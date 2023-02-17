https://ria.ru/20230217/belgorod-1852555992.html
Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО
Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО - РИА Новости, 17.02.2023
Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО
Семь взрывов в небе раздались в центре Белгорода в ночь на пятницу, возможно, сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T00:32
2023-02-17T00:32
2023-02-17T00:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844043583_0:201:996:761_1920x0_80_0_0_ea0707e60d0329fd2316391a9389a741.jpg
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Семь взрывов в небе раздались в центре Белгорода в ночь на пятницу, возможно, сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Взрывы раздались около 23.52 мск в центре Белгорода, они продолжались примерно 10 минут с интервалами. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости - от тихих до очень громких.
https://ria.ru/20230217/obstrel-1852555424.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844043583_1:196:746:755_1920x0_80_0_0_ddac790cff6d6cbfc02d474f359a0d1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород
00:32 17.02.2023 (обновлено: 00:33 17.02.2023)
Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО
Над Белгородом в ночь на пятницу раздалось семь взрывов, возможно, сработала ПВО