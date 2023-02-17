Рейтинг@Mail.ru
Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/chekhiya-1852710053.html
Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге
Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.02.2023
Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге
Кабмин РФ одобрил предложение МИД РФ о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге, соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:50
2023-02-17T16:03
россия
чехия
екатеринбург
михаил мишустин
политика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155011/26/1550112634_0:40:3077:1771_1920x0_80_0_0_267f82c5311cef563d34fa5565e39d02.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил предложение МИД РФ о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Принять предложение МИДа России о денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об учреждении Генерального консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. МИДу России поручено уведомить чешскую сторону о принятом решении.В марте прошлого года правительство Чехии приняло решение о временном прекращении деятельности генконсульств страны в российских городах Санкт-Петербург и Екатеринбург.
https://ria.ru/20230118/genkonsulstvo-1845751612.html
россия
чехия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155011/26/1550112634_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_d454e5e8e8e7ac5037df4049e6e1f164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чехия, екатеринбург, михаил мишустин, политика, санкции в отношении россии
Россия, Чехия, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Политика, Санкции в отношении России
15:50 17.02.2023 (обновлено: 16:03 17.02.2023)
 
Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге

Мишустин денонсировал соглашение с Чехией об учреждении генконсульства в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЖилые дома в центре города Екатеринбурга
Жилые дома в центре города Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Жилые дома в центре города Екатеринбурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил предложение МИД РФ о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Принять предложение МИДа России о денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об учреждении Генерального консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. МИДу России поручено уведомить чешскую сторону о принятом решении.
В марте прошлого года правительство Чехии приняло решение о временном прекращении деятельности генконсульств страны в российских городах Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 15:30Туризм
Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске
 
РоссияЧехияЕкатеринбургМихаил МишустинПолитикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала