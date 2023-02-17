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Россия и Уганда договорились о работе по обеспечению эпидбезопасности - РИА Новости, 17.02.2023
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Россия и Уганда договорились о работе по обеспечению эпидбезопасности
Россия и Уганда договорились о работе по обеспечению эпидбезопасности - РИА Новости, 17.02.2023
Россия и Уганда договорились о работе по обеспечению эпидбезопасности
Роспотребнадзор и минздрав Уганды договорились о совместной работе по обеспечению эпидемиологической безопасности, сообщила пресс-служба российского ведомства. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:30
2023-02-17T14:17
здоровье - общество
уганда
россия
санкт-петербург
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор и минздрав Уганды договорились о совместной работе по обеспечению эпидемиологической безопасности, сообщила пресс-служба российского ведомства. В ходе визита российской делегации в Республику Уганда состоялась встреча главы Роспотребнадзора Анны Поповой с министром здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг, постоянным секретарем министерства здравоохранения Уганды Диане Атуане и руководителем Национальной лабораторной службы Уганды Сьюзан Набадде Ндидде, рассказали в пресс-службе. Попова подчеркнула важность обеспечения суверенитета в области биологической безопасности, особенно в условиях растущих биологических угроз, предложив конкретные шаги по взаимодействию двух стран в этой сфере, включая использование российских мобильных лабораторий, помощь в планировании и проведении научных исследований, подготовку кадров силами научных организаций Роспотребнадзора, отметили в ведомстве. "Стороны договорились разработать план совместных действий, который планируется утвердить на полях Форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле этого года",- подчеркнули в пресс-службе. В марте группа угандийских специалистов прибудет в Саратов, где пройдет подготовку на базе Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве.
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уганда
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здоровье - общество, уганда, россия, санкт-петербург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Уганда, Россия, Санкт-Петербург, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
10:30 17.02.2023 (обновлено: 14:17 17.02.2023)
 
Россия и Уганда договорились о работе по обеспечению эпидбезопасности

Роспотребнадзор: Россия и Уганда договорились о работе по обеспечению эпидбезопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор и минздрав Уганды договорились о совместной работе по обеспечению эпидемиологической безопасности, сообщила пресс-служба российского ведомства.
В ходе визита российской делегации в Республику Уганда состоялась встреча главы Роспотребнадзора Анны Поповой с министром здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг, постоянным секретарем министерства здравоохранения Уганды Диане Атуане и руководителем Национальной лабораторной службы Уганды Сьюзан Набадде Ндидде, рассказали в пресс-службе.
"Стороны обсудили сотрудничество в борьбе с особо опасными инфекциями в Уганде и регионе Восточной Африки в целом, включая такие опасные болезни как лихорадка Эбола, Крым-Конго геморрагическая лихорадка, сибирская язва. Угандийская сторона заинтересована в использовании опыта РФ в обеспечении национальной биологической безопасности, развитии лабораторной инфраструктуры, проведении научных исследований",- говорится в сообщении.
Попова подчеркнула важность обеспечения суверенитета в области биологической безопасности, особенно в условиях растущих биологических угроз, предложив конкретные шаги по взаимодействию двух стран в этой сфере, включая использование российских мобильных лабораторий, помощь в планировании и проведении научных исследований, подготовку кадров силами научных организаций Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.
"Стороны договорились разработать план совместных действий, который планируется утвердить на полях Форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле этого года",- подчеркнули в пресс-службе.
В марте группа угандийских специалистов прибудет в Саратов, где пройдет подготовку на базе Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве.
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