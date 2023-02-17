https://ria.ru/20230217/instasamka-1852666543.html

Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец"

Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 17.02.2023

Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец"

Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) попала в базу украинского ресурса "Миротворец". РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:04

2023-02-17T14:04

2023-02-17T14:04

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) попала в базу украинского ресурса "Миротворец". Кроме того, представители ресурса указали, что блогер участвовала в "информационной поддержке" спецоперации. Также утверждается, что она якобы пожертвовала крупную сумму на нужды российской армии.Однако сама исполнительница не сообщала о помощи военнослужащим. Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными и агрессивными публикациями. На ресурсе выкладывали данные журналистов, знаменитостей, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Ранее в Челябинске призвали к бойкоту концерта Инстасамки. Позже исполнительница перенесла свой российский тур на следующий год после возмущения общественности ее творчеством.

https://ria.ru/20230201/instasamka-1849016118.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

инстасамка (дарья зотеева), украина, донецкая народная республика, луганская народная республика