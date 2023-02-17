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Auchan заявил, что не финансировал сбор гумпомощи для российских военных - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/auchan-1852799170.html
Auchan заявил, что не финансировал сбор гумпомощи для российских военных
Auchan заявил, что не финансировал сбор гумпомощи для российских военных - РИА Новости, 17.02.2023
Auchan заявил, что не финансировал сбор гумпомощи для российских военных
Французский ритейлер Auchan после публикации газеты Monde о якобы сборе гуманитарной помощи для российских солдат заявил, что отвергает любые предположения, что РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:42
2023-02-17T22:42
специальная военная операция на украине
россия
санкт-петербург
дмитрий кулеба
катрин колонна
ашан
мид украины
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ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Французский ритейлер Auchan после публикации газеты Monde о якобы сборе гуманитарной помощи для российских солдат заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины могли оказывать поддержку в обеспечении вооруженных сил РФ, сообщила компания в коммюнике, переданном РИА Новости. Накануне в ряде СМИ, включая газету Monde, появилось расследование, в котором говорится, что 15 марта 2022 года управляющей магазина "Ашан" Наталье З., а также 20 другим сотрудникам якобы пришло письмо о "сборе гуманитарной помощи", включая сигареты, шерстяные носки 43 и 44 размера, свиные консервы, гвозди, баллоны для газовых плиток и топоры. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, "все это было предоставлено Ашаном полностью бесплатно". Согласно публикации, через неделю грузовики с надписью "гуманитарная помощь" приехали за коробками, о чем рассказал бывший сотрудник сети Алексей Р., ныне покинувший Россию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после появления публикации заявил, что "Ашан" якобы "превратился в полноценное оружие российской агрессии", и он обсудит ситуацию со своей французской коллегой Катрин Колонна. "Ашан категорически отрицает факты, изложенные в этом расследовании, и их интерпретацию. Ашан не осуществляет, не поддерживает и не финансирует никаких благотворительных сборов для российских военных", - говорится в тексте коммюнике. В компании отметили, что такой заказ действительно был осуществлён мэрией Санкт-Петербурга, и "ничто в составе заказа не заставило сомневаться в конечном назначении товаров". "Как и в случае с любым частным или корпоративным покупателем, Ашан не обладает возможностью знать, как именно будут использоваться приобретенные товары", - указал ритейлер, добавив, что "никаких сборов не осуществлялось на территории или с согласия магазина". Отмечается, что магазины ритейлера "остаются открыты в России, чтобы позволить российскому населению покупать продовольствие, и не оказывают никакой добровольной активной поддержки в обеспечении каких-либо иных категорий потребителей, кроме гражданского населения". Как отмечала газета Monde, Ашан имеет в России 230 магазинов, российский рынок представляет 10% от выручки компании, то есть около 3,2 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, санкт-петербург, дмитрий кулеба, катрин колонна, ашан, мид украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Кулеба, Катрин Колонна, Ашан, МИД Украины
22:42 17.02.2023
 
Auchan заявил, что не финансировал сбор гумпомощи для российских военных

Ритейлер Auchan заявил, что не финансировал сбор гумпомощи для российских военных

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Французский ритейлер Auchan после публикации газеты Monde о якобы сборе гуманитарной помощи для российских солдат заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины могли оказывать поддержку в обеспечении вооруженных сил РФ, сообщила компания в коммюнике, переданном РИА Новости.
Накануне в ряде СМИ, включая газету Monde, появилось расследование, в котором говорится, что 15 марта 2022 года управляющей магазина "Ашан" Наталье З., а также 20 другим сотрудникам якобы пришло письмо о "сборе гуманитарной помощи", включая сигареты, шерстяные носки 43 и 44 размера, свиные консервы, гвозди, баллоны для газовых плиток и топоры. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, "все это было предоставлено Ашаном полностью бесплатно". Согласно публикации, через неделю грузовики с надписью "гуманитарная помощь" приехали за коробками, о чем рассказал бывший сотрудник сети Алексей Р., ныне покинувший Россию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после появления публикации заявил, что "Ашан" якобы "превратился в полноценное оружие российской агрессии", и он обсудит ситуацию со своей французской коллегой Катрин Колонна.
"Ашан категорически отрицает факты, изложенные в этом расследовании, и их интерпретацию. Ашан не осуществляет, не поддерживает и не финансирует никаких благотворительных сборов для российских военных", - говорится в тексте коммюнике.
В компании отметили, что такой заказ действительно был осуществлён мэрией Санкт-Петербурга, и "ничто в составе заказа не заставило сомневаться в конечном назначении товаров".
"Как и в случае с любым частным или корпоративным покупателем, Ашан не обладает возможностью знать, как именно будут использоваться приобретенные товары", - указал ритейлер, добавив, что "никаких сборов не осуществлялось на территории или с согласия магазина". Отмечается, что магазины ритейлера "остаются открыты в России, чтобы позволить российскому населению покупать продовольствие, и не оказывают никакой добровольной активной поддержки в обеспечении каких-либо иных категорий потребителей, кроме гражданского населения".
Как отмечала газета Monde, Ашан имеет в России 230 магазинов, российский рынок представляет 10% от выручки компании, то есть около 3,2 миллиарда евро.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСанкт-ПетербургДмитрий КулебаКатрин КолоннаАшанМИД Украины
 
 
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