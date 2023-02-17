https://ria.ru/20230217/auchan-1852799170.html
Auchan заявил, что не финансировал сбор гумпомощи для российских военных
Auchan заявил, что не финансировал сбор гумпомощи для российских военных - РИА Новости, 17.02.2023
Auchan заявил, что не финансировал сбор гумпомощи для российских военных
Французский ритейлер Auchan после публикации газеты Monde о якобы сборе гуманитарной помощи для российских солдат заявил, что отвергает любые предположения, что РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:42
2023-02-17T22:42
2023-02-17T22:42
специальная военная операция на украине
россия
санкт-петербург
дмитрий кулеба
катрин колонна
ашан
мид украины
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ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Французский ритейлер Auchan после публикации газеты Monde о якобы сборе гуманитарной помощи для российских солдат заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины могли оказывать поддержку в обеспечении вооруженных сил РФ, сообщила компания в коммюнике, переданном РИА Новости. Накануне в ряде СМИ, включая газету Monde, появилось расследование, в котором говорится, что 15 марта 2022 года управляющей магазина "Ашан" Наталье З., а также 20 другим сотрудникам якобы пришло письмо о "сборе гуманитарной помощи", включая сигареты, шерстяные носки 43 и 44 размера, свиные консервы, гвозди, баллоны для газовых плиток и топоры. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, "все это было предоставлено Ашаном полностью бесплатно". Согласно публикации, через неделю грузовики с надписью "гуманитарная помощь" приехали за коробками, о чем рассказал бывший сотрудник сети Алексей Р., ныне покинувший Россию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после появления публикации заявил, что "Ашан" якобы "превратился в полноценное оружие российской агрессии", и он обсудит ситуацию со своей французской коллегой Катрин Колонна. "Ашан категорически отрицает факты, изложенные в этом расследовании, и их интерпретацию. Ашан не осуществляет, не поддерживает и не финансирует никаких благотворительных сборов для российских военных", - говорится в тексте коммюнике. В компании отметили, что такой заказ действительно был осуществлён мэрией Санкт-Петербурга, и "ничто в составе заказа не заставило сомневаться в конечном назначении товаров". "Как и в случае с любым частным или корпоративным покупателем, Ашан не обладает возможностью знать, как именно будут использоваться приобретенные товары", - указал ритейлер, добавив, что "никаких сборов не осуществлялось на территории или с согласия магазина". Отмечается, что магазины ритейлера "остаются открыты в России, чтобы позволить российскому населению покупать продовольствие, и не оказывают никакой добровольной активной поддержки в обеспечении каких-либо иных категорий потребителей, кроме гражданского населения". Как отмечала газета Monde, Ашан имеет в России 230 магазинов, российский рынок представляет 10% от выручки компании, то есть около 3,2 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, дмитрий кулеба, катрин колонна, ашан, мид украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Кулеба, Катрин Колонна, Ашан, МИД Украины
Auchan заявил, что не финансировал сбор гумпомощи для российских военных
Ритейлер Auchan заявил, что не финансировал сбор гумпомощи для российских военных
ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Французский ритейлер Auchan после публикации газеты Monde о якобы сборе гуманитарной помощи для российских солдат заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины могли оказывать поддержку в обеспечении вооруженных сил РФ, сообщила компания в коммюнике, переданном РИА Новости.
Накануне в ряде СМИ, включая газету Monde, появилось расследование, в котором говорится, что 15 марта 2022 года управляющей магазина "Ашан
" Наталье З., а также 20 другим сотрудникам якобы пришло письмо о "сборе гуманитарной помощи", включая сигареты, шерстяные носки 43 и 44 размера, свиные консервы, гвозди, баллоны для газовых плиток и топоры. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, "все это было предоставлено Ашаном полностью бесплатно". Согласно публикации, через неделю грузовики с надписью "гуманитарная помощь" приехали за коробками, о чем рассказал бывший сотрудник сети Алексей Р., ныне покинувший Россию
. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
после появления публикации заявил, что "Ашан" якобы "превратился в полноценное оружие российской агрессии", и он обсудит ситуацию со своей французской коллегой Катрин Колонна
.
"Ашан категорически отрицает факты, изложенные в этом расследовании, и их интерпретацию. Ашан не осуществляет, не поддерживает и не финансирует никаких благотворительных сборов для российских военных", - говорится в тексте коммюнике.
В компании отметили, что такой заказ действительно был осуществлён мэрией Санкт-Петербурга
, и "ничто в составе заказа не заставило сомневаться в конечном назначении товаров".
"Как и в случае с любым частным или корпоративным покупателем, Ашан не обладает возможностью знать, как именно будут использоваться приобретенные товары", - указал ритейлер, добавив, что "никаких сборов не осуществлялось на территории или с согласия магазина". Отмечается, что магазины ритейлера "остаются открыты в России, чтобы позволить российскому населению покупать продовольствие, и не оказывают никакой добровольной активной поддержки в обеспечении каких-либо иных категорий потребителей, кроме гражданского населения".
Как отмечала газета Monde, Ашан имеет в России 230 магазинов, российский рынок представляет 10% от выручки компании, то есть около 3,2 миллиарда евро.