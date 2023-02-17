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В Баку раскритиковали решение ЕС отправить миссию на границу с Арменией - РИА Новости, 17.02.2023
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В Баку раскритиковали решение ЕС отправить миссию на границу с Арменией
В Баку раскритиковали решение ЕС отправить миссию на границу с Арменией - РИА Новости, 17.02.2023
В Баку раскритиковали решение ЕС отправить миссию на границу с Арменией
Отправка миссии ЕС к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявила в пятницу спикер... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:53
2023-02-17T10:53
в мире
армения
азербайджан
баку
евросоюз
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БАКУ, 17 фев – РИА Новости. Отправка миссии ЕС к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявила в пятницу спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова. Главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении. "Отправка миссии наблюдателей из Европы к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации отношений (между Баку и Ереваном – ред.). Свою эту позицию относительно размещения наблюдательной миссии Европейского союза в Армении на границе с Азербайджаном я озвучила на встречах в России", - сказала Гафарова на заседании парламента. МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".
https://ria.ru/20230216/dogovor-1852326824.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Евросоюз
10:53 17.02.2023
 
В Баку раскритиковали решение ЕС отправить миссию на границу с Арменией

В Баку считают, что миссия ЕС может помешать нормализации его отношений с Ереваном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 17 фев – РИА Новости. Отправка миссии ЕС к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявила в пятницу спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.
Главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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"Отправка миссии наблюдателей из Европы к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации отношений (между Баку и Ереваном – ред.). Свою эту позицию относительно размещения наблюдательной миссии Европейского союза в Армении на границе с Азербайджаном я озвучила на встречах в России", - сказала Гафарова на заседании парламента.
МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".
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