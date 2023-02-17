https://ria.ru/20230217/chekhiya-1852710053.html

Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге

Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.02.2023

Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге

Кабмин РФ одобрил предложение МИД РФ о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге, соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:50

2023-02-17T15:50

2023-02-17T16:03

россия

чехия

екатеринбург

михаил мишустин

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил предложение МИД РФ о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Принять предложение МИДа России о денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об учреждении Генерального консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. МИДу России поручено уведомить чешскую сторону о принятом решении.В марте прошлого года правительство Чехии приняло решение о временном прекращении деятельности генконсульств страны в российских городах Санкт-Петербург и Екатеринбург.

https://ria.ru/20230118/genkonsulstvo-1845751612.html

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чехия

екатеринбург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, чехия, екатеринбург, михаил мишустин, политика, санкции в отношении россии