждан Германии не поддержали возможную поставку боевых самолетов Киеву, свидетельствуют итоги опроса, опубликованного телеканалом ARD. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:06

2023-02-17T13:06

2023-02-17T13:36

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дмитрий песков

альтернатива для германии (партия)

нато

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БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Почти две трети граждан Германии не поддержали возможную поставку боевых самолетов Киеву, свидетельствуют итоги опроса, опубликованного телеканалом ARD.Согласно исследованию института Infratest dimap, такую точку зрения высказали 64 процента респондентов. Поддержали идею передать Киеву немецкие истребители 23 процента участников опроса. Еще 13 процентов опрошенных воздержались от ответа.Наименьшей популярностью перспектива отправки на Украину боевых самолетов пользуется у избирателей оппозиционных "Альтернативы для Германии" (АдГ) — 86 процентов респондентов, и партии "Левые" — 81 процент.В опросе приняли участие 1216 человек с 14 по 15 февраля. Максимальная погрешность исследования — от двух до трех процентов.В последнее время, по сообщениям СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу Киеву истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден дал отрицательный ответ на вопрос о поставках этого типа вооружений. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки самолетов для ВСУ.В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Его слова подтвердил министр обороны Германии Борис Писториус, указав на сложность эксплуатации истребителей, радиус их действия и огневую мощь.В конце января Германия под давлением союзников по НАТО согласилась выделить Украине танки Leopard 2. Первая поставка ожидается в марте, сообщалось, что это будут 14 машин. Кроме того, в планах значатся еще 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852426016.html

https://ria.ru/20230215/istrebiteli-1852217668.html

https://ria.ru/20230212/samolety-1851220201.html

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