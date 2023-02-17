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Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО - РИА Новости, 17.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/belgorod-1852555992.html
Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО
Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО - РИА Новости, 17.02.2023
Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО
Семь взрывов в небе раздались в центре Белгорода в ночь на пятницу, возможно, сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T00:32
2023-02-17T00:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Семь взрывов в небе раздались в центре Белгорода в ночь на пятницу, возможно, сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Взрывы раздались около 23.52 мск в центре Белгорода, они продолжались примерно 10 минут с интервалами. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости - от тихих до очень громких.
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происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород
00:32 17.02.2023 (обновлено: 00:33 17.02.2023)
 
Над Белгородом раздалось семь взрывов, предположительно, сработала ПВО

Над Белгородом в ночь на пятницу раздалось семь взрывов, возможно, сработала ПВО

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Семь взрывов в небе раздались в центре Белгорода в ночь на пятницу, возможно, сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Взрывы раздались около 23.52 мск в центре Белгорода, они продолжались примерно 10 минут с интервалами.
В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости - от тихих до очень громких.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
00:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгород
 
 
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