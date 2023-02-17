https://ria.ru/20230217/belgorod-1852589719.html
Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО
Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО - РИА Новости, 17.02.2023
Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО
Взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям города в ночь на пятницу, связаны с работой системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:49
2023-02-17T09:49
2023-02-17T09:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779713662_0:92:3428:2021_1920x0_80_0_0_c1005a5fd5bc16b7610a0a9a6be915a3.jpg
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям города в ночь на пятницу, связаны с работой системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что семь громких взрывов раздались в небе над центром Белгорода, предположительно, сработала ПВО. Продолжались они примерно 10 минут с интервалами. "Доброе утро, дорогие друзья. И все-таки оно доброе, несмотря на то, что мы ночью проснулись в Белгороде от сильных взрывов. Работала наша ПВО. Сведений о погибших и пострадавших на сегодняшний момент нет", - написал Гладков на своей странице "ВКонтакте" в пятницу. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
белгород
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779713662_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f682e55990b69ec90f86201985c24016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина
09:49 17.02.2023 (обновлено: 09:51 17.02.2023)
Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО
Губернатор Гладков подтвердил, что взрывы над Белгородом связаны с работой системы ПВО