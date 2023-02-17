https://ria.ru/20230217/dogovor-1852679365.html

Россия и Уганда договорились о работе по обеспечению эпидбезопасности

Россия и Уганда договорились о работе по обеспечению эпидбезопасности - РИА Новости, 17.02.2023

Россия и Уганда договорились о работе по обеспечению эпидбезопасности

Роспотребнадзор и минздрав Уганды договорились о совместной работе по обеспечению эпидемиологической безопасности, сообщила пресс-служба российского ведомства. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:30

2023-02-17T10:30

2023-02-17T14:17

здоровье - общество

уганда

россия

санкт-петербург

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор и минздрав Уганды договорились о совместной работе по обеспечению эпидемиологической безопасности, сообщила пресс-служба российского ведомства. В ходе визита российской делегации в Республику Уганда состоялась встреча главы Роспотребнадзора Анны Поповой с министром здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг, постоянным секретарем министерства здравоохранения Уганды Диане Атуане и руководителем Национальной лабораторной службы Уганды Сьюзан Набадде Ндидде, рассказали в пресс-службе. Попова подчеркнула важность обеспечения суверенитета в области биологической безопасности, особенно в условиях растущих биологических угроз, предложив конкретные шаги по взаимодействию двух стран в этой сфере, включая использование российских мобильных лабораторий, помощь в планировании и проведении научных исследований, подготовку кадров силами научных организаций Роспотребнадзора, отметили в ведомстве. "Стороны договорились разработать план совместных действий, который планируется утвердить на полях Форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле этого года",- подчеркнули в пресс-службе. В марте группа угандийских специалистов прибудет в Саратов, где пройдет подготовку на базе Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230201/uganda-1848920952.html

уганда

россия

санкт-петербург

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, уганда, россия, санкт-петербург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)