https://ria.ru/20230217/chekhiya-1852710053.html
Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге
Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.02.2023
Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге
Кабмин РФ одобрил предложение МИД РФ о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге, соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:50
2023-02-17T15:50
2023-02-17T16:03
россия
чехия
екатеринбург
михаил мишустин
политика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил предложение МИД РФ о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Принять предложение МИДа России о денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об учреждении Генерального консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. МИДу России поручено уведомить чешскую сторону о принятом решении.В марте прошлого года правительство Чехии приняло решение о временном прекращении деятельности генконсульств страны в российских городах Санкт-Петербург и Екатеринбург.
https://ria.ru/20230118/genkonsulstvo-1845751612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чехия, екатеринбург, михаил мишустин, политика, санкции в отношении россии
Россия, Чехия, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Политика, Санкции в отношении России
15:50 17.02.2023 (обновлено: 16:03 17.02.2023)
Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге
Мишустин денонсировал соглашение с Чехией об учреждении генконсульства в Екатеринбурге