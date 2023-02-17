https://ria.ru/20230217/blokirovka-1852699759.html

Роскомнадзор заявил о готовности рассмотреть блокировку Twitch в России

Роскомнадзор заявил о готовности рассмотреть блокировку Twitch в России - РИА Новости, 17.02.2023

Роскомнадзор заявил о готовности рассмотреть блокировку Twitch в России

Роскомнадзор готов обсуждать вопрос либо о полной, либо в частичной блокировки стримингового сервиса Twitch на территории России, при этом решение должно быть... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:20

2023-02-17T15:20

2023-02-17T15:20

общество

технологии

россия

антон горелкин

вадим субботин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

amazon

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роскомнадзор готов обсуждать вопрос либо о полной, либо в частичной блокировки стримингового сервиса Twitch на территории России, при этом решение должно быть взвешенным с учетом возможных рисков, сообщил начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин ранее в пятницу заявил, что сервис Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика. "Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности и принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо блокировки частичной. Но мы на самом деле услышали это. Мы готовы это обсуждать. Потому что к таким действиям, мы полагаем, надо подходить взвешенно, оценивать в том числе и возможные риски, которые существует и для наших блогеров, которые пользуются этим ресурсом. Это надо оценивать и принимать взвешенное решение по итогам", - сказал Зайцев в рамках круглого стола "Размещение блогерами незаконной рекламы как социальная угроза" в Общественной палате РФ. Зайцев напомнил, что за неудаление противоправного контента Twitch был привлечен к административной ответственности как в прошлом, так и в этом году на общую сумму порядка 21 миллиона рублей. В апреле 2022 Twitch заблокировал ряд аккаунтов после того, как американская НКО Tech Transparency Project (TTP) опубликовала доклад о якобы распространении пророссийской "пропаганды" на платформе. Тогда Горелкин сообщил, что стоит ждать от Роскомнадзора введения "мер понуждения" к стриминговому сервису, где, по его словам, "всячески поощряют русофобию" и игнорируют закон "о приземлении". При этом в феврале замглавы РКН Вадим Субботин сообщал, что ведомство в рамках работы с компаниями по исполнению закона о "приземлении" не имеет прямой связи с видеостриминговым сервисом Twitch и мессенджером Discord. Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon.

https://ria.ru/20230215/markirovka-1852096727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, антон горелкин, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), amazon