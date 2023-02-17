https://ria.ru/20230217/belgorod-1852555992.html

Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО

Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО - РИА Новости, 17.02.2023

Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО

Семь взрывов в небе раздались в центре Белгорода в ночь на пятницу, возможно, сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T00:32

2023-02-17T00:32

2023-02-17T00:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Семь взрывов в небе раздались в центре Белгорода в ночь на пятницу, возможно, сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Взрывы раздались около 23.52 мск в центре Белгорода, они продолжались примерно 10 минут с интервалами. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости - от тихих до очень громких.

https://ria.ru/20230217/obstrel-1852555424.html

белгород

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2023

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происшествия, белгород