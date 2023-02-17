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Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 17.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230217/instasamka-1852666543.html
Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец"
Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 17.02.2023
Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец"
Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) попала в базу украинского ресурса "Миротворец". РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:04
2023-02-17T14:04
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) попала в базу украинского ресурса "Миротворец". Кроме того, представители ресурса указали, что блогер участвовала в "информационной поддержке" спецоперации. Также утверждается, что она якобы пожертвовала крупную сумму на нужды российской армии.Однако сама исполнительница не сообщала о помощи военнослужащим. Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными и агрессивными публикациями. На ресурсе выкладывали данные журналистов, знаменитостей, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Ранее в Челябинске призвали к бойкоту концерта Инстасамки. Позже исполнительница перенесла свой российский тур на следующий год после возмущения общественности ее творчеством.
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украина
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инстасамка (дарья зотеева), украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
14:04 17.02.2023
 
Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец"

Блогер Инстасамка неожиданно попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец"

© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA
© @instasamka
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) попала в базу украинского ресурса "Миротворец".
"Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", – говорится на сайте.
Кроме того, представители ресурса указали, что блогер участвовала в "информационной поддержке" спецоперации. Также утверждается, что она якобы пожертвовала крупную сумму на нужды российской армии.
Однако сама исполнительница не сообщала о помощи военнослужащим.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными и агрессивными публикациями. На ресурсе выкладывали данные журналистов, знаменитостей, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
Ранее в Челябинске призвали к бойкоту концерта Инстасамки. Позже исполнительница перенесла свой российский тур на следующий год после возмущения общественности ее творчеством.
Певица INSTASAMKA
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ШоубизИнстасамка (Дарья Зотеева)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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