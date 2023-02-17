https://ria.ru/20230217/granitsa-1852602902.html

В Баку раскритиковали решение ЕС отправить миссию на границу с Арменией

В Баку раскритиковали решение ЕС отправить миссию на границу с Арменией - РИА Новости, 17.02.2023

В Баку раскритиковали решение ЕС отправить миссию на границу с Арменией

Отправка миссии ЕС к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявила в пятницу спикер... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:53

2023-02-17T10:53

2023-02-17T10:53

в мире

армения

азербайджан

баку

евросоюз

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БАКУ, 17 фев – РИА Новости. Отправка миссии ЕС к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявила в пятницу спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова. Главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении. "Отправка миссии наблюдателей из Европы к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации отношений (между Баку и Ереваном – ред.). Свою эту позицию относительно размещения наблюдательной миссии Европейского союза в Армении на границе с Азербайджаном я озвучила на встречах в России", - сказала Гафарова на заседании парламента. МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".

https://ria.ru/20230216/dogovor-1852326824.html

https://ria.ru/20230216/borrel-1852469777.html

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азербайджан

баку

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в мире, армения, азербайджан, баку, евросоюз