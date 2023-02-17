https://ria.ru/20230217/instasamka-1852666543.html
Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец"
Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 17.02.2023
Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец"
Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) попала в базу украинского ресурса "Миротворец". РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:04
2023-02-17T14:04
2023-02-17T14:04
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) попала в базу украинского ресурса "Миротворец". Кроме того, представители ресурса указали, что блогер участвовала в "информационной поддержке" спецоперации. Также утверждается, что она якобы пожертвовала крупную сумму на нужды российской армии.Однако сама исполнительница не сообщала о помощи военнослужащим. Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными и агрессивными публикациями. На ресурсе выкладывали данные журналистов, знаменитостей, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Ранее в Челябинске призвали к бойкоту концерта Инстасамки. Позже исполнительница перенесла свой российский тур на следующий год после возмущения общественности ее творчеством.
https://ria.ru/20230201/instasamka-1849016118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инстасамка (дарья зотеева), украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российская певица попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец"
Блогер Инстасамка неожиданно попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец"
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) попала в базу украинского ресурса "Миротворец".
"Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", – говорится на сайте.
Кроме того, представители ресурса указали, что блогер участвовала в "информационной поддержке" спецоперации. Также утверждается, что она якобы пожертвовала крупную сумму на нужды российской армии.
Однако сама исполнительница не сообщала о помощи военнослужащим.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными и агрессивными публикациями. На ресурсе выкладывали данные журналистов, знаменитостей, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
Ранее в Челябинске призвали
к бойкоту концерта Инстасамки. Позже исполнительница перенесла свой российский тур на следующий год после возмущения общественности ее творчеством.