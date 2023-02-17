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Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО - РИА Новости, 17.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/belgorod-1852589719.html
Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО
Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО - РИА Новости, 17.02.2023
Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО
Взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям города в ночь на пятницу, связаны с работой системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:49
2023-02-17T09:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям города в ночь на пятницу, связаны с работой системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что семь громких взрывов раздались в небе над центром Белгорода, предположительно, сработала ПВО. Продолжались они примерно 10 минут с интервалами. "Доброе утро, дорогие друзья. И все-таки оно доброе, несмотря на то, что мы ночью проснулись в Белгороде от сильных взрывов. Работала наша ПВО. Сведений о погибших и пострадавших на сегодняшний момент нет", - написал Гладков на своей странице "ВКонтакте" в пятницу. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина
09:49 17.02.2023 (обновлено: 09:51 17.02.2023)
 
Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО

Губернатор Гладков подтвердил, что взрывы над Белгородом связаны с работой системы ПВО

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии в Белгороде
Сотрудники Росгвардии в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудники Росгвардии в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям города в ночь на пятницу, связаны с работой системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что семь громких взрывов раздались в небе над центром Белгорода, предположительно, сработала ПВО. Продолжались они примерно 10 минут с интервалами.
"Доброе утро, дорогие друзья. И все-таки оно доброе, несмотря на то, что мы ночью проснулись в Белгороде от сильных взрывов. Работала наша ПВО. Сведений о погибших и пострадавших на сегодняшний момент нет", - написал Гладков на своей странице "ВКонтакте" в пятницу.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковУкраина
 
 
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