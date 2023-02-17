https://ria.ru/20230217/belgorod-1852589719.html

Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО

Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО - РИА Новости, 17.02.2023

Власти подтвердили, что взрывы над Белгородом связаны с работой ПВО

Взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям города в ночь на пятницу, связаны с работой системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:49

2023-02-17T09:49

2023-02-17T09:51

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям города в ночь на пятницу, связаны с работой системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что семь громких взрывов раздались в небе над центром Белгорода, предположительно, сработала ПВО. Продолжались они примерно 10 минут с интервалами. "Доброе утро, дорогие друзья. И все-таки оно доброе, несмотря на то, что мы ночью проснулись в Белгороде от сильных взрывов. Работала наша ПВО. Сведений о погибших и пострадавших на сегодняшний момент нет", - написал Гладков на своей странице "ВКонтакте" в пятницу. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, украина